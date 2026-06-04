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Walking Benefits: वयानुसार दररोज किती चालावे? जाणून घ्या योग्य अंतर आणि फायदे

Updated On: Jun 04, 2026 | 06:28 PM IST
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सारांश

Walking Steps According To Age: शरीराला फिट ठेवण्यासाठी आणि निरोगी राहण्यासाठी वयानुसार दररोज किती स्टेप्स चालले पाहिजे, जाणून घ्या.

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विस्तार
  • वयानुसार दररोज किती चालावे?
  • योग्य अंतर किती?
  • चालण्याचे आरोग्यदायी फायदे
निरोगी आणि फिट राहण्यासाठी चालणे हा सर्वात सोपा आणि प्रभावी व्यायाम मानला जातो. धावपळ आणि तणावपूर्ण जीवनशैलीमध्ये नियमित चालण्याची सवय शरीराला अनेक गंभीर आजारांपासून दूर ठेवण्यास मदत करते. डॉक्टर आणि फिटनेस तज्ज्ञांच्या मते, दररोज चालल्याने हृदय निरोगी राहते, वजन नियंत्रणात राहते आणि मानसिक आरोग्यालाही मोठा फायदा होतो. मात्र प्रत्येक वयोगटासाठी चालण्याचे योग्य अंतर वेगळे असते. त्यामुळे वयानुसार किती पावले चालावे, जाणून घेऊयात.

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लहान मुलं आणि टिनेजर

मोबाईल आणि स्क्रीन टाइम वाढल्याने मुलांमध्ये शारीरिक हालचाल कमी होत आहे. तज्ज्ञांच्या मते, लहान मुलांनी दररोज ६० मिनिटे शारीरिक हालचाल करावे आणि आउटडोक अॅक्टिव्हिटी करावी. तसेच, १३ ते १७ वयोगटातील मुलांनी ९० ते १२० मिनिटे हालचाल करणे फायदेशीर मानले जाते. यामुळे शरीराची वाढ चांगली होते, हाडे मजबूत राहतात आणि लठ्ठपणाचा धोका कमी होतो.

तरुणांनी किती चालावे?

१८ ते ४० वयोगटातील लोकांनी दररोज सुमारे १५० मिनिटे म्हणजेच ३ ते ५ किलोमीटर चालणे फायदेशीर ठरू शकते. या वयात नियमित चालल्याने स्टॅमिना वाढतो, वजन नियंत्रणात राहते आणि हृदयविकाराचा धोका कमी होतो. विशेषतः ऑफिसमध्ये दीर्घकाळ बसून काम करणाऱ्यांसाठी वॉकिंग अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते. ४० वर्षांनंतर शरीराची कार्यक्षमता हळूहळू कमी होऊ लागते. त्यामुळे या वयोगटातील लोकांनी दररोज ३ ते ५ किलोमीटर चालण्याचा प्रयत्न करावा. नियमित चालल्याने मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि सांधेदुखी यांसारख्या समस्यांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होते.

ज्येष्ठ नागरिकांसाठी नियमित चालणे फायदेशीर

६० वर्षांवरील लोकांनी शरीराच्या क्षमतेनुसार २ ते ३ किलोमीटर चालावे, असे तज्ज्ञ सांगतात. यामुळे रक्ताभिसरण सुधारते, स्नायू सक्रिय राहतात आणि मानसिक तणाव कमी होतो. मात्र चालताना वेगावर नव्हे तर सातत्यावर भर देणे अधिक गरजेचे आहे.

चालण्यामुळे मिळतात अनेक आरोग्यदायी फायदे

दररोज चालण्यामुळे वजन कमी होण्यास मदत होते, झोप चांगली लागते आणि रोगप्रतिकारक शक्ती वाढते. तसेच तणाव आणि नैराश्य कमी करण्यासाठीही चालणे उपयुक्त मानले जाते. तज्ज्ञांच्या मते, निरोगी जीवनशैलीसाठी दररोज किमान 30 मिनिटे चालण्याची सवय आवश्यक आहे.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Daily walking benefits how much to walk by age

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Published On: Jun 04, 2026 | 06:28 PM

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