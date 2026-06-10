मनात घाणेरडे विचार येतात म्हणून अपराधी वाटतंय? दूर राहण्यासाठी करा या ७ गोष्टी

खूप वेळा असं होतं की मनात अश्लीलतेचे विचार फिरत राहतात. कितीतरी वेळा त्याला कारणही नसतं, पण का कुठून ते सारखं घोळत राहतात. आपल्यालाच स्वतःबद्दल अपराधी भावना वाटायला लागते. स्वतःच्या चारित्र्याबद्दल राग यायला लागतो. खरंतर सामान्यपणे विचार केला तर त्यात वावगं असं काही नाही, पण काही प्रमाणात त्रास होतोच. अशा वेळी आपलं मन व्यायाम, वाचन, ध्यानधारणा, संगीत किंवा एखादा छंद यामध्ये गुंतवून ठेवायचं.प्राणायाम हा सर्वात सुंदर उपाय आहे.
सतत सोशल मीडियावर येणाऱ्या फीडमुळेही तुमच्या मनात असे विचार येऊ शकतात. तसेच अश्लील वेब स्टोरीज किंवा पॉर्न सामग्री बघत असाल, तर त्यामुळे सुद्धा आपण त्या विचारांत वाहून जातो. त्यासाठी काही दिवस सोशल मीडियापासून दूर जावं. तसेच अशा सामग्रीपासूनही दूर राहावं. एवढं करूनही जर अश्लील भावना मनातून जात नसतील किंवा तुमच्या मनावरील ताबा सुटत असेल, तर मानसोपचारतज्ज्ञांचा सल्ला घेणे गरजेचे असते. कारण या सगळ्या गोष्टींचा तुमच्या तब्येतीवर आणि मानसिकतेवरही परिणाम होत असतो. म्हणून चांगली झोप आणि शुद्ध विचार तुम्हाला अशा गोष्टींपासून दूर ठेवतात.
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कधी कधी आपण एका गोष्टीमध्ये एवढे अडकून जातो की त्यातून बाहेर पडायलासुद्धा मार्ग सापडत नाही. ज्या गोष्टी घडायला नकोत त्यासुद्धा घडायला लागतात. जास्त विचार करण्यापेक्षा ते सोडून दिलेलं बरं!
जितका एखादा विचार जबरदस्तीने मनातून काढून टाकण्याचा प्रयत्न कराल, तितका तो अधिक परत येतो. विचार आला तर त्याला फक्त “हा एक विचार आहे” असं म्हणून जाऊ द्या.
जेवढा वेळ मन रिकामं राहील तेवढे नको ते विचार मनात येत राहतील. म्हणून स्वतःला कुठल्या ना कुठल्या गोष्टीमध्ये गुंतवून ठेवा. नवीन नवीन कौशल्ये आत्मसात करा. मित्रांशी संवाद वाढवा, योगा करा, चांगली पुस्तकं वाचा.
सध्या सोशल मीडियाच्या जमान्यात आणि मोबाईल अॅप्समध्ये ज्या प्रकारचा कंटेंट येतो, त्यापासून स्वतःला दूर ठेवा. ध्यान-साधना वाढवा. त्यामुळे नकोत्या विचारांवर चांगल्या विचारांचा प्रभाव पडेल आणि मन प्रसन्न राहील.
दिवसातून मनापासून १० ते १५ मिनिटं काढा आणि ध्यान-साधना करा. मन स्थिर राहील. विचारांचे निरीक्षण करण्याची क्षमता वाढेल.
“मलाच असे विचार का येतात?” यावर सतत विचार केल्याने तुम्हालाच जास्त त्रास होईल. म्हणून अपराधीपणाची भावना मनातून काढून टाका. भूतकाळात जास्त रमू नका.
शरीरावर ताबा मिळवायचा असेल तर पुरेशी झोप महत्त्वाची आहे. व्यायाम केल्यामुळे शरीर बळकट राहतं. त्याचबरोबर स्वतःवर नियंत्रण राहतं. त्यामुळे मनाचा ताबा सुटत नाही आणि बौद्धिक पातळीही नियंत्रित ठेवता येते.
जर हे विचार इतके वारंवार येत असतील की:
• दैनंदिन जीवनावर परिणाम होत असेल
• खूप चिंता किंवा अपराधीपणा वाटत असेल
• काम, नातेसंबंध किंवा अभ्यासावर परिणाम होत असेल
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