Heart Disease: धावपळीच्या आयुष्यात हृदय थकतंय? ‘या’ संकेतांकडे करु नका दुर्लक्ष, जिवावर बेतू शकतं

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छातीत वेदना, जडपणा किंवा दडपण जाणवणे हे हृदयविकाराचे सर्वात सामान्य लक्षण मानले जाते. काही वेळा ही वेदना हात, खांदा, मान किंवा जबड्यापर्यंत पसरू शकते. विशेषतः चालताना, जिने चढताना किंवा ताण आल्यावर अशी समस्या वाढत असेल तर तातडीने डॉक्टरांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
थोडे चालल्यावर किंवा साधे काम केल्यानंतरही धाप लागणे हे हृदय कमजोर होण्याचे संकेत असू शकतात. हृदय योग्य प्रकारे रक्त पंप करू शकत नसल्यास फुफ्फुसांमध्ये द्रव साचू लागतो आणि श्वास घेण्यास त्रास होतो.
पुरेशी झोप घेतल्यानंतरही सतत थकवा जाणवत असेल तर ते हृदयाशी संबंधित समस्या असू शकते. विशेषतः महिलांमध्ये हे लक्षण अधिक दिसून येते. शरीराला पुरेसा ऑक्सिजनयुक्त रक्तपुरवठा न झाल्यास अशक्तपणा आणि थकवा वाढतो.
पाय, घोटे किंवा टाचांमध्ये सतत सूज येणे हेही हृदयविकाराचे संकेत असू शकतात. हृदय व्यवस्थित काम करत नसल्यास शरीरात द्रव साचू लागतो आणि त्यामुळे सूज निर्माण होते.
हृदयाचे ठोके अचानक खूप वेगाने किंवा अनियमित होणे हे गंभीर लक्षण असू शकते. चक्कर येणे, घाम येणे किंवा बेचैनीसोबत ही समस्या जाणवत असेल तर त्वरित तपासणी करणे गरजेचे आहे. तज्ज्ञांच्या मते, या लक्षणांकडे दुर्लक्ष न करता वेळेत तपासणी आणि योग्य उपचार घेतल्यास गंभीर हृदयविकाराचा धोका मोठ्या प्रमाणात कमी करता येऊ शकतो.
टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
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