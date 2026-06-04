Walking Benefits: वयानुसार दररोज किती चालावे? जाणून घ्या योग्य अंतर आणि फायदे

Health Tips: सावधान! सतत घाम येतोय? दुर्लक्ष करू नका; ‘या’ गंभीर आजारांचा असू शकतो धोका
मोबाईल आणि स्क्रीन टाइम वाढल्याने मुलांमध्ये शारीरिक हालचाल कमी होत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, लहान मुलांनी दररोज ६० मिनिटे शारीरिक हालचाल करावे आणि आउटडोक अॅक्टिव्हिटी करावी. तसेच, १३ ते १७ वयोगटातील मुलांनी ९० ते १२० मिनिटे हालचाल करणे फायदेशीर मानले जाते. यामुळे शरीराची वाढ चांगली होते, हाडे मजबूत राहतात आणि लठ्ठपणाचा धोका कमी होतो.
१८ ते ४० वयोगटातील लोकांनी दररोज सुमारे १५० मिनिटे म्हणजेच ३ ते ५ किलोमीटर चालणे फायदेशीर ठरू शकते. या वयात नियमित चालल्याने स्टॅमिना वाढतो, वजन नियंत्रणात राहते आणि हृदयविकाराचा धोका कमी होतो. विशेषतः ऑफिसमध्ये दीर्घकाळ बसून काम करणाऱ्यांसाठी वॉकिंग अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. ४० वर्षांनंतर शरीराची कार्यक्षमता हळूहळू कमी होऊ लागते. त्यामुळे या वयोगटातील लोकांनी दररोज ३ ते ५ किलोमीटर चालण्याचा प्रयत्न करावा. नियमित चालल्याने मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि सांधेदुखी यांसारख्या समस्यांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होते.
६० वर्षांवरील लोकांनी शरीराच्या क्षमतेनुसार २ ते ३ किलोमीटर चालावे, असे तज्ज्ञ सांगतात. यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते, स्नायू सक्रिय राहतात आणि मानसिक तणाव कमी होतो. मात्र चालताना वेगावर नव्हे तर सातत्यावर भर देणे अधिक गरजेचे आहे.
दररोज चालण्यामुळे वजन कमी होण्यास मदत होते, झोप चांगली लागते आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते. तसेच तणाव आणि नैराश्य कमी करण्यासाठीही चालणे उपयुक्त मानले जाते. तज्ज्ञांच्या मते, निरोगी जीवनशैलीसाठी दररोज किमान 30 मिनिटे चालण्याची सवय आवश्यक आहे.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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