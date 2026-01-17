Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

नागरिकांनो व्हा सावध! थंडी आणि प्रदूषणाचा दुहेरी मारा; दिल्लीत हेल्थ इमर्जन्सी, हार्ट अटॅक-स्ट्रोकचा धोका वाढला

वाढती थंडी आणि भीषण प्रदूषण यामुळे दिल्लीत आरोग्य आणीबाणीची परिस्थिती निर्माण झाली आहे. श्वसनाचे आजार, हार्ट अटॅक आणि स्ट्रोकचा धोका दिवसेंदिवस वाढत असून याचा सर्वाधिक फटका मुले, गर्भवती महिला आणि वृद्धांना बसत आहे.

Updated On: Jan 17, 2026 | 12:30 PM
(फोटो सौजन्य: Pinterest)

डॉ. अनिता राठोड

  • दिल्लीतील कमी तापमान आणि वाढलेली PM2.5 पातळी यामुळे श्वसनाचे आजार, दम्याचे झटके आणि ब्राँकायटिसची प्रकरणे वाढली आहेत.
  • थंड हवामानात रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात, रक्तदाब वाढतो आणि रक्त घट्ट होते, त्यामुळे हृदयविकाराचा झटका आणि स्ट्रोकचा धोका वाढतो.
  • प्रदूषित हवा मुलांच्या फुफ्फुसांवर परिणाम करत असून गर्भवती महिलांमध्ये अकाली प्रसूतीचा धोका वाढतो.
दिल्लीतील थंडी आता केवळ हवामानाची स्थिती राहिलेली नाहीः ती एक आरोग्य आणीबाणी बनली आहे, जी शांतपणे शरीरावर हल्ला करते. दिवस उजाडताच, सूर्यप्रकाशाची जागा राखाडी रंगाची चादर घेते आणि रात्री उजाडताच ती गुदमरल्यासारखे होते. हे असे शहर आहे जिथे थंडी आराम देत नाही; उलट, फुफ्फुसांवर जमा झालेल्या विषारी हवेसह, ती थेट हृदय, मेंदू आणि रक्ताभिसरणावर हल्ला करते. एकीकडे, तापमान कमी होते, तर दुसरीकडे, वाढत्या पीएम २.५ पातळीमुळे श्वास घेणे कठीण होते. परिणामी, रुग्णालयातील बाह्यरुग्ण विभाग खोकला, श्वास लागणे, दम्याचा झटका आणि ब्राँकायटिसच्या तक्रारींनी भरलेला असतो. जानेवारी २०२६ मध्ये, केवळ सरकारी रुग्णालयांमध्ये २५,००० हून अधिक प्रकरणे नोंदवली गेली आहेत.

दुसरीकडे, रक्तदाब, हृदयाचा ताण आणि स्ट्रोकमध्ये अचानक वाढ होण्याच्या धोक्याबद्दल धोक्याची घंटा वाजत आहे. सर्वांत भयावह गोष्ट म्हणजे याचे परिणाम केवळ वृद्धांपुरते मर्यादित नाहीत तर त्यामुळे मुलांचे फुफ्फुस आकुंचन पावत आहे आणि गर्भवती महिलांसाठी धोका वाढवत आहे. हिवाळ्यात हवा जड होते, तापमान कमी होते, वा-याचा वेग कमी होतो आणि प्रदूषक कण (पीएम २.५/ पीएम १०) जमिनीजवळ अडकतात. म्हणूनच दिल्लीचा एक्यूआय अनेक दिवस अत्यंत खराब किंवा गंभीर श्रेणीत राहतो. उदाहरणार्थ, जानेवारी २०२६ मध्ये, दिल्लीने ३५० पेक्षा कमी एक्यूआय नोंदवला नाही, जो एक अतिशय गंभीर परिस्थिती आहे. प्रश्न असा आहे की, दर हिवाळ्यात दिल्ली इतकी धोकादायक का असते? याचे एक मोठे वैज्ञानिक कारण आहे, तापमान उलटे. सामान्यतः, उबदार हवा वाढते आणि प्रदूषण पसरवते. तथापि, हिवाळ्यात, वरील हवा तुलनेने गरम असते आणि खालील हवा थंड असते, ज्यामुळे खाली प्रदूषक अडकतात. कमी वा-याचा वेग आणि धुके वाढवतात. माणूनच शीतलहरी दरम्यान दिल्लीची हवेची गुणवत्ता अनेकदा खूप खराब राहते.

थंड हवामानात हृदयविकाराचा झटका

थंड हवामानात. शरीर स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी आणि उष्णता टिकवून ठेवण्यासाठी रक्तवाहिन्या आकुंचन फावते. यामुळे रक्तदाब वाढतो, हृदयावर ताण वाढती आणि रक्त घट्ट होण्याचा आणि गोठण्याचा बोका वाढतो. एम्स / दिल्लीच्या डॉक्टरांच्या मते, हिवाळ्यात स्वत्तदाब वाढू शकतो. हृदय/मूत्रपिंड मधुमेहाच्या रुग्णांमध्ये नियंत्रण बिपडते आणि गुंतागुंत वाढते. अति हिवाळ्यामुळे हृदयविकाराचा झटका, स्ट्रोक आणि श्वसनाच्या समस्यांचा धोका वाढतो. सकाळी लवकर चालणे किया व्यायाम करणे अचानक हृदयावर ताण वाढवू शकते म्हणूनच बरेच डॉक्टर सकाळी लवकर बाहेर पडण्यापासून रोखण्याचा सल्ला देत आहेत, या हंगामात, दमा, सीओपीडी आणि न्यूमोनियामुळे मुलांना चंडीत श्वास घेणे अधिक कठीण होते, कारण लोक दरवाजो आणि खिडक्या बंद ठेवतात, रूम हीटर शेकोटी, अगरबती, स्वयंपाकघरातील धूर, आर्द्रता आणि बुरशीमुळे घरातील प्रदूषण वाढते. धरांमध्ये बुरशीजन्य कणाच्या उपस्थितीमुळे खोकला, ऍलर्जी आणि डोळ्यांची जळजळ या समस्या सामान्य आहे.

पीपलओएस ग्लोबल पब्लिक हेल्थच्या एका अभ्यासात पीएम २.५ च्या संपर्कात आल्याने अकाली प्रसूतीमध्ये वाढ झाल्याचे नोंदवले गेले आहे. उच्च रक्तदाब आणि पीएम २.५ च्या संपर्कात आल्याने अकाली प्रसूतीचा धोका ७० टक्क्यांनी वाढतो, म्हणजेच दिल्लीच्या हिवाळ्यात बाहेर जाणे गर्भवती महिलेसाठी धोका आहे. त्याचप्रमाणे, हिवाळा गुप्तपणे मूत्रपिंड आणि मधुमेहाच्या रुग्णांना हानी पोहोचवतो. हिवाळ्यात लोकांना कमी तहान लागते, त्यामुळे ते कमी पाणी पितात, ज्यामुळे डिहायड्रेशन होते आणि रक्तदाब वाढती, ज्यामुळे मूत्रपिंडावर दबाव येती. आणि मधुमेहात, सूर्यप्रकाशाचा अभाव, मर्यादित हालचाल आणि उच्च-कैलरीयुक्त आहार यामुळे साखार नियंत्रण बिघडते. पुरेसे कपड़े आणि रजाई हीटर नसलेल्यांसाठी, हायपोथर्मिया घातक ठरू शकतो. यामुळे शरीरावे तापमान कमी होते, ज्यामुळे थरथरणे, गौचक, सुस्ती आणि अगदी बेशुद्धी देखील होते.

