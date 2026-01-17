नागरिकांनो व्हा सावध! थंडी आणि प्रदूषणाचा दुहेरी मारा; दिल्लीत हेल्थ इमर्जन्सी, हार्ट अटॅक-स्ट्रोकचा धोका वाढला

डॉ. अनिता राठोड
कमी पाणी पिणे करेल शरीराचा घातक! डिहायड्रेशन झाल्यानंतर आरोग्यासंबंधित उद्भवतात ‘या’ गंभीर समस्या
दुसरीकडे, रक्तदाब, हृदयाचा ताण आणि स्ट्रोकमध्ये अचानक वाढ होण्याच्या धोक्याबद्दल धोक्याची घंटा वाजत आहे. सर्वांत भयावह गोष्ट म्हणजे याचे परिणाम केवळ वृद्धांपुरते मर्यादित नाहीत तर त्यामुळे मुलांचे फुफ्फुस आकुंचन पावत आहे आणि गर्भवती महिलांसाठी धोका वाढवत आहे. हिवाळ्यात हवा जड होते, तापमान कमी होते, वा-याचा वेग कमी होतो आणि प्रदूषक कण (पीएम २.५/ पीएम १०) जमिनीजवळ अडकतात. म्हणूनच दिल्लीचा एक्यूआय अनेक दिवस अत्यंत खराब किंवा गंभीर श्रेणीत राहतो. उदाहरणार्थ, जानेवारी २०२६ मध्ये, दिल्लीने ३५० पेक्षा कमी एक्यूआय नोंदवला नाही, जो एक अतिशय गंभीर परिस्थिती आहे. प्रश्न असा आहे की, दर हिवाळ्यात दिल्ली इतकी धोकादायक का असते? याचे एक मोठे वैज्ञानिक कारण आहे, तापमान उलटे. सामान्यतः, उबदार हवा वाढते आणि प्रदूषण पसरवते. तथापि, हिवाळ्यात, वरील हवा तुलनेने गरम असते आणि खालील हवा थंड असते, ज्यामुळे खाली प्रदूषक अडकतात. कमी वा-याचा वेग आणि धुके वाढवतात. माणूनच शीतलहरी दरम्यान दिल्लीची हवेची गुणवत्ता अनेकदा खूप खराब राहते.
थंड हवामानात हृदयविकाराचा झटका
थंड हवामानात. शरीर स्वतःचे संरक्षण करण्यासाठी आणि उष्णता टिकवून ठेवण्यासाठी रक्तवाहिन्या आकुंचन फावते. यामुळे रक्तदाब वाढतो, हृदयावर ताण वाढती आणि रक्त घट्ट होण्याचा आणि गोठण्याचा बोका वाढतो. एम्स / दिल्लीच्या डॉक्टरांच्या मते, हिवाळ्यात स्वत्तदाब वाढू शकतो. हृदय/मूत्रपिंड मधुमेहाच्या रुग्णांमध्ये नियंत्रण बिपडते आणि गुंतागुंत वाढते. अति हिवाळ्यामुळे हृदयविकाराचा झटका, स्ट्रोक आणि श्वसनाच्या समस्यांचा धोका वाढतो. सकाळी लवकर चालणे किया व्यायाम करणे अचानक हृदयावर ताण वाढवू शकते म्हणूनच बरेच डॉक्टर सकाळी लवकर बाहेर पडण्यापासून रोखण्याचा सल्ला देत आहेत, या हंगामात, दमा, सीओपीडी आणि न्यूमोनियामुळे मुलांना चंडीत श्वास घेणे अधिक कठीण होते, कारण लोक दरवाजो आणि खिडक्या बंद ठेवतात, रूम हीटर शेकोटी, अगरबती, स्वयंपाकघरातील धूर, आर्द्रता आणि बुरशीमुळे घरातील प्रदूषण वाढते. धरांमध्ये बुरशीजन्य कणाच्या उपस्थितीमुळे खोकला, ऍलर्जी आणि डोळ्यांची जळजळ या समस्या सामान्य आहे.
पीपलओएस ग्लोबल पब्लिक हेल्थच्या एका अभ्यासात पीएम २.५ च्या संपर्कात आल्याने अकाली प्रसूतीमध्ये वाढ झाल्याचे नोंदवले गेले आहे. उच्च रक्तदाब आणि पीएम २.५ च्या संपर्कात आल्याने अकाली प्रसूतीचा धोका ७० टक्क्यांनी वाढतो, म्हणजेच दिल्लीच्या हिवाळ्यात बाहेर जाणे गर्भवती महिलेसाठी धोका आहे. त्याचप्रमाणे, हिवाळा गुप्तपणे मूत्रपिंड आणि मधुमेहाच्या रुग्णांना हानी पोहोचवतो. हिवाळ्यात लोकांना कमी तहान लागते, त्यामुळे ते कमी पाणी पितात, ज्यामुळे डिहायड्रेशन होते आणि रक्तदाब वाढती, ज्यामुळे मूत्रपिंडावर दबाव येती. आणि मधुमेहात, सूर्यप्रकाशाचा अभाव, मर्यादित हालचाल आणि उच्च-कैलरीयुक्त आहार यामुळे साखार नियंत्रण बिघडते. पुरेसे कपड़े आणि रजाई हीटर नसलेल्यांसाठी, हायपोथर्मिया घातक ठरू शकतो. यामुळे शरीरावे तापमान कमी होते, ज्यामुळे थरथरणे, गौचक, सुस्ती आणि अगदी बेशुद्धी देखील होते.
