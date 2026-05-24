अचानक हृदयाची धडधड वाढते? उच्च रक्तदाब वाढल्यानंतर शरीरात दिसून येणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्ष

Updated On: May 24, 2026 | 08:03 AM IST
सारांश

उच्च रक्तदाब वाढल्यानंतर डोकेदुखी, छातीत वेदना, धूसर दिसणे, थकवा जाणवू लागल्यास वेळीच डॉक्टरांच्या सल्ल्याने उपचार आवश्यक आहे. अन्यथा शरीरसंबंधित गंभीर समस्या उद्भवू शकतात. चला तर जाणून घेऊया उच्च रक्तदाब वाढल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे.

विस्तार

उच्च रक्तदाब वाढल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे?
उच्च रक्तदाबाची कारणे?
जीवनशैलीतील कोणत्या गोष्टींचा आरोग्यावर परिणाम होतो?

धावपळीच्या जीवनशैलीमुळे शरीराला गंभीर आजारांची लागण होत आहे. हृदयाच्या आजारांसोबतच मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि कोलेस्ट्रॉलच्या रुग्ण संख्येत झपाट्याने वाढ होताना दिसत आहे. त्यातील अतिशय सामान्य वाटणारा पण शरीरासाठी सायलेंट किलर आजार म्हणजे उच्च रक्तदाब. या आजारात सुरुवातीच्या दिवसांमध्ये अतिशय सौम्य वाटणारी लक्षणे दिसून येतात. पण कालांतराने शरीरात वेगवेगळी लक्षणे दिसून येतात, ज्यामुळे तुम्हाला कोणत्याही क्षणी ब्रेन स्ट्रोक किंवा हार्ट अटॅक येऊ शकतो. याशिवाय किडनीचे आजार आणि मेंदूशी संबंधित गंभीर समस्या उद्भवू शकतात. त्यामुळे वाढत्या उच्च रक्तदाबाकडे अजिबात दुर्लक्ष करू नका. अन्यथा जीवाला धोका निर्माण होऊ शकतो.(फोटो सौजन्य – istock)

बऱ्याचदा उच्च रक्तदाब वाढल्यानंतर डोकेदुखी किंवा मेंदूच्या नसांवर तणाव आल्यासारखे जाणवू लागते. तर सकाळी उठल्यानंतर डोक्याच्या मागील भागात तीव्र वेदना जाणवू लागतात. या वेदना रक्तदाब वाढल्यामुळे उद्भवतात. उच्च रक्तदाब वाढल्यानंतर रक्तवाहिन्यांवर जास्तीचा तणाव येतो, ज्याचा परिणाम मेंदूतील रक्तप्रवाहावर होतो आणि डोके जड होणे, चक्कर येणे किंवा अस्वस्थ वाटणे इत्यादी लक्षणे दिसून येतात. या लक्षणांना मायग्रेन किंवा सामान्य डोकेदुखी समजली जाते. पण असे नसून उच्च रक्तदाब वाढल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे आहेत. चला तर जाणून घेऊया उच्च रक्तदाब वाढल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे.

उच्च रक्तदाब वाढल्यानंतर दिसून येणारी गंभीर लक्षणे:

शरीराचा रक्तदाब वाढल्यानंतर रक्त पंप करण्यासाठी हृदयाला जास्तीची मेहनत घ्यावी लागते. यामुळे हृदयाच्या रक्तवाहिन्यांवर तणाव निर्माण होतो. जिने चढताना, चालताना किंवा अगदी आराम करताना सुद्धा काहींच्या छातीमध्ये जडपणा जाणवतो. तसेच श्वास घेण्यास त्रास होणे, अस्वस्थता, घाम येणे इत्यादी लक्षणे दिसू लागतात. डॉक्टरांच्या मते, शरीरात दिसून येणारी ही लक्षणे हार्ट अटॅकसारख्या गंभीर आजाराचा धोका निर्माण करतात. बऱ्याचदा शरीरात खूप जास्त थकवा आणि अशक्तपणा जाणवू लागतो.

रक्तदाब वाढल्यानंतर शरीरातील अवयवांना योग्य प्रमाणात ऑक्सिजन आणि रक्तपुरवठा करण्यास अडथळा निर्माण होतो. याशिवाय शरीर खूप जास्त थकल्यासारखे वाटते. लक्ष केंद्रित न होणे, चिडचिड वाढणे किंवा कामात उत्साह न वाटणे इत्यादी मानसिक लक्षणे बिघडण्याची जास्त शक्यता असते. उच्च रक्तदाब वाढल्यानंतर वेळीच लक्ष न दिल्यास शरीराला गंभीर आजाराची लागण होते.

उच्च रक्तदाब वाढण्याची कारणे:

चुकीची जीवनशैली, कामाचा वाढलेला तणाव, पोषक घटकांची कमतरता, फास्ट फूड, व्यायामाचा अभाव, धूम्रपान, मद्यपान आणि सततचा मानसिक ताण इत्यादी अनेक गोष्टींचा परिणाम शरीरावर लगेच दिसून येतो. शरीरात निर्माण झालेली झोपेची कमतरता आणि लठ्ठपणा गंभीर आजारांचे प्रमुख कारण आहे. त्यामुळे नियमित व्यायाम, संतुलित आहार, पुरेशी झोप इत्यादी गोष्टी शरीरासाठी खूप जास्त गरजेच्या असतात. उच्च रक्तदाब वाढल्यानंतर शरीरात दिसणाऱ्या लक्षणांकडे अजिबात दुर्लक्ष न करता वेळीच उपचार घेऊन शरीराची काळजी घ्यावी. डोकेदुखी, छातीत वेदना, धूसर दिसणे, थकवा किंवा श्वास घेण्यास त्रास होत असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्यावा.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

