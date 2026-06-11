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Sunny Leone CID Notice: CID च्या रडारवर सनी लिओनी; 2400 कोटींच्या घोटाळा प्रकरणात नोटीस जारी, नेमकं प्रकरण काय?

Updated On: Jun 11, 2026 | 09:03 AM IST
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सारांश

अभिनेत्री सनी लिओनीला ₹2400 कोटींच्या कथित घोटाळा प्रकरणाच्या तपासादरम्यान CID कडून नोटीस बजावण्यात आल्याची चर्चा आहे. नेमकं प्रकरण काय आहे. जाणून घ्या सविस्तर.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया )

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया )

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विस्तार

बॉलिवूड अभिनेत्री सनी लिओनी सध्या अडचणीत सापडलेली दिसत आहे. एका कथित फसवणुकीच्या प्रकरणात ती केंद्रीय तपास विभागाच्या (CID) रडारवर आली आहे. कर्नाटकात उघडकीस आलेल्या कथित २,४०० कोटी रुपयांच्या शिवम असोसिएट्स गुंतवणूक घोटाळ्याच्या तपासादरम्यान अभिनेत्री सनी लिओनीच्या नावाचीही चर्चा होत आहे. तथापि, तपास यंत्रणांनी स्पष्ट केले आहे की, तिला पाठवलेल्या नोटीसमध्ये कोणताही गैरप्रकार सूचित होत नाही.

सीआयडी या घोटाळ्यातील मुख्य आरोपींशी संबंधित प्रकल्पांमधून झालेल्या पैशांच्या व्यवहारांची माहिती गोळा करत आहे. अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, शिवम असोसिएट्स आणि त्याचे प्रवर्तक, शिवानंद नीलन्नवर, यांच्यावर बेकायदेशीर ठेव आणि गुंतवणूक योजनांद्वारे अंदाजे ४,००,००० गुंतवणूकदारांकडून पैसे उभारल्याचा आरोप आहे. सीआयडी सध्या या संपूर्ण नेटवर्कची आणि त्याच्याशी संबंधित आर्थिक व्यवहारांची चौकशी करत आहे.

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या संदर्भात, एजन्सीने सनी लिओनीकडूनही माहिती मागवली आहे. असे वृत्त आहे की, तिने २०२३ च्या कन्नड चित्रपट ‘चॅम्पियन’मधील ‘डिंगारा बिल्ली नानू’ या लोकप्रिय गाण्यात विशेष भूमिका साकारली होती. या चित्रपटाची निर्मिती शिवानंद नीलण्णवर यांनी केली होती. तपासात सहभागी असलेल्या अधिकाऱ्यांच्या मते, या गाण्यात काम करण्यासाठी सनी लिओनीला अंदाजे १ कोटी रुपये देण्यात आले होते. सीआयडी आता चित्रपटाशी संबंधित या पेमेंटचा स्रोत आणि हे पैसे कसे हस्तांतरित झाले, हे शोधण्याचा प्रयत्न करत आहे.

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मात्र, अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केले आहे की सनी लिओनीला पाठवलेली नोटीस केवळ माहिती गोळा करण्याच्या उद्देशाने होती आणि तिच्यावर सध्या फसवणुकीचे कोणतेही आरोपनाहीत. कथित गुंतवणूक घोटाळ्याशी संबंधित असू शकणाऱ्या आर्थिक व्यवहारांच्या तपासावर एजन्सीचे लक्ष केंद्रित आहे.

Web Title: Sunny leone cid notice actress under cid radar notice issued in 2400 crore scam case what is the matter

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Published On: Jun 11, 2026 | 09:03 AM

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