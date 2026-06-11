Beed Crime: पैशांच्या वादातून लिपिकाचे अपहरण, निर्जन स्थळी 8 तास डांबून बेल्ट-काठीने अमानुष मारहाण; जीवे मारण्याची धमकी

काय घडलं नेमकं?
या प्रकरणातील पीडित लिपिकाचे नाव अनिल पत्की असे आहे. तर महाविद्यालयात लिपिक पदावर कार्यरत आहे. तर आरोपीचे नाव वैजनाथ यादव असे आहे. (Beed Crime News) त्यांच्यात आर्थिक व्यवहार झाला. या व्यवहारापोटी पत्की यांनी यादव यांना १ लाख रुपये परत केले. वैजनाथ यादव यांनी आणखी चार लाख रुपयांसाठी तगादा लावला. थेट लिपिकाचे घर गाठले आणि गाडीवर बसवत धारावती तांडा परिसरातील निर्जन स्थळी एका झाडाखाली नेले. तिथे यादव यांच्या दोन साथीदारांनी बेल्ट आणि लाकडाच्या साह्याने बेदम मारहाण केली. एवढेच नाही तर लिपिकाला पोलिसांकडे गेला तर जीवे मारण्याची धमकी दिली. ही मारहाण सकाळी साडेदहा ते सायंकाळी साडेसहाच्या दरम्यान करण्यात आली. या मारहाणीनंतर लिपिकाला आरोपीच्या दुकानासमोर सोडले आणि त्यांचा मोबाईल देखील घेतले असे फिर्यादीत म्हंटले आहे.
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पाठीवरची चामडी सोलून निघाली
जवळपास ८ तास चालली मारहाण एवढी भीषण होती की त्यांच्या पाठीवर आणि शरीरावर सर्वत्र व्रण उमटले असून त्यांच्या पाठीवरची चामडी सोलून निघाली आहे. अतिशय निर्दयीपणे ही मारहाण करण्यात आल्याचे दिसून येत आहे. (Beed Crime News) त्यांनी रुग्णालयात उपचार घेऊन सायंकाळच्या सुमारास परळी शहर पोलीस ठाणे गाठून माहिती दिली. पोलिसांनी याप्रकरणी अपहरण, मारहाण आणि जीवे मारण्याची धमकी दिल्याचा गुन्हा दाखल केला असून पुढील तपास परळी शहर पोलीस करत आहेत.(Beed Crime News)
‘कार्यक्रम ओके’ कॉलने उलगडलं हत्याकांड; प्रियकरासोबत पत्नीने रचला पतीच्या हत्येचा कट
बीड येथून एक थरारक हत्याकांड समोर आले आहे. सुरुवातीला हा अपघाती मृत्यू असल्याचे भासवण्यात आले मात्र पोलिसांच्या सखोल तपासातून या घटनेचा उलगडा केला आहे. विवाहबाह्य संबंधातून पत्नीनंच पतीचा काटा काढल्याचे समोर आले आहे. पोलिसांनी आरोपींना अटक केली असून पुढील कारवाई करत आहे.
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