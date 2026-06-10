Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • How To Deal With Repetitive Sexual Thoughts Try 6 Proven Techniques Practical Tips For Mental Peace

मनात घाणेरडे विचार येतात म्हणून अपराधी वाटतंय? दूर राहण्यासाठी करा या ७ गोष्टी

Updated On: Jun 10, 2026 | 08:49 PM IST
जाहिरात
सारांश

How to Stop Sexual Thoughts - मनात सतत अश्लील विचार येतात? मग तुम्ही एकटे नाही.डोक्यातून नको ते विचार जात नाहीत? फक्त या ७ सवयी बदलून पाहा.

Intrusive Sexual Thoughts

Intrusive Sexual Thoughts

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

खूप वेळा असं होतं की मनात अश्लीलतेचे विचार फिरत राहतात. कितीतरी वेळा त्याला कारणही नसतं, पण का कुठून ते सारखं घोळत राहतात. आपल्यालाच स्वतःबद्दल अपराधी भावना वाटायला लागते. स्वतःच्या चारित्र्याबद्दल राग यायला लागतो. खरंतर सामान्यपणे विचार केला तर त्यात वावगं असं काही नाही, पण काही प्रमाणात त्रास होतोच. अशा वेळी आपलं मन व्यायाम, वाचन, ध्यानधारणा, संगीत किंवा एखादा छंद यामध्ये गुंतवून ठेवायचं.प्राणायाम हा सर्वात सुंदर उपाय आहे.

सतत सोशल मीडियावर येणाऱ्या फीडमुळेही तुमच्या मनात असे विचार येऊ शकतात. तसेच अश्लील वेब स्टोरीज किंवा पॉर्न सामग्री बघत असाल, तर त्यामुळे सुद्धा आपण त्या विचारांत वाहून जातो. त्यासाठी काही दिवस सोशल मीडियापासून दूर जावं. तसेच अशा सामग्रीपासूनही दूर राहावं. एवढं करूनही जर अश्लील भावना मनातून जात नसतील किंवा तुमच्या मनावरील ताबा सुटत असेल, तर मानसोपचारतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे गरजेचे असते. कारण या सगळ्या गोष्टींचा तुमच्या तब्येतीवर आणि मानसिकतेवरही परिणाम होत असतो. म्हणून चांगली झोप आणि शुद्ध विचार तुम्हाला अशा गोष्टींपासून दूर ठेवतात.

घामाचा वास होईल गायब; परफ्यूम न लावताही शरीरातून येईल नैसर्गिक सुगंध, फक्त या 4 सवयी अंगी लावा

वाईट विचारांपासून दूर राहण्यासाठी फक्त या ७ गोष्टी करा

1) जास्त विचार करू नका (Overthinking)

कधी कधी आपण एका गोष्टीमध्ये एवढे अडकून जातो की त्यातून बाहेर पडायलासुद्धा मार्ग सापडत नाही. ज्या गोष्टी घडायला नकोत त्यासुद्धा घडायला लागतात. जास्त विचार करण्यापेक्षा ते सोडून दिलेलं बरं!

2) विचारांशी लढू नका

जितका एखादा विचार जबरदस्तीने मनातून काढून टाकण्याचा प्रयत्न कराल, तितका तो अधिक परत येतो. विचार आला तर त्याला फक्त “हा एक विचार आहे” असं म्हणून जाऊ द्या.

3) मनाला गुंतवून ठेवा

जेवढा वेळ मन रिकामं राहील तेवढे नको ते विचार मनात येत राहतील. म्हणून स्वतःला कुठल्या ना कुठल्या गोष्टीमध्ये गुंतवून ठेवा. नवीन नवीन कौशल्ये आत्मसात करा. मित्रांशी संवाद वाढवा, योगा करा, चांगली पुस्तकं वाचा.

4) अश्लील कंटेंट बघणे बंद करा

सध्या सोशल मीडियाच्या जमान्यात आणि मोबाईल अॅप्समध्ये ज्या प्रकारचा कंटेंट येतो, त्यापासून स्वतःला दूर ठेवा. ध्यान-साधना वाढवा. त्यामुळे नकोत्या विचारांवर चांगल्या विचारांचा प्रभाव पडेल आणि मन प्रसन्न राहील.

5) ध्यान-साधना करा

दिवसातून मनापासून १० ते १५ मिनिटं काढा आणि ध्यान-साधना करा. मन स्थिर राहील. विचारांचे निरीक्षण करण्याची क्षमता वाढेल.

5) अपराधीपणा टाळा

“मलाच असे विचार का येतात?” यावर सतत विचार केल्याने तुम्हालाच जास्त त्रास होईल. म्हणून अपराधीपणाची भावना मनातून काढून टाका. भूतकाळात जास्त रमू नका.

6) पुरेशी झोप आणि व्यायाम करा

शरीरावर ताबा मिळवायचा असेल तर पुरेशी झोप महत्त्वाची आहे. व्यायाम केल्यामुळे शरीर बळकट राहतं. त्याचबरोबर स्वतःवर नियंत्रण राहतं. त्यामुळे मनाचा ताबा सुटत नाही आणि बौद्धिक पातळीही नियंत्रित ठेवता येते.

7) गरज लागली तर तज्ज्ञांची मदत घ्यायला लाजू नका

जर हे विचार इतके वारंवार येत असतील की:

• दैनंदिन जीवनावर परिणाम होत असेल
• खूप चिंता किंवा अपराधीपणा वाटत असेल
• काम, नातेसंबंध किंवा अभ्यासावर परिणाम होत असेल

पाणी पिऊन सुद्धा उचकी थांबत नाही? ‘हे’ घरगुती उपाय केल्यास काही मिनिटांमध्ये उचक्या होतील बंद, मिळेल तात्काळ आराम

Web Title: How to deal with repetitive sexual thoughts try 6 proven techniques practical tips for mental peace

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 10, 2026 | 08:49 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

पाणी पिऊन सुद्धा उचकी थांबत नाही? ‘हे’ घरगुती उपाय केल्यास काही मिनिटांमध्ये उचक्या होतील बंद, मिळेल तात्काळ आराम
1

पाणी पिऊन सुद्धा उचकी थांबत नाही? ‘हे’ घरगुती उपाय केल्यास काही मिनिटांमध्ये उचक्या होतील बंद, मिळेल तात्काळ आराम

Brain Tumor: मेंदूचे आरोग्य आणि जीवनशैलीचा काय संबंध? काय आहे जोखीम
2

Brain Tumor: मेंदूचे आरोग्य आणि जीवनशैलीचा काय संबंध? काय आहे जोखीम

घामाचा वास होईल गायब; परफ्यूम न लावताही शरीरातून येईल नैसर्गिक सुगंध, फक्त या 4 सवयी अंगी लावा
3

घामाचा वास होईल गायब; परफ्यूम न लावताही शरीरातून येईल नैसर्गिक सुगंध, फक्त या 4 सवयी अंगी लावा

पनीर की अंडा भुर्जी? दोघांमध्ये आरोग्यासाठी सर्वाधिक फायदेशीर काय? फरक जाणून घ्या
4

पनीर की अंडा भुर्जी? दोघांमध्ये आरोग्यासाठी सर्वाधिक फायदेशीर काय? फरक जाणून घ्या

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
मनात घाणेरडे विचार येतात म्हणून अपराधी वाटतंय? दूर राहण्यासाठी करा या ७ गोष्टी

मनात घाणेरडे विचार येतात म्हणून अपराधी वाटतंय? दूर राहण्यासाठी करा या ७ गोष्टी

Jun 10, 2026 | 08:49 PM
२०१४ नंतर बदलली देशाची अस्मिता आणि…’, कार्यकाळाचे १२ वर्षे पूर्ण झाल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे देशाला मोठे संबोधन

२०१४ नंतर बदलली देशाची अस्मिता आणि…’, कार्यकाळाचे १२ वर्षे पूर्ण झाल्यावर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे देशाला मोठे संबोधन

Jun 10, 2026 | 08:48 PM
भारताच्या GDP मध्ये ऑटोमोबाईल उद्योगाचा किती टक्के वाटा आहे? जाणून घ्या!

भारताच्या GDP मध्ये ऑटोमोबाईल उद्योगाचा किती टक्के वाटा आहे? जाणून घ्या!

Jun 10, 2026 | 08:40 PM
Oily Skin: ऑयली स्किनला म्हणा बाय-बाय! महागडे स्किनकेअर नको, फक्त करा ‘हा’ घरगुती उपाय

Oily Skin: ऑयली स्किनला म्हणा बाय-बाय! महागडे स्किनकेअर नको, फक्त करा ‘हा’ घरगुती उपाय

Jun 10, 2026 | 08:37 PM
Krishna River Pollution: अरे हे काय चक्क… कृष्णा नदीचे पाणी झालं हिरवं गडद! नदीकाठच्या लोकांना संसर्गाचा धोका

Krishna River Pollution: अरे हे काय चक्क… कृष्णा नदीचे पाणी झालं हिरवं गडद! नदीकाठच्या लोकांना संसर्गाचा धोका

Jun 10, 2026 | 08:26 PM
Washim News : तुरीच्या एकात्मिक व्यवस्थापनाविषयी जनजागृती; शाश्वत वैज्ञानिक शेती पद्धतींबाबत मार्गदर्शन

Washim News : तुरीच्या एकात्मिक व्यवस्थापनाविषयी जनजागृती; शाश्वत वैज्ञानिक शेती पद्धतींबाबत मार्गदर्शन

Jun 10, 2026 | 08:25 PM
वीजेचे बिल शून्याच्या जवळ आणायचंय? मग Solar Panel बसवताना या 4 चूका अजिबात करु नका

वीजेचे बिल शून्याच्या जवळ आणायचंय? मग Solar Panel बसवताना या 4 चूका अजिबात करु नका

Jun 10, 2026 | 08:15 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
ऐप में पढ़ें