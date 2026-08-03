Bankipur byelection Result: बांकीपूरमध्ये जनसुराजचा झेंडा; प्रशांत किशोरांच्या विजयाने बिहारच्या राजकारणाची समीकरणे बदलणार?

आतापर्यंत प्रशांत किशोर हे विधानसभेबाहेरून सरकार आणि विरोधकांवर टीका करत होते. मात्र आता ते विधानसभेच्या सभागृहात आमदार म्हणून सरकारला थेट प्रश्न विचारताना दिसणार आहेत. त्यामुळे मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांच्यासोबतच विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांच्यासाठीही त्यांची उपस्थिती राजकीयदृष्ट्या महत्त्वाची ठरणार आहे.
बांकीपूर मतदारसंघ हा भाजपचा मजबूत गड मानला जात होता. राज्यसभेवर निवड झाल्यानंतर नितीन नवीन यांनी आमदारकीचा राजीनामा दिल्यामुळे ही जागा रिक्त झाली होती. त्यामुळे ही पोटनिवडणूक भाजपसाठी प्रतिष्ठेची बनली होती. मात्र या निवडणुकीत प्रशांत किशोर यांनी विजय मिळवत भाजपला मोठा धक्का दिला.
Bihar CM : ‘मोदींच्या मार्गावर बिहारचा विकास’; मुख्यमंत्रीपद स्वीकारताच सम्राट चौधरींचे पहिले वक्तव्य
२०२५ च्या बिहार विधानसभा निवडणुकीत जनसुराज पक्षाला एकही जागा मिळाली नव्हती. त्या वेळी प्रशांत किशोर यांनी स्वतः निवडणूक लढवली नव्हती. मात्र यावेळी त्यांनी स्वतः मैदानात उतरून विजय मिळवला. त्यामुळे जनसुराज पक्षाला प्रथमच विधानसभेत प्रतिनिधित्व मिळाले आहे.
२४३ सदस्यांच्या बिहार विधानसभेत जनसुराजचा केवळ एकच आमदार असला तरी, प्रशांत किशोर यांच्या उपस्थितीमुळे सभागृहातील चर्चेचा स्वर बदलू शकतो, अशी राजकीय वर्तुळात चर्चा आहे. शिक्षण, रोजगार, स्थलांतर, भ्रष्टाचार, आरोग्य सेवा, सरकारी योजनांची अंमलबजावणी आणि विकास या मुद्द्यांवर ते सातत्याने भूमिका मांडत आले आहेत. त्यामुळे विधानसभेतही ते आकडेवारी आणि अभ्यासपूर्ण मांडणीसह सरकारला घेरण्याचा प्रयत्न करतील, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.
मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी यांना आता केवळ राजकीय भाषणांवर न थांबता विकास, शिक्षण, रोजगार, आरोग्य आणि प्रशासनासंदर्भातील प्रश्नांची सविस्तर उत्तरे द्यावी लागू शकतात.
दुसरीकडे, विरोधी पक्षनेते तेजस्वी यादव यांच्यासाठीही प्रशांत किशोर यांचे आगमन आव्हानात्मक मानले जात आहे. कारण सरकारवर टीका करण्याबरोबरच प्रशांत किशोर हे राजदच्या पूर्वीच्या कारभारावरही प्रश्न उपस्थित करू शकतात. त्यामुळे सरकार आणि विरोधक अशा दोन्ही बाजूंना ते लक्ष्य करण्याची शक्यता आहे.
प्रशांत किशोर यांच्यासमोर आता खरी कसोटी सुरू झाली आहे. आतापर्यंत ते निवडणूक रणनीतीकार म्हणून ओळखले जात होते. मात्र आता आमदार म्हणून त्यांना बांकीपूर मतदारसंघातील रस्ते, पाणी, वीज, जलनिकासी, आरोग्य सेवा आणि स्थानिक विकास या प्रश्नांवर प्रत्यक्ष काम करून दाखवावे लागणार आहे. त्यांनी विधानसभेत प्रभावी कामगिरी केली आणि मतदारसंघात विकासकामे राबवली, तर जनसुराजला बिहारमध्ये एक सक्षम राजकीय पर्याय म्हणून बळ मिळू शकते. मात्र केवळ वक्तव्यांपुरतीच त्यांची भूमिका मर्यादित राहिली, तर त्यांच्या नेतृत्वावरही प्रश्नचिन्ह निर्माण होऊ शकते.
बिहारमधील शीतळा देवी मंदिरात चेंगराचेंगरी; 8 महिलांचा दुर्दैवी मृत्यू, अनेक जण जखमी