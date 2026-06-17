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Video: कोलकात्यात अरबाज खानसोबत घडला धक्कादायक प्रकार; कारमध्ये जाऊन बसला अज्ञात व्यक्ती, उडाला गोंधळ; नेमकं काय घडलं?

Updated On: Jun 17, 2026 | 09:22 AM IST
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सारांश

कोलकात्यात अभिनेता अरबाज खानसोबत धक्कादायक प्रकार घडला. एक अज्ञात व्यक्ती थेट त्याच्या कारमध्ये जाऊन बसल्याने काही काळ गोंधळाचे वातावरण निर्माण झाले. नेमकं काय घडलं, जाणून घ्या.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

कोलकातामध्ये बॉलिवूड अभिनेता आणि सुपरस्टार सलमान खानचा भाऊ, अरबाज खान याच्याशी संबंधित एक विचित्र आणि भीतीदायक घटना घडली. या घटनेत सुरक्षेतील एक मोठी त्रुटी दिसून आली. ५८ वर्षीय अरबाज खान कोलकातामध्ये एका कार्यक्रमाला उपस्थित होता, तेव्हा तो निघत असताना एका व्यक्तीने जबरदस्तीने त्याच्या गाडीत प्रवेश केला, ज्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला. या घटनेचा एक व्हिडिओ सोशल मीडियावर समोर आला आहे, ज्यामध्ये अरबाज खान, धक्का बसलेल्या अवस्थेत दिसत आहे. मात्र, सतर्क सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी तात्काळ त्या व्यक्तीला गाडीतून बाहेर काढले. यानंतर त्यांच्यात झटापट झाली, ज्यानंतर सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्याला मारहाण केली.

सोशल मीडियावर, विशेषतः इंस्टाग्रामवर व्हायरल झालेल्या एका व्हिडिओमध्ये, अरबाज खान आपल्या गाडीजवळ उभा असलेला दिसत आहे, जो अशा विचित्र घटनेमुळे अस्वस्थ आणि धक्का बसलेल्या अवस्थेत दिसतो. या व्हिडिओवर अनेक प्रतिक्रिया आल्या असून, अनेक वापरकर्त्यांनी याला “भीतीदायक” म्हटले आहे. इतरांच्या मते, सेलिब्रिटींसाठी ही एक मोठी सुरक्षा त्रुटी आहे. विशेषतः गेल्या काही काळात खान कुटुंबाला सतत मिळत असलेल्या ‘जीवे मारण्याच्या धमक्यां’च्या पार्श्वभूमीवर हे घडले आहे.

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असं म्हणतात की, हे सगळं घडत असताना अरबाज खान गाडीत बसणार होता. पण त्याआधीच, एका माणसाने गाडीचा दरवाजा उघडून तो आत शिरला. तो कुठून आला होता हे कोणालाच माहीत नव्हतं. त्याने अभिनेत्याला घेरलेल्या गर्दीतून वाट काढत, सुरक्षा रक्षकांना चुकवत गाडीपर्यंत मजल मारली. त्याने दरवाजा उघडून तो आत शिरला. यामुळे एकच गोंधळ उडाला आणि जवळ जमलेले लोक आरडाओरडा करू लागले.

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घटनास्थळी उपस्थित असलेल्या लोकांच्या म्हणण्यानुसार, हे सर्व काही मिनिटांतच अचानक घडले. काय घडले हे कोणाला समजण्याआधीच, अरबाज खानच्या सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी त्या मुलाला गाडीतून बाहेर खेचले. बाहेर आल्यावर तो सुरक्षा रक्षकांशी वाद घालू लागला. तैनात असलेल्या बाऊन्सर्सनी तात्काळ कारवाई करत मुलाला गाडीतून बाहेर काढले. व्हिडिओमध्ये जमावातील काही लोक “त्याला ठार करा!” अशा घोषणा देतानाही दिसत आहेत.

 

हे सर्व घडत असताना, अरबाज खान तिथे घाबरून उभा होता. परिस्थिती अधिकच बिघडत असल्याचे पाहून, खासगी सुरक्षा रक्षकांनी त्या तरुणाला गाडीपासून दूर खेचले आणि त्याला ढकलण्यास सुरुवात केली. जमाव त्या तरुणाला मारहाण करण्यावर ठाम होता, पण सुरक्षा कर्मचाऱ्यांनी परिस्थितीचे गांभीर्य ओळखून त्या आरोपी तरुणाला जमावापासून दूर खेचले. अरबाजसुद्धा पुढे आला आणि त्याने त्यांना त्याला सोडून देण्यास सांगितले. पण मग तो गाडीच्या दुसऱ्या बाजूला गेला आणि बाऊन्सर्सना शिवीगाळ करू लागला, म्हणून त्यांनी त्याला मारहाण केली. त्यानंतर अरबाज खान सुखरूप आपल्या गाडीत परत बसला आणि ताबडतोब घटनास्थळावरून निघून गेला.

Web Title: Shocking incident in kolkata involving arbaaz khan an unknown man entered his car causing chaos what exactly happened

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Published On: Jun 17, 2026 | 09:22 AM

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