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‘Zee Short Film Contest’ अंतिम टप्प्यात! नवोदित चित्रपट निर्मात्यांच्या प्रतिभेला मिळणार राष्ट्रीय व्यासपीठ

Updated On: Jun 03, 2026 | 06:37 PM IST
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सारांश

झीच्या ‘झी शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट’चा ग्रँड फिनाले लवकरच पार पडणार असून देशभरातील नवोदित चित्रपट निर्मात्यांचे लक्ष या सोहळ्याकडे लागले आहे. आठ भारतीय भाषांमध्ये आयोजित या स्पर्धेत तरुण क्रिएटर्सनी स्मार्टफोनवर तयार केलेल्या शॉर्ट फिल्म्स सादर केल्या आहेत.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

भारतातील अग्रगण्य कंटेंट आणि टेक्नॉलॉजी कंपनी झीच्या ‘झी शॉर्ट फिल्म कॉन्टेस्ट’चा ग्रँड फिनाले लवकरच रंगणार असून, देशभरातील नवोदित चित्रपट निर्मात्यांसाठी हा एक महत्त्वाचा क्षण ठरणार आहे. बहुभाषिक आणि राष्ट्रीय स्तरावर आयोजित करण्यात आलेल्या या उपक्रमाने अल्पावधीतच नव्या कथाकारांना आपली कला सादर करण्यासाठी प्रभावी मंच उपलब्ध करून दिला आहे. यावर्षीच्या सुरुवातीला सुरू झालेल्या या स्पर्धेत भारतातील विविध भागांतील तरुण क्रिएटर्सनी स्मार्टफोनवर तयार केलेल्या शॉर्ट फिल्म्स सादर केल्या. आठ भारतीय भाषांमध्ये खुल्या असलेल्या या स्पर्धेमुळे विविध संस्कृती, प्रादेशिक पार्श्वभूमी आणि कथनशैलींना समान संधी मिळाली.

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स्पर्धेच्या अंतिम फेरीसाठी देशातील नामवंत दिग्दर्शक आणि चित्रपट निर्मात्यांचे परीक्षक मंडळ एकत्र आले आहे. अनुराग कश्यप, रवी जाधव, नाग अश्विन, सृजित मुखर्जी, पी. समुथिराकनी, हेमंत राव आणि लिजो जोस पेलिस्सेरी हे या उपक्रमाचे परीक्षक आहेत. ग्रँड फिनालेमध्ये हे सर्व मान्यवर ज्येष्ठ चित्रपट पत्रकार राजीव मसंद यांच्यासोबत विशेष चर्चासत्रात सहभागी होऊन भारतीय चित्रपटसृष्टीतील बदलते प्रवाह, प्रादेशिक कथांचे वाढते महत्त्व आणि सर्जनशीलतेच्या नव्या संधींवर चर्चा करणार आहेत.

मुंबईतील एका प्रतिष्ठित हॉटेलमध्ये होणाऱ्या या सोहळ्यात आठ भाषांतील विजेत्यांची घोषणा केली जाणार आहे. याशिवाय उत्कृष्ट चित्रपट, अभिनेता, लेखक, संपादक, सिनेमॅटोग्राफर, संगीतकार आणि विनोदी कलाकार अशा विविध श्रेणींतील पुरस्कारांचे वितरणही होणार आहे. या स्पर्धेतील निवडक चित्रपटांना झी5 तसेच झी नेटवर्कच्या विविध प्रादेशिक वाहिन्यांवर प्रदर्शित होण्याची संधी मिळणार आहे. त्यामुळे नवोदित चित्रपट निर्मात्यांना व्यापक प्रेक्षकवर्गापर्यंत पोहोचण्याची सुवर्णसंधी मिळेल. तसेच प्रत्येक भाषेतील विजेत्याला २ लाख रुपयांचे रोख पारितोषिकही प्रदान करण्यात येणार आहे.

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भारतीय कथाकथनातील वैविध्य, नव्या कल्पनांची ताकद आणि तरुण चित्रपट निर्मात्यांची सर्जनशीलता यांचा गौरव करणारा हा ग्रँड फिनाले भारतीय चित्रपटसृष्टीच्या भविष्यासाठी प्रेरणादायी ठरणार आहे.

Web Title: Zee short film contest enters final stage

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Published On: Jun 03, 2026 | 06:37 PM

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