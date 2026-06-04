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लहान मुलांच्या डब्यासाठी परफेक्ट पदार्थ! ५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चॉको-बनाना सँडविच, नोट करून घ्या रेसिपी

Updated On: Jun 04, 2026 | 08:00 AM IST
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सारांश

लहान मुलांना चॉकलेट खायला खूप जास्त आवडते. त्यामुळे मुलांच्या डब्यासाठी झटपट चॉको-बनाना सँडविच बनवू शकता. हा पदार्थ बनवण्यासाठी जास्त वेळ लागत नाही. चला तर जाणून घेऊया चॉको-बनाना सँडविच बनवण्याची रेसिपी.

लहान मुलांच्या डब्यासाठी परफेक्ट पदार्थ! ५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चॉको-बनाना सँडविच

लहान मुलांच्या डब्यासाठी परफेक्ट पदार्थ! ५ मिनिटांमध्ये झटपट बनवा चॉको-बनाना सँडविच

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विस्तार

लहान मुलांना डब्यात कायमच चमचमीत पदार्थ हवे असतात. डब्यात चपाती भाजी दिल्यानंतर मुलं अर्धवट डब्बा संपवतात. सकाळच्या घाईगडबडीमध्ये नाश्त्यात किंवा जेवणाच्या डब्यात चमचमीत पदार्थ बनवण्यासाठी जास्त वेळ मिळत नाही. अशावेळी मुलांना विकतचा नाश्ता किंवा इतर पदार्थ आणून खायला दिले जातात. पण सतत तिखट किंवा तेलकट पदार्थ खाणे शरीरासाठी अजिबात चांगले नाही. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये चॉको-बनाना सँडविच बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ ५ ते १० मिनिटांमध्ये लगेच तयार होतो. चॉकलेट आणि केळीचा वापर करून बनवलेला चविष्ट पदार्थ लहान मुलांसह मोठेसुद्धा अतिशय आवडीने खातील. चॉको-बनाना सँडविच तुम्ही केवळ मुलांच्या डब्यासाठीच नाहीतर घरी पाहुणे आल्यानंतर स्वीट डिश म्हणून खाण्यास देऊ शकता. चॉकलेट आणि केळीचे मिश्रण अतिशय सुंदर लागते. चला तर जाणून घेऊया चॉको-बनाना सँडविच बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • केळी
  • ब्रेड
  • चॉकलेट स्प्रेड
  • चॉकलेट सिरप
  • बटर
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कृती:

  • चॉको-बनाना सँडविच बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, केळीची साल काढून त्याचे गोलाकार पातळ तुकडे करून घ्या.
  • ब्रेडच्या कडा कापून चोकोनी तुकडे कापून घ्या. त्यानंतर ब्रेडच्या स्लाइसवर चॉकलेट स्प्रेड भरभरून लावा. यामुळे लहान मुलं पूर्ण डब्बा संपवतील.
  • त्यानंतर त्यावर बारीक केलेले केळीचे काप ठेवून तुमच्या आवडीनुसार चॉकलेट सिरप टाका आणि पुन्हा एकदा ब्रेड स्लाइसवर थोडस चॉकलेट स्प्रेड लावून सँडविच तयार करा.
  • तवा गरम करण्यासाठी ठेवा. गरम तव्यावर तयार केलेले सँडविच ठेवून बाजूने बटर टाका आणि दोन्ही बाजूने कुरकुरीत होईपर्यंत मंद आचेवर भाजून घ्या.
  • तयार केलेल्या सँडविचचे मध्यभागी दोन तुकडे करून त्यावर चॉकलेट सिरप टाका आणि खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले चॉको-बनाना सँडविच.

Web Title: How to make banana choco sandwich at home simple food recipe banana choco sandwich

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Published On: Jun 04, 2026 | 08:00 AM

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