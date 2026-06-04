Relationship Tips : घटस्फोटाच्या प्रमाणात वाढ, फक्त कुंडलीच नाही तर पार्टनरसोबत या गोष्टीही जुळणं महत्त्वाचं!

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तज्ञ सांगतात की, एका चांगल्या वैवाहिक संसारासाठी फक्त गुण मिळणे पुरेसे नाही तर मजबूत आणि आनंदी नात्यासाठी, विचार, मूल्ये, वर्तन आणि भविष्याबद्दलचे विचार देखील जुळणे खूप महत्त्वाचे ठरते. अलिकडेच लेखक आणि डिजिटल क्रिएटर अंकुर वारिकूने लग्नाआधी विचारल्या जाणाऱ्या काही महत्त्वपूर्ण प्रश्नांविषयी चर्चा केली आहे. त्यांची मान्यता आहे की, लग्न केवळ कुंडली, प्रेम किंवा अट्रॅक्शनच्या जोरावर नाही तर दोघांची विचारसरणी, एकमेकांसोबत पुढे वाटचाल करण्यासाठीचे विचार यावर अवलंबून असते.
आनंददायी जीवनाचा खरा अर्थ काय?
लग्नाआधी सर्वात महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे तुमच्या मते आनंददायी जीवनाचा खरा अर्थ काय हे समजून घेणे. काही लोक करिअर, आयुष्यातील यश याला पहिले महत्त्व देतात तर काहींसाठी कुटुंब आणि जीवनातील स्थिरता जास्त महत्त्वाची असते. जर दोन्ही लोकांचा पुढच्या आयुष्याकडे पाहण्याचा दृष्टीकोन वेगळा असेल तर भविष्यात दोघांमध्ये भांडण-वादविवाद होण्याची शक्यता असते. यामुळेच लग्न जुळवतानाच आपल्या होणाऱ्या पार्टनरसोबत आपले विचार आणि भविष्यातील प्लॅनिंग याविषयी मनमोकळ्यापणाने चर्चा करा.
प्रेमाविषयी काय भावना आहे
प्रेमासाठीची प्रत्येकाची व्याख्या ही काहीशी वेगळी असते. बालपण, कौटुंबिक पार्श्वभूमी आणि भूतकाळातील अनुभव प्रेमाकडे पाहण्याचा आपला दृष्टीकोन बदलत असते. अशात तुमचा पार्टनर प्रेमात संवाद, विश्वास, सन्मान या गोष्टींकडे कोणत्या नजरेने पाहतो ते पाहणं महत्त्वाचं ठरतं.
अपेक्षांविषयी स्पष्टता
आजकाल अनेकांना एकत्र कुटुंबासोबत रहायला फारस आवडत नाही. यामुळेच लग्नाआधीच यावर चर्चा करा. तुम्ही आई-वडिलांसोबत संसार थाटणार आहात की नव्याने वेगळ्या घरात राहून संसाराची सुरुवात करणार आहात यावर आधीच चर्चा करा.
नाते सांभाळण्याची पद्धत
प्रत्येक नात्यात मतभेद होणे अगदी स्वाभाविक आहे. जिथे प्रेम असतं तिथे वाद हे होतातच. परंतु या वादाला किंवा या परिस्थितीला तुम्ही कसे सांभाळता त्यावर अनेक गोष्टी अवलंबून असतात. लग्नाआधी हे जाणून महत्त्वांच ठरतं की तुमचा पार्टनर रागात आणि तणावपूर्ण स्थितीत कसा रिएक्ट करतो. तो बोलून यावर तोडगा काढणार, माफीची वाट बघणार की घर सोडून जाणं जास्त पसंत करणार या गोष्टी आधीच चर्चा करुन जाणून घ्या. यामुळे नात्यातील मजबूती टिकून राहते.
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पर्सनल फ्रिडम
आजच्या काळात पूर्वीसारख्या महिला घर आणि मूल फक्त या गोष्टींमध्ये अडकून राहत नाही तर त्या बाहेर पडतात, काम करतात आणि स्वत:चा फ्रिडम एन्जाॅय करतात. अशात लग्नाआधीच तुमच्या पार्टनरचे यावर काय विचार आहे याविषयी चर्चा करा. लग्नाआधी या विषयांवर मोकळेपणाने चर्चा केल्यास भविष्यातील अनेक गैरसमज टाळता येतात आणि नात्याचा पाया अधिक मजबूत होतो.