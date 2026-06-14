पावसाळ्यात फिरण्यासाठी महाराष्ट्रातील ही ठिकाणे आहेत परफेक्ट, मुंबईहून काही अंतरावर दूर... इथे निसर्गाचा लुटता येईल आनंद

Instagrammable Places In India : ट्रॅव्हल आणि फोटोशूटसाठी सोशल मीडियावर ट्रेंड करत आहेत देशातील ही 5 ठिकाणे
लोणावळा
मुंबई आणि पुणेकरांना पावसाळ्यात फिरण्यासाठी लोणावळा हे सर्वात जवळचे आणि लोकप्रिय पर्यटनस्थळ मानले जाते. पावसाळ्यात या ठिकाणाच्या साैंदर्यात भर पडते आणि निसर्गसाैंदर्याचा एक सुंदर अनुभव इथे घेता येतो. इथे तुम्ही ट्रेकिंग, बोटिंग आणि संध्याकाळी विहंगम सूर्यास्ताच्या दृष्यांचा आनंद घेऊ शकता. गराली तलाव, भाजा लेणी, कुणे धबधबा, भुशी धरण, राजमाची किल्ला, टिकोना आणि नारायणी धाम मंदिर हे लोणावळ्यातील लोकप्रिय ठिकाणे आहेत.
कोलाड
मुंबईपासून सुमारे ११७ किमी अंतरावर, रायगड जिल्हात कुंडलिका नदीच्या तीरावर वसलेले हे ठिकाण पावसाळी पर्यटनासाठी एक उत्तम पर्याय ठरु शकते. इथे तुम्ही तामिनी घाट धबधबा, भीरा धरण, घोसळा किल्ला, सुतारवाडी तलाव आणि देवकुंड धबधबा अशा ठिकाणांना भेट देऊ शकता. प्रवासप्रेमी असाल तर इथे तुम्हाला अनेक नवीन गोष्टींचा आनंद घेता येईल. बस, टॅक्सी किंवा रेल्वे अशा तीनही मार्गांनी तुम्ही मुंबईहून कोलोड गाठू शकता.
इगतपुरी
इगतपुरी हे महाराष्ट्रातील एक प्रमुख पावसाळी पर्यटनस्थळ मानले जाते. याकाळात इथे दाट धुक्याची चादर पसरते जे पाहताना फार छान वाटते. हे ठिकाण मुंबई आणि नाशिकपासून अगदी जवळ आहे. रोजच्या गजबटापासून दूर कुठे शांत ठिकाणी निसर्गासोबत आपला वेळ घालवायचा असेल तर हे ठिकाण तुमच्यासाठी एक उत्तम पर्याय ठरेल. भातसा नदीचे खोरे, कामेल व्हॅली, त्रिंगलवाडी किल्ला, कळसुबाई शिखर आणि घाटदेवी मंदिर यांसारख्या ठिकाणांना इथे भेट देता येऊ शकते.
महाबळेश्वर
महाराष्ट्रातील लोकप्रिय पर्यटनस्थळांमध्ये महाबळेश्वरचे नाव आवर्जून घेतले जाते. इथे धुक्याची चादर, हिरवळ, धबधबे आणि लोकल मार्कटला फिरता येते. इथून तुम्ही स्वस्त दरात स्ट्राॅबेरी आणि ब्लूबेरी खरेदी करु शकता. महाबळेश्वरमध्ये लिंगमळा धबधबा, आर्थर्स सीट, वेण्णा लेक, एलिफंट्स हेड पॉईंट, मॅप्रो गार्डन, प्रतापगड किल्ला या ठिकाणांना भेट देता येते. हे ठिकाण फिरायचं तर महाबळेश्वरला तीन ते चार दिवसांचा मुक्काम करावा लागतो.
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कर्नाळा
कर्नाळा हे रायगड जिल्ह्यातील एक प्रसिद्ध पावसाळी पर्यटनस्थळ आहे. पावसाळ्यात इथे पर्यटकांची गर्दी पाहायला मिळते. चारही बाजूंनी पसरलेले हिरवळीचे वातावरण ठिकाणाच्या साैंदर्यात भर घालते. तुम्ही इथे ट्रेंकींगचा उत्तम आनंद घेऊ शकता. ट्रेकिंग दरम्यान तुम्हाला इथे सुंदर पक्ष्यांचेही दर्शन होईल. इथे ट्रेकिंगसाठी लोक कर्नाळा पक्षी अभयारण्य आणि किल्ल्याची निवड करतात.