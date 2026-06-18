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नचिकेत लेलेला लागली डबल लॉटरी! ‘तुला पाहता’मधून अभिनेता आणि पार्श्वगायक म्हणून करणार पदार्पण

Updated On: Jun 18, 2026 | 02:29 PM IST
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सारांश

गायक Nachiket Lele 'तुला पाहता' चित्रपटातून अभिनेता आणि पार्श्वगायक म्हणून पदार्पण करत आहे. 10 जुलै रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या या चित्रपटात त्याची दुहेरी भूमिका पाहायला मिळणार आहे.

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

(फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

अनेक रिऍलिटी शोमधून आपल्या सुरेल आवाजाची जादू प्रेक्षकांवर गाजवणारा गायक नचिकेत लेले आता एका नव्या भूमिकेत प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. ब्रेव्ह व्हील प्रॉडक्शन्सच्या मयूरा प्रधान निर्मित आगामी ‘तुला पाहता’ या चित्रपटातून नचिकेत अभिनेता आणि पार्श्वगायक म्हणून दुहेरी जबाबदारी सांभाळताना दिसणार आहे. हा चित्रपट येत्या १० जुलै रोजी जगभर प्रदर्शित होणार आहे.

या चित्रपटाचे लेखन आणि दिग्दर्शन मयूरा प्रधान यांनी केले आहे. चित्रपटाच्या तांत्रिक बाजूची धुरा पुष्कर झोटिंग (छायांकन), रोहित प्रधान (ध्वनी आरेखन), रोहन प्रधान आणि रोहन गोखले (संगीत दिग्दर्शन), तसेच दीपाली विचारे (नृत्य दिग्दर्शन) यांनी सांभाळली आहे.

चित्रपटात ज्येष्ठ अभिनेते सतीश पुळेकर, इला भाटे यांच्यासह नचिकेत लेले, मानसी पाटील, निशिगंधा वाड, आनंद काळे, दीपाली विचारे, पल्लवी अजय, स्वप्नील परजाणे आणि आकाश शिंदे यांची महत्त्वपूर्ण भूमिका आहे. नव्या आणि जुन्या पिढीतील कलाकारांचा संगम या चित्रपटात पाहायला मिळणार आहे.

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दरम्यान, चित्रपटातील ‘दूर दूर’ हे गाणे नुकतेच सोशल मीडियावर प्रदर्शित करण्यात आले आहे. नचिकेत लेले आणि सई गोडबोले यांच्या आवाजात सजलेले हे गाणे संगीतकार रोहन-रोहन या जोडीने संगीतबद्ध केले आहे. विशेष म्हणजे, या गीताचे लेखन रोहन गोखले यांनी केले असून गीतकार म्हणूनही त्यांचे हे पदार्पण आहे.

या नव्या प्रवासाबद्दल बोलताना नचिकेत लेले म्हणाला, “‘तुला पाहता’ हा चित्रपट माझ्यासाठी खऱ्या अर्थाने लकी ठरला आहे. माझ्या कारकिर्दीतील पहिल्याच चित्रपटात मुख्य नायक आणि पार्श्वगायक अशा दोन्ही महत्त्वाच्या भूमिका साकारण्याची संधी मिळाली. यासाठी चित्रपटाच्या लेखिका, दिग्दर्शिका आणि निर्मात्या मयूरा प्रधान यांचे मी मनापासून आभार मानतो.”

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गायनातून लोकप्रियता मिळवलेल्या नचिकेतची अभिनय क्षेत्रातील ही नवी सुरुवात प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरणार का, याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Nachiket lele hits the jackpot twice set to make his debut as both actor and playback singer with tula pahata

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Published On: Jun 18, 2026 | 02:29 PM

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