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Heart Disease: धावपळीच्या आयुष्यात हृदय थकतंय? ‘या’ संकेतांकडे करु नका दुर्लक्ष, जिवावर बेतू शकतं

Updated On: Jun 03, 2026 | 07:32 PM IST
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सारांश

Heart Disease Symptoms Early Symptoms: शरीररामध्ये श्वास घेण्यास त्रास होणे किंवा सतत अशक्तपणा जाणवणे अशी लक्षणे दिसत असतील तर हे हृदयविकाराची सुरुवातीची लक्षणे असू शकतात, जाणून घ्या.

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विस्तार
  • शरीरात ‘हे’ बदल दिसताच वेळीच व्हा सावध
  • असू शकतो हृदयविकाराचा धोका
  • जाणून घ्या लक्षणे
आजच्या धकाधकीच्या जीवनशैलीत हृदयविकाराचे प्रमाण झपाट्याने वाढत आहे. चुकीचा आहार, ताणतणाव, व्यायामाचा अभाव आणि अनियमित दिनचर्या यामुळे अनेकांना कमी वयातही हृदयाशी संबंधित समस्या जाणवू लागल्या आहेत. मात्र, अनेक वेळा शरीर आधीच काही संकेत देत असते, पण लोक त्याकडे दुर्लक्ष करतात. तज्ज्ञांच्या मते, हृदयविकाराची काही सुरुवातीची लक्षणे वेळेत ओळखली तर गंभीर धोका टाळता येऊ शकतो. ही लक्षणे कोणती, जाणून घ्या.

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छातीत दुखणे किंवा दडपण जाणवणे

छातीत वेदना, जडपणा किंवा दडपण जाणवणे हे हृदयविकाराचे सर्वात सामान्य लक्षण मानले जाते. काही वेळा ही वेदना हात, खांदा, मान किंवा जबड्यापर्यंत पसरू शकते. विशेषतः चालताना, जिने चढताना किंवा ताण आल्यावर अशी समस्या वाढत असेल तर तातडीने डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.

श्वास घेण्यास त्रास होणे

थोडे चालल्यावर किंवा साधे काम केल्यानंतरही धाप लागणे हे हृदय कमजोर होण्याचे संकेत असू शकतात. हृदय योग्य प्रकारे रक्त पंप करू शकत नसल्यास फुफ्फुसांमध्ये द्रव साचू लागतो आणि श्वास घेण्यास त्रास होतो.

सतत थकवा जाणवणे

पुरेशी झोप घेतल्यानंतरही सतत थकवा जाणवत असेल तर ते हृदयाशी संबंधित समस्या असू शकते. विशेषतः महिलांमध्ये हे लक्षण अधिक दिसून येते. शरीराला पुरेसा ऑक्सिजनयुक्त रक्तपुरवठा न झाल्यास अशक्तपणा आणि थकवा वाढतो.

पायांमध्ये सूज येणे

पाय, घोटे किंवा टाचांमध्ये सतत सूज येणे हेही हृदयविकाराचे संकेत असू शकतात. हृदय व्यवस्थित काम करत नसल्यास शरीरात द्रव साचू लागतो आणि त्यामुळे सूज निर्माण होते.

अनियमित हृदयाचे ठोके

हृदयाचे ठोके अचानक खूप वेगाने किंवा अनियमित होणे हे गंभीर लक्षण असू शकते. चक्कर येणे, घाम येणे किंवा बेचैनीसोबत ही समस्या जाणवत असेल तर त्वरित तपासणी करणे गरजेचे आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करता वेळेत तपासणी आणि योग्य उपचार घेतल्यास गंभीर हृदयविकाराचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी करता येऊ शकतो.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Web Title: Heart disease symptoms early warning signs marathi

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Published On: Jun 03, 2026 | 07:32 PM

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