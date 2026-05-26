  West Bengal Women 3000 Rupees Monthly Aid Fish Rice Meal 5 Rupees Big Announcement

West Bengal Government : महिलांच्या खात्यात दरमहा ₹3000, फक्त 5 रुपयांत मासे-भात; ‘या’ सरकारची मोठी घोषणा

Updated On: May 26, 2026 | 04:03 PM IST
सारांश

पश्चिम बंगालमध्ये महिलांच्या खात्यात दरमहा ₹3000 जमा करण्यासह फक्त 5 रुपयांत मासे-भाताचे जेवण उपलब्ध करून देण्याची मोठी घोषणा करण्यात आली आहे. आगामी निवडणुकांच्या पार्श्वभूमीवर या निर्णयाची मोठी चर्चा सुरू असून, यामुळे महिलांना आणि सर्वसामान्य नागरिकांना मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे.

विस्तार
West Bengal Government : पश्चिम बंगालचे मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारी यांनी मंगळवारी (26 मे 2026) अनेक मोठ्या घोषणा केल्या. यावेळी मुख्यमंत्र्‍यांनी सांगितले की, राज्य सरकार २७ मे पासून अन्नपूर्णा योजनेसाठी अर्ज देण्यास सुरुवात करेल, ज्याअंतर्गत महिलांना दरमहा ३,००० रुपये दिले जातील. अधिकारी यांनी असेही सांगितले की, शाळा, महाविद्यालये आणि प्रार्थनास्थळांच्या एक किलोमीटरच्या परिसरात दारूची दुकाने उघडण्यास परवानगी दिली जाणार नाही.

महिलांच्या खात्यात ३,००० रुपये जमा होणार

नादिया जिल्ह्यातील कल्याणी येथे एका प्रशासकीय बैठकीनंतर पत्रकारांशी बोलताना अधिकारी म्हणाले, “अन्नपूर्णा योजनेचे अर्ज राज्य सचिवालयाकडून उद्यापासून दिले जातील. या योजनेअंतर्गत सर्व भारतीय नागरिक लाभ मिळवण्यास पात्र आहेत.” मुख्यमंत्री पुढे म्हणाले, “आमच्या अन्नपूर्णा योजनेची प्रक्रिया उद्यापासून सुरू होत आहे. अर्ज भरताच ३,००० रुपये हस्तांतरित करण्यास सुरुवात होईल.”

फक्त ५ रुपयांमध्ये मासे आणि भाताचे जेवण

मुख्यमंत्री असेही म्हणाले की, त्यांच्या सरकारने बंगालमधील ४०० विशेष कॅन्टीनमध्ये आठवड्यातून दोनदा ५ रुपयांच्या अनुदानित दरात मासे आणि भाताचे जेवण देण्याचा निर्णय घेतला आहे. ते म्हणाले की, पश्चिम बंगाल सरकार आरोग्य विभागापासून वेगळा असा आयुष विभागही स्थापन करेल.

ही घोषणा आगामी राजकीय आणि सामाजिक योजनांच्या पार्श्वभूमीवर महत्त्वाची मानली जात असून, महिलांना आर्थिक आधार देणे आणि सर्वसामान्यांसाठी परवडणारे अन्न उपलब्ध करणे हा यामागील उद्देश असल्याचे सांगितले जात आहे. विशेषतः आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटकांतील महिलांना या योजनेचा फायदा होऊ शकतो.

या प्रस्तावानुसार, पात्र महिलांच्या बँक खात्यात थेट आर्थिक मदत जमा केली जाऊ शकते. दुसरीकडे, अल्पदरात मासे-भात जेवण उपलब्ध करून देण्याची योजना पश्चिम बंगालच्या खाद्यसंस्कृतीशी जोडलेली असल्याने नागरिकांमध्ये याबाबत उत्सुकता निर्माण झाली आहे. राजकीय वर्तुळात या घोषणेची मोठी चर्चा सुरू असून, आगामी निवडणुकांच्या दृष्टीने हा महत्त्वाचा निर्णय मानला जात आहे. मात्र, योजनेची अंमलबजावणी, पात्रता निकष आणि अधिकृत तपशील समोर आल्यानंतरच त्याचे स्पष्ट चित्र दिसणार आहे.

Published On: May 26, 2026 | 04:03 PM

