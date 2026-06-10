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पाणी पिऊन सुद्धा उचकी थांबत नाही? ‘हे’ घरगुती उपाय केल्यास काही मिनिटांमध्ये उचक्या होतील बंद, मिळेल तात्काळ आराम

Updated On: Jun 10, 2026 | 09:32 AM IST
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सारांश

वारंवार उचकी लागत असेल तर दुर्लक्ष न करता डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार करावेत. उचकी लागल्यानंतर थंड पाणी प्यावे, साखर खावी तर काहीवेळा गुळण्या करून पाहाव्यात. चला तर जाणून घेऊया उचकी लागण्याची कारणे आणि त्यावरील उपाय.

पाणी पिऊन सुद्धा उचकी थांबत नाही? 'हे' घरगुती उपाय केल्यास काही मिनिटांमध्ये उचक्या होतील बंद, मिळेल तात्काळ आराम

पाणी पिऊन सुद्धा उचकी थांबत नाही? 'हे' घरगुती उपाय केल्यास काही मिनिटांमध्ये उचक्या होतील बंद, मिळेल तात्काळ आराम

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विस्तार

उचकी लागण्याची कारणे?
उचकीवर घरगुती उपाय?
तीव्र उचकी लागल्यास काय करावे?

धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे शरीरात सतत काहींना काही बदल होत असतात. शरीराला कोणत्याही आजाराची लागण झाल्यानंतर सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये लक्षणे दिसून येत नाही. मात्र कालातंराने लक्षणे अधिक तीव्र होतात आणि संपूर्ण आरोग्याला धोका निर्माण करतात. लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं उचकी लागते. उचकी लागणे ही एक नैसर्गिक क्रिया आहे. आपली कोणी तरी आठवण काढत असेल किंवा आसपास कोणी नसताना उचकी लागल्यासारखे वाटते. पण ऑफिसमध्ये बसल्यानंतर किंवा चारचौघांमध्ये गेल्यानंतर उचकी लागल्यास खूप जास्त अवघड होऊन जाते. तर काहीवेळा कितीही पाणी प्यायल्यानंतर सुद्धा उचकी थांबत नाही. वारंवार लागलेल्या उचकीमुळे डोकेदुखी आणि खूप जास्त अस्वस्थपणा वाढू लागतो. उचकीच्या आवाजाने खूप जास्त कंटाळा येतो. त्यामुळे वारंवार उचकी लागत असेल तर डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार करणे आवश्यक आहे. चला तर जाणून घेऊया उचकी लागण्याची कारणे आणि त्यावरील घरगुती उपाय.(फोटो सौजन्य – istock)

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सतत उचकी लागण्याची कारणे:

छाती व पोटाच्या मधील डायफ्राम नावाचा स्नायू नावाच्या स्नायूचे अचानक आकुंचन झाल्यामुळे आणि स्वरयंत्र लगेच बंद पडल्यामुळे जो विशिष्ट ‘हिक’ असा आवाज येतो, त्याला उचकी असे म्हंटले जाते. कामाच्या धावपळीमध्ये खूप घाईघाईने जेवणे, जास्त खाणे किंवा तिखट-मसालेदार अन्न खाणे, वातावरणातील किंवा पोटातील तापमानात अचानक होणारे बदल, मानसिक ताण, भीती किंवा अतिउत्साहामुळे उचकी लागण्याची शक्यता असते. जीवनशैलीत होणाऱ्या बदलांचा थेट परिणाम शरीरावर झाल्यामुळे आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते.

उचकी थांबवण्यासाठी घरगुती उपाय:

साधं माठातील पाणी पिऊन सुद्धा उचकी थांबत नसेल तर फ्रिजमधील थंड पाणी प्यावे. थंड पाणी प्यायल्यामुळे उचकी थांबते. पण थंड पाणी पिताना ते एकदम एकत्र पिऊ नये. पाणी कायमच हळूहळू प्यावे. एक एक घोट पाणी प्यायल्यामुळे उचकी थांबते. उचकी थांबवण्यासाठी सगळ्यात आधी दीर्घ श्वास घ्या. त्यानंतर १५ ते २० सेकंदासाठी श्वास तसाच रोखून ठेवा आणि त्यानंतर हळुवार सोडा. हा उपाय ३ ते ४ वेळा केल्यास उचकी थांबण्यास मदत होईल. लगेच उचकी थांबवण्यासाठी १ चमचाभर मध खावे. मध खाल्ल्यामुळे शरीराला भरमसाट फायदे होतात.

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सतत उचक्या लागत असतील तर पारंपरिक उपाय म्हणजे साखर खाणे. साखर खाल्ल्यामुळे उचक्या लागणे कमी होऊन जाते. याशिवाय गुळण्या करणे, लिंबू चावणे, साध्या पाण्यात मीठ टाकून पिणे, पेपर बॅगेतून श्वास घेणे इत्यादी उपाय करावेत. पण घरगुती उपाय केल्यानंतर सुद्धा तुमची उचकी थांबत नसेल तर डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार करणे फार आवश्यक आहे. अन्यथा शरीरसंबंधित गंभीर स्थिती निर्माण होऊ शकते.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Cant get rid of hiccups even after drinking water try these home remedies to stop them within minutes and get immediate relief

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Published On: Jun 10, 2026 | 08:01 AM

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