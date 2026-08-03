सोमवार, 3 ऑगस्ट 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

‘भाजप सोडा, महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री व्हा’; पंकजा मुंडेंना काँग्रेसची थेट ऑफर, वडेट्टीवारांचे मोठे विधान

Updated On: Aug 03, 2026 | 02:56 PM IST
जाहिरात
सारांश

पंकजा मुंडे यांच्या भावनिक वक्तव्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात मोठी चर्चा रंगली आहे. काँग्रेसचे विजय वडेट्टीवार यांनी त्यांना भाजप सोडून काँग्रेसमध्ये येण्याचे आणि मुख्यमंत्री होण्याचे खुले आमंत्रण दिल्याने राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे.

"भाजप सोडा, महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री व्हा"; पंकजा मुंडेंना काँग्रेसची थेट ऑफर

"भाजप सोडा, महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री व्हा"; पंकजा मुंडेंना काँग्रेसची थेट ऑफर

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • पंकजा मुंडेंना काँग्रेसकडून मुख्यमंत्रीपदाची ऑफर
  • विजय वडेट्टीवार यांचे भाजपवर ओबीसी नेतृत्वाबाबत गंभीर आरोप
  • पंकजा मुंडे यांच्या वक्तव्यामुळे राज्यातील राजकारणात नव्या चर्चांना उधाण
 

भाजपच्या वरिष्ठ नेत्या आणि राज्याच्या मंत्री पंकजा मुंडे यांनी अलीकडेच केलेल्या “राजकारणातून रिटायर व्हावंसं वाटतं” या भावनिक वक्तव्यानंतर महाराष्ट्राच्या राजकारणात नव्या चर्चांना सुरुवात झाली आहे. त्यांच्या या विधानानंतर काँग्रेसने मोठी राजकीय चाल खेळत पंकजा मुंडे यांना भाजप सोडून काँग्रेसमध्ये येण्याची आणि महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री होण्याची खुली ऑफर दिली आहे.

काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते विजय वडेट्टीवार यांनी माध्यमांशी बोलताना पंकजा मुंडे यांना थेट आवाहन केले. त्यांनी म्हटले की, गोपिनाथ मुंडे यांच्या निधनानंतर भाजपमध्ये ओबीसी नेतृत्वाला दुय्यम स्थान दिले जात असल्याची भावना अनेकांमध्ये आहे. पंकजा मुंडे यांनाही पक्षात न्याय मिळत नसल्याचे वाटत असेल, तर त्यांनी भाजपमधून बाहेर पडून स्वतंत्र नेतृत्व करावे. काँग्रेस त्यांना पूर्ण पाठिंबा देईल आणि नेतृत्वाशी चर्चा करून योग्य निर्णय घेईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले.

वडेट्टीवार यांनी यावेळी ओबीसी समाजाच्या विविध मागण्यांवरही भाष्य केले. विदर्भातील ११ जिल्ह्यांमध्ये सुरू होणाऱ्या मंडल यात्रेच्या माध्यमातून ओबीसी जातनिहाय जनगणना, स्वतंत्र ओबीसी मंत्रालय, महाज्योतीसाठी वाढीव निधी, तसेच ओबीसी समाजातील रिक्त पदांचा बॅकलॉग तातडीने भरावा, अशा मागण्या करण्यात येणार असल्याचे त्यांनी सांगितले.

Abhijeet Dipke Challenge To PM Modi: पंतप्रधानांनी आधी पदवी जाहीर करावी; अभिजित दिपकेंचे पंतप्रधानांना थेट आव्हान

दरम्यान, पंकजा मुंडे यांनी परळी महामार्गाच्या दुरवस्थेवर बोलताना केलेले वक्तव्य चर्चेचा विषय ठरले. खराब रस्त्यावरून प्रवास करताना “आता कंटाळा आलाय, राजकारणातून रिटायर व्हावंसं वाटतं,” असे त्या म्हणाल्या होत्या. मात्र, सभास्थळी उपस्थित नागरिकांचा उत्साह पाहून नव्याने प्रेरणा मिळाल्याचे सांगत त्यांनी विकासासाठी काम सुरूच ठेवणार असल्याचा संदेशही दिला.

राजकीय विश्लेषकांच्या मते, पंकजा मुंडे या भाजपमधील प्रभावी ओबीसी नेत्या असून त्यांच्या नेतृत्वावर मोठा समर्थक वर्ग विश्वास ठेवतो. अशा परिस्थितीत त्या जर पक्षांतराचा निर्णय घेतला, तर त्याचा राज्याच्या राजकारणावर आणि विशेषतः ओबीसी मतदारांवर मोठा परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे काँग्रेसची ही ऑफर केवळ राजकीय विधान नसून आगामी राजकीय समीकरणांच्या दृष्टीने महत्त्वाची रणनीती मानली जात आहे.

Pappu Yadav Attack : पत्रकार परिषदेत पप्पू यादव यांच्यावर चाकूहल्ल्याचा प्रयत्न? ‘माझ्या हत्येचा कट होता’ असा गंभीर आरोप

मात्र, पंकजा मुंडे यांनी अद्याप काँग्रेसच्या ऑफरवर कोणतीही अधिकृत प्रतिक्रिया दिलेली नाही. त्यामुळे त्या या प्रस्तावाकडे कशा प्रकारे पाहतात आणि पुढील काळात कोणती भूमिका घेतात, याकडे संपूर्ण महाराष्ट्राचे लक्ष लागले आहे.

Web Title: Pankaja munde congress cm offer vijay wadettiwar marathi news

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Aug 03, 2026 | 02:55 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘ई-२०’ हे मोदी-गडकरी-फडणवीसांचा मोठा स्कॅम, नितीन गडकरींचा राजीनामा घ्या; हर्षवर्धन सपकाळांची मागणी
1

‘ई-२०’ हे मोदी-गडकरी-फडणवीसांचा मोठा स्कॅम, नितीन गडकरींचा राजीनामा घ्या; हर्षवर्धन सपकाळांची मागणी

Sanjay Raut Statement: म्हसवडमध्ये संजय राऊत यांच्याविरोधात भाजपचा एल्गार; प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन
2

Sanjay Raut Statement: म्हसवडमध्ये संजय राऊत यांच्याविरोधात भाजपचा एल्गार; प्रतिकात्मक पुतळ्याचे दहन

Sanjay Raut Protest In Vaduj : जयकुमार गोरे यांच्यावरील वक्तव्य संजय राऊतांना भोवले; वडूजमध्ये भाजपचे ‘जोडे मारो’ आंदोलन!
3

Sanjay Raut Protest In Vaduj : जयकुमार गोरे यांच्यावरील वक्तव्य संजय राऊतांना भोवले; वडूजमध्ये भाजपचे ‘जोडे मारो’ आंदोलन!

Tax Devolution To Maharashtra: केंद्राकडून राज्यांना १.०९ लाख कोटींचा कर हप्ता जारी, महाराष्ट्राला किती?
4

Tax Devolution To Maharashtra: केंद्राकडून राज्यांना १.०९ लाख कोटींचा कर हप्ता जारी, महाराष्ट्राला किती?

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Satara Rain: कृष्णामाईच्या पुराच्या पाण्याने ढोल्या गणपतीच्या चरणांना स्पर्श; वाईत भाविकांची गर्दी

Satara Rain: कृष्णामाईच्या पुराच्या पाण्याने ढोल्या गणपतीच्या चरणांना स्पर्श; वाईत भाविकांची गर्दी

Aug 03, 2026 | 02:57 PM
Raigad News: शिक्षण ते समाजसेवा! पनवेलमध्ये ‘संकल्प’ संस्थेच्या अधिकृत वेबसाईटचे लोकार्पण; नागरिकांना जोडणार एक नवे व्यासपीठ

Raigad News: शिक्षण ते समाजसेवा! पनवेलमध्ये ‘संकल्प’ संस्थेच्या अधिकृत वेबसाईटचे लोकार्पण; नागरिकांना जोडणार एक नवे व्यासपीठ

Aug 03, 2026 | 02:57 PM
Vishvesh Negi IFS : इराणसाठी भारताचा नवा चेहरा; ज्येष्ठ मुत्सद्दी विश्वेश नेगी यांच्यावर सोपवली तेहरानची मोठी जबाबदारी

Vishvesh Negi IFS : इराणसाठी भारताचा नवा चेहरा; ज्येष्ठ मुत्सद्दी विश्वेश नेगी यांच्यावर सोपवली तेहरानची मोठी जबाबदारी

Aug 03, 2026 | 02:57 PM
‘भाजप सोडा, महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री व्हा’; पंकजा मुंडेंना काँग्रेसची थेट ऑफर, वडेट्टीवारांचे मोठे विधान

‘भाजप सोडा, महाराष्ट्राच्या पहिल्या महिला मुख्यमंत्री व्हा’; पंकजा मुंडेंना काँग्रेसची थेट ऑफर, वडेट्टीवारांचे मोठे विधान

Aug 03, 2026 | 02:55 PM
WTC मध्ये भारतीय फलंदाज फ्लॉप! मात्र Shubhman Gill 157 रन्स करताच करणार ‘हा’ रेकॉर्ड

WTC मध्ये भारतीय फलंदाज फ्लॉप! मात्र Shubhman Gill 157 रन्स करताच करणार ‘हा’ रेकॉर्ड

Aug 03, 2026 | 02:55 PM
Train Cancelled: बापरे! आता काय करायचं? रेल्वेचा मोठा निर्णय; २० सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबरदरम्यान ‘या’ गाड्या धावणार नाहीत

Train Cancelled: बापरे! आता काय करायचं? रेल्वेचा मोठा निर्णय; २० सप्टेंबर ते ४ ऑक्टोबरदरम्यान ‘या’ गाड्या धावणार नाहीत

Aug 03, 2026 | 02:50 PM
BYD ची मोठी तयारी! यावर्षी भारतात होणार २ नवीन ई-कार्स लाँच ! टाटा सिएरा इव्ही आणि ह्युंदाई क्रेटा इलेक्ट्रिकला देणार मोठी टक्कर

BYD ची मोठी तयारी! यावर्षी भारतात होणार २ नवीन ई-कार्स लाँच ! टाटा सिएरा इव्ही आणि ह्युंदाई क्रेटा इलेक्ट्रिकला देणार मोठी टक्कर

Aug 03, 2026 | 02:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Dombivli : डोंबिवलीत मोठा गणेश घाट रस्त्याच्या काँक्रीटीकरणाला सुरुवात

Aug 02, 2026 | 03:48 PM
Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Latur : लातूर शहरातील प्रश्नांवरून नगरसेवक गिरीश पाटील संतापले!

Aug 02, 2026 | 03:45 PM
Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Gaigaon Ganpati Akola : गायगाव गणपती मंदिरात संकष्टी निमित्त अलोट गर्दी!,अकोलेकरांची पायी वारी!

Aug 02, 2026 | 03:42 PM
NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

NITESH RANE: संजय राऊतांवर नितेश राणेंचा हल्लाबोल; अमित शाहांवर टीका करण्याची ‘लायकी नाही’

Aug 01, 2026 | 03:36 PM
Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Prakash Abitkar : Illegal Abortion Scam-कोल्हापूर गर्भपात प्रकरणी अनेकजण रडारवर!

Aug 01, 2026 | 03:30 PM
Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Bhiwandi Building Collapses: भिवंडीत पत्त्यांसारखी चार मजली इमारत कोसळली; 9 जणांचा मृत्यू

Jul 31, 2026 | 02:21 PM
RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

RATNAGIRI : तिवरे गावावर दरडीचे भीषण संकट; १५० घरांवर धोक्याची टांगती तलवार

Jul 29, 2026 | 02:47 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा