लहान मुलांच्या डब्यासाठी परफेक्ट पदार्थ! ५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चॉको-बनाना सँडविच, नोट करून घ्या रेसिपी

लहान मुलांना डब्यात कायमच चमचमीत पदार्थ हवे असतात. डब्यात चपाती भाजी दिल्यानंतर मुलं अर्धवट डब्बा संपवतात. सकाळच्या घाईगडबडीमध्ये नाश्त्यात किंवा जेवणाच्या डब्यात चमचमीत पदार्थ बनवण्यासाठी जास्त वेळ मिळत नाही. अशावेळी मुलांना विकतचा नाश्ता किंवा इतर पदार्थ आणून खायला दिले जातात. पण सतत तिखट किंवा तेलकट पदार्थ खाणे शरीरासाठी अजिबात चांगले नाही. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये चॉको-बनाना सँडविच बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ ५ ते १० मिनिटांमध्ये लगेच तयार होतो. चॉकलेट आणि केळीचा वापर करून बनवलेला चविष्ट पदार्थ लहान मुलांसह मोठेसुद्धा अतिशय आवडीने खातील. चॉको-बनाना सँडविच तुम्ही केवळ मुलांच्या डब्यासाठीच नाहीतर घरी पाहुणे आल्यानंतर स्वीट डिश म्हणून खाण्यास देऊ शकता. चॉकलेट आणि केळीचे मिश्रण अतिशय सुंदर लागते. चला तर जाणून घेऊया चॉको-बनाना सँडविच बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
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