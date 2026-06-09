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PoK मधील जनतेचा पाकिस्तानविरोधात एल्गार! भारताचा कडक इशारा, ‘पाकने स्वतःची लायकी ओळखावी, खोटा प्रचार थांबवावा’

Updated On: Jun 09, 2026 | 05:45 PM IST
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सारांश

मंगळवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, पाकिस्तान खोट्या बातम्या आणि बनावट व्हिडिओंचा आधार घेऊन मूळ मुद्द्यांवरून लोकांचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करत आहे.

PoK मधील जनतेचा पाकिस्तानविरोधात एल्गार! भारताचा कडक इशारा (Photo Credit- X)

PoK मधील जनतेचा पाकिस्तानविरोधात एल्गार! भारताचा कडक इशारा (Photo Credit- X)

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विस्तार

 

  • PoK मधील जनतेचा पाकिस्तानविरोधात एल्गार!
  • भारताचा कडक इशारा, ‘पाकने स्वतःची लायकी ओळखावी
  • खोटा प्रचार थांबवावा’
India-Pakistan Dispute: पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमधील (PoK) सध्याची परिस्थिती आणि तिथे सुरू असलेल्या निदर्शनांच्या पार्श्वभूमीवर भारताने पाकिस्तानवर कडक शब्दांत टीका केली आहे. बनावट बातम्या आणि दिशाभूल करणाऱ्या व्हिडिओंचा वापर करून या भागातील आपल्या अपयशावर पांघरूण घालण्याचा प्रयत्न पाकिस्तान करत असल्याचा आरोप परराष्ट्र मंत्रालयाने (MEA) केला आहे. मंगळवारी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना परराष्ट्र मंत्रालयाचे प्रवक्ते रणधीर जयस्वाल यांनी सांगितले की, पाकिस्तान खोट्या बातम्या आणि बनावट व्हिडिओंचा आधार घेऊन मूळ मुद्द्यांवरून लोकांचे लक्ष विचलित करण्याचा प्रयत्न करत आहे. आपल्या नियंत्रणाखालील प्रदेशांमध्ये होणारे मानवाधिकारांचे उल्लंघन आणि प्रशासकीय अपयश लपवण्याच्या उद्देशाने पाकिस्तानने अवलंबलेली ही एक अयशस्वी रणनीती असल्याचे मंत्रालयाने म्हटले आहे.

पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये पोलिसांची दडपशाही

पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये पोलिसांच्या क्रूर कारवाईच्या सतत बातम्या येत असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी नमूद केले. या घटनांमध्ये अनेकांचा मृत्यू झाला असून मोठ्या संख्येने लोक जखमी झाले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. स्थानिक नागरिक आपल्या हक्कांची आणि मूलभूत सुविधांची मागणी करण्यासाठी निदर्शने करत असताना, पाकिस्तानी सुरक्षा यंत्रणा त्यांच्यावर बळाचा वापर करत असल्याचे निरीक्षण मंत्रालयाने नोंदवले आहे.


परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने या घटना गांभीर्याने घ्याव्यात आणि पाकिस्तानला त्याच्या मानवाधिकार उल्लंघनासाठी जबाबदार धरावे. रणधीर जयस्वाल यांनी यावर जोर दिला की, पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (PoK) राहणाऱ्या लोकांचा आवाज दाबण्याचे प्रयत्न दीर्घकाळात यशस्वी होणार नाहीत.

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जम्मू आणि काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग

भारताने जगाला पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की जम्मू आणि काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये निष्पाप नागरिकांवर होणाऱ्या हत्या आणि अत्याचारांवर भारत बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. भारताने म्हटले आहे की, पाकिस्तान कितीही खोट्या गोष्टी पसरवो किंवा कितीही डावपेच वापरो, त्याच्या अत्याचारांचे सत्य जगापासून लपवता येणार नाही.

मानवाधिकारांचे उघडपणे उल्लंघन होत आहे

भारताने म्हटले आहे की, अत्याचारांची भीषण दृश्ये पसरू नयेत म्हणून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये इंटरनेट पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहे. तेथील लोकांचे जीवन कठीण झाले आहे आणि जॉइंट आवामी ॲक्शन कमिटीवर (JAAC) बंदी घालून त्यांचा आवाज दाबण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जेव्हा जेव्हा महागाई, बेरोजगारी आणि तीव्र वीजटंचाईने त्रस्त असलेले लोक आपल्या हक्कांविषयी प्रश्न उपस्थित करतात, तेव्हा त्यांना गोळ्या घालून ठार केले जाते.

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Web Title: People in pok rise up against pakistan india issues a stern warning

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Published On: Jun 09, 2026 | 05:34 PM

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