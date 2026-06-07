घामाचा वास होईल गायब; परफ्यूम न लावताही शरीरातून येईल नैसर्गिक सुगंध, फक्त या 4 सवयी अंगी लावा

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चांगला आहार
आपण जे काही अन्न खातो त्याचा थेट परिणाम फक्त आपल्या शरीरावर होत नाही तर शरीरातू येणाऱ्या दुर्गंधीवरही होत असतो. अभ्यासानुसार, आपण जर आपल्या आहारात क्लीन, नॅचरल आणि सस्टेनेबल सोर्सच्या अन्नपदार्थांचा समावेश केला तर आपली पचनसंस्था हलकी राहते, तिच्यावर ताण येत नाही आणि परिणामी शरीरातून येणारा दुर्गंध वास देखील कमी होतो. जेव्हा आपण भरपूर पाण्याचे सेवन, हिरव्या भाज्या आणि फळांचे सेवन करतो, प्रोसेस केलेल्या अनेहल्दी पदार्थांचे सेवन कमी करतो तेव्हा आपोआपच आपल्या शरीरातील सुगंधात बदल होऊ लागतो. यामुळे शरीरातील जीवाणूंना दुर्गंधी पसरवण्यापासून रोखता येते.
योग्य कापड
आपण काय परिधान करतो यावरही शरीरातील दुर्गंधीवर परिणाम होत असतो. असे कापड जे शरीरातून येणाऱ्या घामाला शोषूण घेत नाही ते जास्त दुर्गंध वास पसरवू लागतात. यामुळे शरीरातूनही दुर्गंध वास येऊ लागतो. दुसरीकडे शरीरातील घाम शोषूण घेणारे कापड जसे की, काॅटन, लिनेन किंवा सिल्क अशा कापडाचे कपडे परिधान केल्याने घामाचा दुर्गंध वास कापडाच्या आतच ट्रॅप होतो. यामुळे कपड्यांबाहेर घाण वास येत नाही.
रात्रीची आंघोळ
अधिकतर लोक हे सकाळी उठल्यावर आंघोळ करतात. पण हिच सवय रात्रीसाठीही लावून घ्यायला हवी. दिवसभर आपण ट्रॅवलिंग करुन थकून घरी येतो. यावेळी शरीरावर अनेक सुक्ष्म जीवजंतू बसलेले असतात. जेव्हा आपण रात्री आंघोळ करतो तेव्हा यामुळे शरीरावरील सर्व घाण, बॅक्टेरिया धुतले जातात आणि दिवसभराचा ताण देखील कमी होतो. अभ्यासानुसार, रात्री आंघोळ केल्याने शांत झोप लागते.
काॅफी-चहा-मद्यपानाचे सेवन टाळा
जर तुम्हलाही सकाळ होताच चहा-काॅफी पिण्याची सवय असेल, मित्रांसोबत मद्यापान करण्याची सवय असेल तर आजच ही सवय बंद करा. याचे सेवन शरीरातून येणाऱ्या दुर्गंधीस कारणीभूत ठरते. तज्ञांनुसार, काॅफीमध्ये असलेले कॅफीन आणि मद्यपानातील घटक शरीरातून जास्त घाम बाहेर काढतात. यामुळेच तुम्हाला तुमच्या शरीरातून दुर्गंध वास नको हवा असल्यास आजपासूनच याचे सेवन बंद करा.
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कॉफी-चाय, एल्कोहल से दूरी
अगर आप उन लोगों में शामिल हैं जो मॉर्निंग की शुरुआत एक कप कॉफी और चाय से करते हैं। तो आपके शरीर में स्मेल आना तय है। एक्सपर्ट के मुताबिक कैफीन, रेड वाइन और दूसरे एल्कोहल बेस्ड ड्रिंक्स शरीर में ज्यादा पसीना निकलने को ट्रिगर करते हैं। तो अगर आप नेचुरली फ्रेश स्मेल चाहते हैं तो कैफीन को कम से कम कंज्यूम करें। चाय-कॉफी की बजाय ऐसे ड्रिंक्स पिएं जो टेस्ट देने के साथ साइड इफेक्ट ना दे।