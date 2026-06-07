Recipe : तुम्ही कधी केळ्याची काॅफी ट्राय केली आहे का? शेफ कुणाल कपूरने शेअर केली रेसिपी

Recipe : पाैष्टिक आणि टेस्टी, जेवणानंतर काही गोड होऊन जाऊद्यात… दुधीभोपळ्यापासून घरी बनवा ‘कलाकंद’
या ड्रिंकमध्ये केळ्यामुळे क्रीमी टेक्स्चर मिळते, तर कॉफीमुळे ताजेतवानेपणा आणि ऊर्जा मिळते. सकाळच्या नाश्त्यासोबत किंवा संध्याकाळच्या वेळेला काहीतरी वेगळे पिण्याची इच्छा असल्यास बनाना कॉफी हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे ही रेसिपी अगदी कमी साहित्यामध्ये आणि काही मिनिटांत तयार होते.
View this post on Instagram
रविवार होईल स्पेशल! गरमागरम भातासोबत खाण्यासाठी केरळ स्टाईलने बनवा मॅंगो फिश करी, नोट करून घ्या रेसिपी
कृती