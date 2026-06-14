Influencer: प्रसिद्ध यूट्यूबरची घरात घुसून हत्या; मेहुण्यानेच रचला कट, धक्कादायक कारण आले समोर

हैदराबादमध्ये प्रसिद्ध यूट्यूबर Masood Chandi यांची निर्घृण हत्या झाल्याची धक्कादायक घटना समोर आली आहे.मेहबूब यूट्यूबवर बॉडीबिल्डिंगचे व्हिडिओ अपलोड करत असायचा. ही घटना शुक्रवारी दुपारी ३:२० ते ३:३० च्या दरम्यान घडली. मिळालेल्या माहितीनुसार, काही तरुणांनी त्याच्या घरात घुसून लोखंडी सळ्या आणि जिमच्या सामानाने त्याच्यावर हल्ला केला, ज्यामुळे तो रक्तबंबाळ झाला आणि त्यानंतर ते पळून गेले. मसूद चांदी याचा जागीच मृत्यू झाला.
पोलिसांच्या माहितीनुसार, मुख्य आरोपी शेख सोहेल (मेहबूबच्या पत्नीचा भाऊ) आहे, जो अफू (अफ्फू) आणि जाबिर (जाबिर) या दोन साथीदारांसह घरात घुसला. सोहेल आणि त्याच्या साथीदारांनी मेहबूबवर लोखंडी सळीने हल्ला केला, ज्यामुळे तो गंभीर जखमी झाला. मेहबूबचा जागीच मृत्यू झाला.
हत्येमागचे कारण काय?
पोलिसांच्या तपासात असे उघड झाले आहे की, मेहबूबने १८ महिन्यांपूर्वी गोलकोंडाच्या बारा बाजार भागातील एका महिलेशी लग्न केले होते. एका वादामुळे मेहबूबने अलीकडेच आपल्या पत्नी आणि मुलाला माहेरी पाठवले होते, ज्यामुळे तणाव वाढला होता. पोलिसांनी दीर्घकाळापासून चालत आलेले कौटुंबिक वाद हे हत्येमागील कारण असल्याचे म्हटले आहे.
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शाहीनच्या कुटुंबीयांच्या तक्रारीवरून फौजदारी प्रक्रिया संहितेच्या (CrPC) कलम १०३(१) (हत्या) अंतर्गत गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. सध्या, सर्व आरोपी फरार आहेत. त्यांना पकडण्यासाठी पोलिसांनी तीन विशेष पथके तयार केली आहेत. मेहबूबचा मृतदेह शवविच्छेदनासाठी कूस्मानिया जनरल हॉस्पिटलमध्ये पाठवण्यात आला आहे. ही घटना गोलकोंडा पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत दिवसाढवळ्या घडल्याने परिसरात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.
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अतिरिक्त डीसीपी कृष्णा गौर यांनी सांगितले की, २५ वर्षीय शेख मेहबूब (उर्फ चंडी मसूद) याच्यावर हल्ला झाला. तो एक यूट्यूबर होता आणि इलेक्ट्रिशियन म्हणूनही काम करत होता. सुमारे दीड वर्षांपूर्वी त्याचे प्रेमविवाह झाले होते. सहा महिन्यांनंतर त्यांना एक मूल झाले. त्याच्या पत्नीचा भाऊ, शेख सोहेल, याचा त्याच्याशी पूर्वी काही गैरसमज किंवा इतर वाद होता. सोहेल त्याचे मित्र अफू आणि जाबिर यांच्यासोबत आला, घरात घुसला आणि त्याने शेख मेहबूबवर हल्ला केला.