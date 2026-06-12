Kala Hiran First Look: सलमान खान-बिश्नोई वादावर आधारित चित्रपटाचा फर्स्ट लुक रिलीज; नाव बदलूनही चर्चांना उधाण

‘काला हिरण -द बॅटल फॉर लेगसी’ या चित्रपटाचा फर्स्ट लूक प्रदर्शित झाला आहे. हा चित्रपट अभिनेता सलमान खानच्या १९९८ मधील काळवीट शिकारीच्या प्रकरणावर आणि गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोईच्या वादावर आधारित असल्याचे दिसते.
वाद टाळण्यासाठी, निर्मात्यांनी चतुराईने सलमान खानपासून प्रेरित पात्राचे नाव अयान खान आणि गँगस्टर लॉरेन्स बिश्नोई पासून प्रेरित पात्राचे नाव लायन बिश्नोई ठेवले. सलमान खानने अलीकडेच या चित्रपटाच्या निर्मात्यांविरुद्ध खटला दाखल केला आहे. या सगळ्यात, निर्मात्यांनी शुक्रवारी हा फर्स्ट लूक प्रदर्शित केला, ज्यामुळे मोठी चर्चा सुरू आहे.
काला हिरण’ या चित्रपटाचा जवळपास अडीच मिनिटांचा फर्स्ट लूक पाहिल्यावर अनेक ठिकाणी असे वाटते की, निर्मात्यांनी यातून सलमान खानला लक्ष्य केले आहे. त्यातील मुख्य अभिनेत्याचा लूक सलमान खानसारखा दिसतो. त्याने सलमानसारखेच ब्रेसलेटही घातले आहे.
या फर्स्ट लूकमध्ये, सलमानपासून प्रेरित असलेल्या पात्राचे नाव अयान खान ठेवण्यात आले आहे, तर लायन बिश्नोई नावाचा एक गँगस्टरही दाखवण्यात आला आहे आणि त्याची तुलना दाऊदशी करण्यात आली आहे. ट्रेलरनुसार, जशी ९० च्या दशकात दाऊदची दहशत होती, तशीच आज लायन बिश्नोईची दहशत आहे.
या चित्रपटात दोन पोलीस अधिकारी देखील आहेत: इन्स्पेक्टर सावंत, ज्यांना ‘छळ विशेषज्ञ’ मानले जाते, आणि डीसीपी पाटील, ज्यांना कसाई म्हटले जाते. टीझरमध्ये पोलीस तपास, न्यायालयीन खटले आणि विविध मुद्दे पुढे दाखवण्यात आले आहेत.
चित्रपटात अयान खानची भूमिका एका नवोदित कलाकाराने साकारली आहे. मुकेश तिवारी, गोविंद नामदेव, कमलेश सावंत आणि नरेश गोसाईं हे देखील यात दिसतात. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन भरत एस. श्रीनेत यांनी केले असून, अमित जानी यांनी निर्मिती केली आहे.
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सलमान खानच्या कायदेशीर टीमने ‘काला हिरण’च्या निर्मात्याला आणि दिग्दर्शकाला कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. त्यात चित्रपटाचे चित्रीकरण आणि प्रसिद्धी तात्काळ थांबवण्याची मागणी करण्यात आली आहे. या नोटीसमध्ये असा आरोप करण्यात आला आहे की, हा चित्रपट अभिनेत्याच्या काळवीट शिकारीच्या प्रकरणावर आधारित आहे. तसेच, या चित्रपटामुळे खानच्या प्रतिष्ठेला हानी पोहोचू शकते आणि सुरू असलेल्या न्यायालयीन प्रक्रियेत अडथळा येऊ शकतो, असा दावाही करण्यात आला आहे.
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चित्रपटाच्या निर्मात्यांनी काय म्हटले?
निर्माते अमित जानी यांनी सांगितले की, हा चित्रपट पूर्णपणे सार्वजनिकरित्या उपलब्ध असलेल्या माहितीवर आधारित आहे. वन्यजीवांच्या संरक्षणासाठी बिश्नोई समुदायाने केलेल्या संघर्षावर या चित्रपटाचे लक्ष केंद्रित आहे. इंडिया टुडेला दिलेल्या मुलाखतीत अमित जानी म्हणाले, “ही नोटीस घाईघाईने पाठवण्यात आली आहे. हा चित्रपट सलमान खानचा बायोपिक नाही. ही कायदेशीर कारवाई अनावश्यक आहे.”