Instagrammable Places In India : ट्रॅव्हल आणि फोटोशूटसाठी सोशल मीडियावर ट्रेंड करत आहेत देशातील ही 5 ठिकाणे

भारतातील रहस्यमय मंदिर ज्यांना एक रात्रीत तयार करण्यात आलं, एकाची बांधणी देवांनी केली तर दुसऱ्याची भुतांनी…
उदयपूर
राजस्थानमधील उदयपूर आपल्या शाही थाटासाठी आणि तेथील भव्य राजवाड्यांसाठी लोकप्रिय आहे. इथे तलाव, पांढऱ्या रंगाचे संगमरमर महाल आणि सूर्यास्ताचे मंत्रमंग्ध दृष्य आपल्या फोटोंना आणखी स्पेशन बनवते. इथे पारंपारिक खाद्यासंस्कृतीचा आनंद लुटु शकता. इथे पिछोला तलावाच्या काठावर उभे राहून काढलेले फोटो एका पोस्टकार्डसारखे येतात.
चेरापूंजी
मेघालयमधील चेरापूंजी हे ठिकाण निसर्गप्रेमींसाठी आणि फोटोग्राफीमध्ये रस घेणाऱ्यांसाठी कोणत्या स्वर्गाहून कमी नाही. इथे तुम्हाला हिरवेगार पर्वत, मोठे तलाव, ढगांनी वेढलेली दरी यांचे अद्भूत दृष्य पाहता येते. पावसाळ्याच्या दिवसांत इथले दृष्या आणखीनच मनमोहक वाटू लागते. येथील ‘लिव्हिंग रूट ब्रिज’सारखी दृष्ये पर्यटकांना वेगळा अनुभव देऊन जातात.
हंपी
तुम्हाला जर इतिहास आणि निसर्गसाैंदर्याचा एकत्रित आनंद घ्यायचा असेल तर कर्नाटक राज्यातील हंपी हे ठिकाण तुमच्यासाठी सर्वोत्तम ठरेल. इथे तुम्हाला प्राचीन मंदिर, उंच कडे पाहायला मिळतील. हे ठिकाण युनेस्कोच्या जागितक वारशा स्थळ यादित समाविष्ट झालं आहे. सूर्यादय आणि सूर्यास्तावेळी इथले दृष्या डोळ्यात भरुन ठेवण्यासारखे बनते.
गुलमर्ग
काश्मीरमध्ये वसलेले गुलमर्ग हे ठिकाण धर्तीवरील स्वर्ग मानले जाते. इथे तुम्हाला बर्फांनी झाकलेले पर्वत, हिरवीगार झाडे आणि रोमांचक केबल कार राईडचा आनंद घेता येईल. बर्फाच्या पर्वातावर तुम्ही चांगला वेळ घालवू शकता आणि इथे फोटोज-व्हिडिओज देखील फार छान क्लिक होतात. हिवाळ्यात या ठिकाणी पर्यटकांची गर्दी पाहायला मिळते.
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पदुचेरी
दक्षिण भारतातील पदुचेरी हे ठिकाण फ्रेंच वास्तुकला आणि तेथील रंगीत गल्ल्यांसाठी विशेष लोकप्रिय आहे. इथे पिवळ्या आणि निळ्या रंगाच्या इमारती आणि समुद्रकिनारी शांत वातावरणाचा अनुभव घेता येतो. सुंदर फोटोजसाठी हे ठिकाण एक परफेक्ट चाॅईस आहे. इथे फिरण्यासाठी मंदिर, चर्च, समुद्रकिनारे अशा अनेक गोष्टी आहेत.