चिकन मटण खाण्याऐवजी आहारात करा ‘या’ प्रोटीनयुक्त फळांचे सेवन, थकवा- अशक्तपणा कमी होऊन राहाल कायमच फिट

प्रोटीन वाढवण्यासाठी काय खावे?
निरोगी राहण्यासाठी उपाय?
मधुमेहाच्या रुग्णांनी कोणती फळे खावीत?
निरोगी राहण्यासाठी शरीराला आवश्यक पोषक घटकांची गरज असते. पण जीवनशैलीत सतत होणाऱ्या बदलांमुळे आणि कामाच्या वाढत्या तणावामुळे शरीरात वेगवेगळ्या विटामिनची कमतरता निर्माण होते. विटामिन सी, ए, बी, डी, प्रोटीन, पोटॅशियम, मॅग्नेशियम इत्यादी सर्वच जीवनसत्वे शरीरासाठी फार आवश्यक असतात. आहारात प्रोटीनची कमतरता निर्माण झाल्यानंतर सप्लिमेंट्स, गोळ्या औषध किंवा नियमित चिकन, मटण आणून खाल्ले जाते. तर काहीवेळा बाजारात उपलब्ध असलेल्या वेगवेगळ्या सप्लिमेंट्स घेतल्या जातात. वारंवार सप्लिमेंट्स प्यायल्यामुळे किडनी निकामी होऊन आरोग्य पूर्णपणे बिघडून जाते. त्यामुळे प्रोटीनची कमतरता भरून काढण्यासाठी वेगवेगळ्या फळांचे सेवन करावे. आज आम्ही तुम्हाला प्रोटीन वाढवण्यासाठी आहारात कोणत्या फळांचे सेवन करावे, मधुमेहाच्या रुग्णांसाठी कोणती फळे फायदेशीर ठरतात, चला तर जाणून घेऊया सविस्तर माहिती.(फोटो सौजन्य – istock)
पावसाळ्यात केवळ पाणी पिणे पुरेसे का नसते? शरीराला हायड्रेट ठेवण्यासाठी इलेक्ट्रोलाइट्सही महत्त्वाचे, जाणून घ्या सविस्तर
फळांमध्ये जीवनसत्त्वे, खनिजे, अँटीऑक्सिडंट्स, फायबर आणि आवश्यक पोषक घटक मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. त्यामुळे बिघडलेली पचनक्रिया, बद्धकोष्ठता, वाढलेले वजन झपाट्याने कमी होण्यास मदत होईल. प्रोटीनची पातळी वाढवण्यासाठी केवळ फळांचे सेवन नाहीतर डाळी, कडधान्ये, चवळी, छोले, राजमा, सोयाबीन, दूध, दही, पनीर, अंडी, मासे आणि लीन मीट इत्यादी पदार्थांचा सुद्धा समावेश करावा. फळे अन्नपदार्थांना पूरक ठरतात. त्यामुळे वारंवार विकतचे पदार्थ आणून खाण्यापेक्षा फळे आणि इतर पौष्टिक पदार्थांचे सेवन करावे.
अंडी, मासे, चिकन, दुग्धजन्य पदार्थ, सोयाबीन किंवा डाळींसारख्या पदार्थांमध्ये आवश्यक प्रोटीन मोठ्या प्रमाणावर आढळून येते. सकाळच्या नाश्त्यात किंवा भूक लागल्यानंतर एक पेरू खाल्ल्यास शरीराला आवश्यक प्रोटीन मिळेल आणि पोट सुद्धा भरलेले राहील. पेरूच्या एका कापमध्ये साधारण ४ ग्रॅम प्रथिने असतात. याशिवाय विटामिन सी आणि फायबर सुद्धा आवश्यक प्रमाणात आढळून येते.
अंघोळ केल्यानंतर सुद्धा अंगाला वास येतो? शरीरसंबंधित ‘या’ समस्यांमुळे वाढतो दुर्गंधीचा धोका, वेळीच करा उपचार
ॲव्होकॅडोमधून शरीराला ३ ग्रॅम प्रथिने मिळतात. यामुळे हृदयाचे आरोग्य चांगले राहण्यास मदत होते. आठवड्यातून दोनदा किंवा तीनदा किवी खावी. आंबट गोड चवीचे फळ शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर आहे. एका कप ब्लॅकबेरीमधून सुमारे २ ग्रॅम प्रथिने, मुबलक अँटीऑक्सिडंट्स आणि फायबर शरीराला मिळते. किमतीने महाग असलेली बेरीज आठवड्यातून एकदा खावी. दह्यासोबत ब्लॅकबेरी मिक्स करून खाव्यात. मधुमेहाच्या त्रासांनी त्रस्त असलेल्या लोकांनी आहारात जास्त आंबट किंवा गोड पदार्थांचे सेवन करू नये.
Ans: पेरू, ॲव्होकॅडो, जॅकफ्रूट (फणस), ब्लॅकबेरी, किवी, मनुका आणि सुकी अंजीर यांसारख्या फळांमध्ये इतर फळांच्या तुलनेत अधिक प्रोटीन आणि पोषक घटक आढळतात.
Ans: फळांमध्ये प्रोटीनसोबतच व्हिटॅमिन्स, मिनरल्स आणि अँटिऑक्सिडंट्स असतात. हे शरीराला ऊर्जा देण्यास आणि थकवा कमी करण्यास मदत करतात.
Ans: नाही. फळांमध्ये प्रोटीनचे प्रमाण तुलनेने कमी असते. त्यामुळे संपूर्ण प्रोटीनची गरज भागवण्यासाठी डाळी, कडधान्ये, दूध, दही, पनीर, अंडी किंवा इतर प्रोटीनयुक्त पदार्थांचाही आहारात समावेश करावा.