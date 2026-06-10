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PM Modi: भारतीय राजकारणात 10 जून 2026 ऐतिहासिक दिवस; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मोडला पंडित नेहरूंचा 6130 दिवसांचा विक्रम?

Updated On: Jun 10, 2026 | 03:50 PM IST
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सारांश

Pm Modi Breaks Nehru Record: १० जून २०२६ रोजी देशाच्या राजकीय इतिहासात एक मोठा बदल नोंदवला गेला, जेव्हा पंतप्रधान मोदींनी निवडून आलेले पंतप्रधान म्हणून जवाहरलाल नेहरूंचा विक्रम मोडला.

pm modi breaks jawaharlal nehru record longest serving elected prime minister india 2026

भारतीय राजकारणात १० जून २०२६ ऐतिहासिक दिवस; पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मोडला पंडित नेहरूंचा ६१३० दिवसांचा विक्रम? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

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विस्तार
  • नेहरूंचा ऐतिहासिक विक्रम मोडीत
  • १२ वर्षांचे गणित आणि वस्तुस्थिती
  • अखंड लोकशाही प्रवास

PM Modi breaks Jawaharlal Nehru record 2026 : भारताच्या राजकीय इतिहासात आजचा दिवस, म्हणजेच १० जून २०२६ हा एका सुवर्ण अक्षरांनी लिहिला जाणारा दिवस ठरला आहे. देशाच्या लोकशाही प्रवासात अनेक मोठे राजकीय बदल झाले आहेत, परंतु आज घडलेली घटना ही पुढील अनेक दशके चर्चेत राहणारी आहे. भारताचे पहिले पंतप्रधान पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा अथांग आणि अभेद्य मानला जाणारा एक ऐतिहासिक विक्रम अखेर मोडीत निघाला आहे. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी (Longest Serving PM Modi)यांनी आपल्या १२ वर्षांच्या कार्यकाळात नेहरूंचा हा प्रदीर्घ काळ सत्तेत राहण्याचा मैलाचा दगड मागे टाकला आहे. ही बातमी समोर आल्यापासून संपूर्ण देशात एकाच गोष्टीची चर्चा सुरू आहे की, नेहरू तर एकूण ६,१३० दिवस पंतप्रधान होते, मग पंतप्रधान मोदींनी अवघ्या १२ वर्षांत त्यांना कसे मागे टाकले? हा रंजक राजकीय इतिहास आणि यामागचे गणिताचे समीकरण समजून घेणे प्रत्येक भारतीयासाठी अत्यंत आवश्यक आहे.

१० जून २०२६: भारतीय लोकशाहीचा एक ऐतिहासिक टप्पा

१० जून २०२६ रोजी भारताच्या राजकीय इतिहासात एका नवीन पर्वाची सुरुवात झाली आहे. या तारखेला पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी थेट जनतेच्या मतांद्वारे ‘निवडून आलेले पंतप्रधान’ (Elected Prime Minister) म्हणून पंडित जवाहरलाल नेहरू यांचा सर्वाधिक दिवसांचा कार्यकाळ पार केला आहे. या ऐतिहासिक यशामुळे नरेंद्र मोदी हे भारतीय लोकशाहीच्या इतिहासात थेट निवडणुकीच्या माध्यमातून सर्वाधिक काळ देशाची सूत्रे सांभाळणारे पहिले नेते बनले आहेत. हा केवळ एका नेत्याचा विक्रम नसून, भारताच्या गतिमान निवडणूक प्रणालीचा आणि लोकशाहीच्या अथांग प्रवासाचा एक मोठा पुरावा आहे.

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नरेंद्र मोदी यांच्या प्रदीर्घ प्रवासाची सुरुवात

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या या ऐतिहासिक प्रवासाची पायाभरणी २६ मे २०१४ रोजी झाली, जेव्हा त्यांनी पहिल्यांदा देशाच्या सर्वोच्च पदाची म्हणजेच पंतप्रधानपदाची शपथ घेतली. त्याआधी गुजरातचे सलग १३ वर्षे मुख्यमंत्री राहिलेल्या मोदींवर देशातील जनतेने २०१४ मध्ये ‘अच्छे दिन’च्या विश्वासावर मोठी जबाबदारी सोपवली. हा विश्वास केवळ एका टर्मपुरता मर्यादित नव्हता. २०१९ च्या सार्वत्रिक निवडणुकीत भारतीय मतदारांनी आधीपेक्षाही प्रचंड बहुमताने नरेंद्र मोदींना पुन्हा सत्तेवर आणले. त्यानंतर, ९ जून २०२४ रोजी त्यांनी सलग तिसऱ्यांदा पंतप्रधानपदाची सूत्रे हाती घेऊन आधुनिक भारताच्या राजकारणात एक नवा इतिहास रचला. हा अखंड आणि अव्याहत प्रवास आज २०२६ मध्ये एका नव्या शिखरावर पोहोचला आहे.

credit – social media and Twitter

पंडित नेहरूंच्या ६,१३० दिवसांच्या कार्यकाळाचे सत्य काय?

हा विक्रम समजून घेण्यासाठी आपल्याला इतिहासाची पाने उलटून पहावी लागतील. १५ ऑगस्ट १९४७ रोजी जेव्हा भारताला ब्रिटीशांच्या गुलामगिरीतून स्वातंत्र्य मिळाले, तेव्हा देशाची परिस्थिती अत्यंत नाजूक होती. फाळणीचे दु:ख आणि तात्कालिक व्यवस्था सांभाळण्याचे मोठे आव्हान देशासमोर होते. अशा परिस्थितीत देशात लगेच निवडणुका घेणे अशक्य होते. त्यामुळे एका अंतरिम सरकारची (Interim Government) स्थापना करण्यात आली आणि त्याचे प्रमुख म्हणून पंडित जवाहरलाल नेहरू यांची नियुक्ती झाली. नेहरूंनी स्वातंत्र्यापासून ते पहिल्या सार्वत्रिक निवडणुकीपर्यंत म्हणजेच १३ मे १९५२ पर्यंत कोणत्याही थेट जन-निवडणुकीशिवाय एकूण १,७३२ दिवस देशाचे पंतप्रधानपद भूषवले होते. हा काळ त्यांच्या एकूण ६,१३० दिवसांच्या कार्यकाळात जोडला जातो.

भारताची पहिली लोकशाही निवडणूक आणि नेहरूंचा कार्यकाळ

भारतातील पहिली सार्वत्रिक निवडणूक १९५१ ते १९५२ दरम्यान पार पडली, जी जगातील सर्वात मोठी लोकशाही परीक्षा होती. या ऐतिहासिक निवडणुकीनंतर, जेव्हा देशाची पहिली लोकसभा अस्तित्वात आली, तेव्हा पंडित जवाहरलाल नेहरू यांनी १३ मे १९५२ रोजी भारताचे पहिले ‘लोकशाही पद्धतीने निवडून आलेले’ पंतप्रधान म्हणून शपथ घेतली. त्यानंतर त्यांनी १९५७ आणि १९६२ अशा सलग निवडणुकांमध्ये काँग्रेसला विजय मिळवून दिला. १३ मे १९५२ पासून ते २७ मे १९६४ रोजी त्यांच्या निधनापर्यंत, पंडित नेहरूंनी एकूण ४,३९८ दिवस ‘निर्वाचित पंतप्रधान’ म्हणून देशाची धुरा सांभाळली होती.

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पंतप्रधान मोदींनी कसा आणि कुठे मोडला नेहरूंचा रेकॉर्ड?

आता आपण मुख्य गणिताकडे येऊया. नरेंद्र मोदी यांनी २६ मे २०१४ रोजी पदभार स्वीकारल्यापासून आज १० जून २०२६ पर्यंत ‘निवडून आलेले पंतप्रधान’ म्हणून ४,३९९ दिवस पूर्ण केले आहेत. म्हणजेच, नेहरूंचा निर्वाचित पंतप्रधान म्हणून असलेला ४,३९८ दिवसांचा विक्रम पंतप्रधान मोदींनी अधिकृतपणे मोडीत काढला आहे. या समीकरणात नेहरूंच्या अंतरिम सरकारमधील १,७३२ दिवसांचा समावेश नाही, कारण तो काळ थेट निवडणुकीचा नव्हता. म्हणूनच, स्वतंत्र भारताच्या इतिहासात जनतेच्या थेट बहुमताने सलग सर्वाधिक काळ देश चालवण्याचा मान आता अधिकृतपणे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या नावावर नोंदवला गेला आहे. हा बदल भारताच्या बदलत्या राजकीय संस्कृतीचे आणि नेतृत्वावरील जनतेच्या अढळ विश्वासाचे प्रतीक मानले जात आहे.

Web Title: Pm modi breaks jawaharlal nehru record longest serving elected prime minister india 2026

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Published On: Jun 10, 2026 | 03:50 PM

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