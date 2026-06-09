PoK मधील जनतेचा पाकिस्तानविरोधात एल्गार! भारताचा कडक इशारा, ‘पाकने स्वतःची लायकी ओळखावी, खोटा प्रचार थांबवावा’

पाकिस्तानव्याप्त काश्मीरमध्ये पोलिसांच्या क्रूर कारवाईच्या सतत बातम्या येत असल्याचे परराष्ट्र मंत्रालयाच्या प्रवक्त्यांनी नमूद केले. या घटनांमध्ये अनेकांचा मृत्यू झाला असून मोठ्या संख्येने लोक जखमी झाले आहेत, असे त्यांनी सांगितले. स्थानिक नागरिक आपल्या हक्कांची आणि मूलभूत सुविधांची मागणी करण्यासाठी निदर्शने करत असताना, पाकिस्तानी सुरक्षा यंत्रणा त्यांच्यावर बळाचा वापर करत असल्याचे निरीक्षण मंत्रालयाने नोंदवले आहे.
VIDEO | Delhi: Regarding reports of protests in PoK, MEA spokesperson Randhir Jaiswal (@MEAIndia) says, “We have seen reports regarding the protests in Pakistan-occupied Kashmir, as well as other related issues. In this context, we continue to observe a pattern of fake news and… pic.twitter.com/JqkOVthAFq — Press Trust of India (@PTI_News) June 9, 2026
परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, आंतरराष्ट्रीय समुदायाने या घटना गांभीर्याने घ्याव्यात आणि पाकिस्तानला त्याच्या मानवाधिकार उल्लंघनासाठी जबाबदार धरावे. रणधीर जयस्वाल यांनी यावर जोर दिला की, पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये (PoK) राहणाऱ्या लोकांचा आवाज दाबण्याचे प्रयत्न दीर्घकाळात यशस्वी होणार नाहीत.
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भारताने जगाला पुन्हा एकदा स्पष्ट केले आहे की जम्मू आणि काश्मीर भारताचा अविभाज्य भाग आहे. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये निष्पाप नागरिकांवर होणाऱ्या हत्या आणि अत्याचारांवर भारत बारकाईने लक्ष ठेवून आहे. भारताने म्हटले आहे की, पाकिस्तान कितीही खोट्या गोष्टी पसरवो किंवा कितीही डावपेच वापरो, त्याच्या अत्याचारांचे सत्य जगापासून लपवता येणार नाही.
भारताने म्हटले आहे की, अत्याचारांची भीषण दृश्ये पसरू नयेत म्हणून पाकव्याप्त काश्मीरमध्ये इंटरनेट पूर्णपणे बंद करण्यात आले आहे. तेथील लोकांचे जीवन कठीण झाले आहे आणि जॉइंट आवामी ॲक्शन कमिटीवर (JAAC) बंदी घालून त्यांचा आवाज दाबण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. परराष्ट्र मंत्रालयाने म्हटले आहे की, जेव्हा जेव्हा महागाई, बेरोजगारी आणि तीव्र वीजटंचाईने त्रस्त असलेले लोक आपल्या हक्कांविषयी प्रश्न उपस्थित करतात, तेव्हा त्यांना गोळ्या घालून ठार केले जाते.
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