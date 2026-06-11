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Bhau Kadam :अमेरिकेहून परतलेल्या लेकीसोबत भाऊ कदमांचा भन्नाट डान्स; दादा कोंडकेंच्या गाण्यावर ठेका धरतानाचा VIDEO व्हायरल

Updated On: Jun 11, 2026 | 11:28 AM IST
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सारांश

भाऊ कदम यांची मोठी लेक मृण्मयी अमेरिकेतून भारतात परतली असून भाऊ कदम आणि तिन्ही मुलींनी 'हिल पोरी हिला' गाण्यावर धमाल डान्स केला. हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत आहे.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया )

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया )

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विस्तार

मराठी मनोरंजन विश्वातील लोकप्रिय अभिनेता भाऊ कदम हे नेहमीच आपल्या विनोदी शैलीने प्रेक्षकांचे मनोरंजन करत असतात. मात्र गेल्या काही दिवसांपासून गौतमी पाटील आणि भाऊ कदम यांची बहुचर्चित जोडी सध्या चांगलीच चर्चेत आहे. या दोघांची प्रमुख भूमिका असलेल्या ‘हिल पोरी हिला’ या गाण्याने केवळ महाराष्ट्रातच नव्हे तर संपूर्ण देशभरातील प्रेक्षकांना अक्षरशः भुरळ घातली आहे. पारंपरिक ठेका, आधुनिक सादरीकरण आणि गौतमी पाटील-भाऊ कदम यांची हटके केमिस्ट्री यामुळे हे गाणे सोशल मीडियावर मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होत असून हे गाणं रिलीज झाल्यानंतर भाऊ कदम यांची मुलगी कंटेंट क्रिएटर मृण्मयी कदमने एक खास कमेंट केली होती. तिने लिहिलं की, “गाणं खूप आवडलं…एकदम मस्त! या गाण्यावर कधी डान्स करतेय असं झालंय…”

अमेरिकेत शिक्षणासाठी गेलेली भाऊ कदम यांची लेक नुकतीच भारतात परतली आहे. भाऊ कदम यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. या व्हिडीओमध्ये ते आपल्या तिन्ही मुलींसोबत दादा कोंडकेंच्या गाजलेल्या ‘हिल पोरी हिला’ गाण्यावर ठेका धरताना दिसत आहेत. विशेष म्हणजे, अमेरिकेतून नुकतीच भारतात परतलेली त्यांची मोठी लेक मृण्मयी कदम देखील या व्हिडीओमध्ये दिसत आहे.

भाऊ कदम यांनी त्यांच्या सोशल मीडिया अकाउंटवर एक व्हिडीओ शेअर केला आहे. या व्हिडीओमध्ये ते आपल्या तिन्ही मुलींसोबत दादा कोंडकेंच्या गाजलेल्या ‘हिल पोरी हिला’ गाण्यावर ठेका धरताना दिसत आहेत. विशेष म्हणजे, अमेरिकेतून नुकतीच भारतात परतलेली त्यांची मोठी लेक मृण्मयी कदम देखील या व्हिडीओमध्ये दिसत आहे.

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या व्हिडीओवर चाहत्यांनी कमेंट्सचा अक्षरशः पाऊस पाडला आहे. भाऊ कदम आणि त्यांच्या मुलींचा हा व्हिडीओ सध्या सोशल मीडियावर तुफान व्हायरल होत असून चाहत्यांच्या मनात घर करत आहे.

 

 

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भारताच्या यूट्यूब ट्रेंडिंग यादीत ‘हिल पोरी हिला’ हे गाणे
भारताच्या यूट्यूब ट्रेंडिंग यादीत ‘हिल पोरी हिला’ हे गाणे 24 व्या क्रमांकावर झळकत आहे. मराठी गाण्याला राष्ट्रीय स्तरावर मिळालेल्या या यशामुळे चाहत्यांमध्ये आनंदाचे वातावरण आहे.दादा कोंडके यांच्या ‘आंधळा मारतो डोळा’ या गाजलेल्या चित्रपटातील ‘हिल हिल पोरी हिला’ हे गाणे त्या काळात प्रचंड लोकप्रिय ठरले होते. तब्बल 52 वर्षांनंतर या अजरामर गाण्याला आधुनिक संगीत, नव्या धाटणीचे सादरीकरण आणि आकर्षक चित्रीकरणाची जोड देत त्याचे रिमेक व्हर्जन प्रेक्षकांच्या भेटीला आले आहे.या नव्या गाण्याचे सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे महाराष्ट्राची लाडकी नृत्यांगना गौतमी पाटील आणि लोकप्रिय अभिनेता भाऊ कदम यांची पहिल्यांदाच एकत्र दिसलेली जोडी. दोघांची भन्नाट केमिस्ट्री आणि उत्स्फूर्त सादरीकरण प्रेक्षकांच्या विशेष पसंतीस उतरले आहे.

Web Title: Bhau kadam dances with his daughter returning from the us video of him grooving to a dada kondke song goes viral

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Published On: Jun 11, 2026 | 11:28 AM

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