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Recipe : तुम्ही कधी केळ्याची काॅफी ट्राय केली आहे का? शेफ कुणाल कपूरने शेअर केली रेसिपी

Updated On: Jun 07, 2026 | 09:47 AM IST
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सारांश

Banana Cofee Recipe : मागीलकाही काळापासून बनान काॅफी म्हणजेच केळ्याच्या काॅफीची रेसिपी खूप जास्त व्हायरल होत आहे. अशातच शेफ कुणाल कपूरने याची रेसिपी आपल्यासोबत शेअर केली आहे.1

Recipe : तुम्ही कधी केळ्याची काॅफी ट्राय केली आहे का? शेफ कुणाल कपूरने शेअर केली रेसिपी

(फोटो सौजन्य: Instagram)

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विस्तार
  • काॅफी तर तुम्ही अनेकदा पिली असेल.
  • पण तुम्ही कधी केळ्याची काॅफी ट्राय केली आहे का?
  • शेफ कुणाल कपूरने याची रेसिपी शेअर केली आहे.
सध्या सोशल मीडियावर अनेक खाद्यपदार्थ आणि पेयांचे ट्रेंड पाहायला मिळतात. त्यापैकीच एक म्हणजे बनाना कॉफी. कॉफीचा समृद्ध स्वाद आणि पिकलेल्या केळ्याची नैसर्गिक गोडी यांचा सुंदर मेळ असलेले हे पेय आरोग्यदायी आणि चविष्ट मानले जाते. नियमित कॉफीला एक वेगळा ट्विस्ट देणारी ही रेसिपी कॉफीप्रेमींना विशेष आवडत आहे.

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या ड्रिंकमध्ये केळ्यामुळे क्रीमी टेक्स्चर मिळते, तर कॉफीमुळे ताजेतवानेपणा आणि ऊर्जा मिळते. सकाळच्या नाश्त्यासोबत किंवा संध्याकाळच्या वेळेला काहीतरी वेगळे पिण्याची इच्छा असल्यास बनाना कॉफी हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ही रेसिपी अगदी कमी साहित्यामध्ये आणि काही मिनिटांत तयार होते.

साहित्य

  • 2 पिकलेली केळी
  • 1 कप दूध
  • 1 ते 2 टीस्पून साखर (ऑप्शनल)
  • 2 टीस्पून इंस्टंट कॉफी पावडर
  • 2 ते 3 टेबलस्पून थंड पाणी
  • बर्फाचे तुकडे
 
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कृती

  • पिकलेली केळी सोलून त्याचे तुकडे करा आणि ब्लेंडरमध्ये घाला.
  •  त्यामध्ये दूध आणि साखर घालून गुळगुळीत बनाना शेक तयार करून घ्या.
  • एका छोट्या वाटीत इंस्टंट कॉफी पावडर घ्या आणि त्यात थंड पाणी घालून नीट मिसळा.
  • कॉफी पूर्णपणे विरघळेपर्यंत चमच्याने ढवळून घ्या.
  • सर्व्हिंग ग्लासमध्ये बर्फाचे काही तुकडे टाका.
  • बर्फावर तयार केलेले कॉफीचे मिश्रण ओता.
  • आता त्यावर हळूहळू बनाना शेकची लेयर घाला आणि लगेच थंडगार सर्व्ह करा.
  • अधिक चविष्ट बनवण्यासाठी वरून थोडी दालचिनी पावडर किंवा कोको पावडर भुरभुरू शकता.
  • अधिक क्रीमी टेक्स्चरसाठी थंडगार केळी वापरल्यास पेयाची चव आणखी खुलते.
 

Web Title: Chef kunal kapur shares the viral recipe of banana cofee

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Published On: Jun 07, 2026 | 09:46 AM

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