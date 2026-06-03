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Recipe : भाजी नाही यावेळी फणसाचे कबाब बनवून खा, चव इतकी अप्रतिम की एकदा चाखाल तर पुन्हा बनवाल; नोट करा रेसिपी

Updated On: Jun 03, 2026 | 10:17 AM IST
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सारांश

Jackfruit Kabab Recipe : तुम्ही कधी फणसाचे कबाब खाल्ले आहेत का? आतून मऊ आणि बाहेरुन कुरकुरीत आवरणाने भरलेले हे कबाब चवीला फार छान लागतात. पार्टी स्नॅक्ससाठी तुम्ही यांना घरीच बनवून पाहुण्यांना सर्व्ह करु शकता.

Recipe : भाजी नाही यावेळी फणसाचे कबाब बनवून खा, चव इतकी अप्रतिम की एकदा चाखाल तर पुन्हा बनवाल; नोट करा रेसिपी

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • फणस हे फळ अनेकांच्या आवडीचं आहे.
  • तुम्ही कच्च्या फणसाची भाजी आजवर खाल्ली असेल.
  • फार कमी लोकांना माहितीये की यापासून कबाब देखील तयार केले जाऊ शकतात.
फणस ही एक बहुगुणी आणि पौष्टिक फळभाजी आहे. कच्च्या फणसापासून चवदार भाजी बनवली जाते. फणसाची भाजी, बिर्याणी किंवा कटलेट यांसोबतच फणसाचे कबाबही अतिशय चविष्ट लागतात. होय, तुम्ही बरोबर वाचलं भाजी, बिर्याणीप्रमाणेच फणसाचे कबाब देखील बनवता येतात. बाहेरून कुरकुरीत आणि आतून मऊ असलेले हे कबाब पाहुण्यांसाठी स्टार्टर म्हणून किंवा संध्याकाळच्या नाश्त्यासाठी एक उत्तम पर्याय ठरतात. आम्हाला खात्री आहे की याची चव घरातील सर्वांनाच खुश करून जाईल. चला रेसिपी जाणून घेऊया.

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साहित्य

  • ७५० ग्रॅम कच्चा फणस
  • १ टेबलस्पून बारीक चिरलेली कोथिंबीर
  • १ टीस्पून जिरे
  • १/२ टीस्पून काळी मिरी
  • १ टीस्पून बडीशेप
  • ५ हिरव्या मिरच्या
  • २ टेबलस्पून लसूण पाकळ्या
  • २ इंच आले
  • १/२ कप भिजवलेली चणाडाळ
  • १/२ कप भिजवलेले तांदूळ
  • १/२ कप बारीक चिरलेला कांदा
  • १/२ टीस्पून हळद
  • १ टीस्पून मीठ
  • १ टीस्पून काश्मिरी लाल तिखट
  • तेल किंवा तूप आवश्यकतेनुसार
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कृती

  •  कच्चा फणस स्वच्छ करून कुकरमध्ये मऊ होईपर्यंत उकळून घ्या. थंड झाल्यावर त्यातील पाणी काढून फणस बाजूला ठेवा.
  •  मिक्सरमध्ये लसूण, हिरव्या मिरच्या, जिरे, काळी मिरी, बडीशेप आणि आले घालून जाडसर वाटून मसाल्याची पेस्ट तयार करा.
  • उकडलेला फणस थंड झाल्यावर चांगला कुस्करून घ्या.
  •  कुस्करलेल्या फणसामध्ये कांदा, कोथिंबीर, तयार मसाला पेस्ट, हळद, मीठ आणि काश्मिरी तिखट घालून सर्व साहित्य नीट एकत्र करा.
  • भिजवलेली चणाडाळ आणि तांदूळ जाडसर वाटून त्याचे मिश्रण फणसात घाला. सर्व साहित्य एकजीव होईपर्यंत मळून घ्या.
  • तयार मिश्रणाचे कबाब किंवा टिक्क्यांच्या आकारात गोळे तयार करा.
  • तवा गरम करून त्यावर थोडे तेल किंवा तूप घाला. कबाब दोन्ही बाजूंनी सोनेरी रंग येईपर्यंत आणि कुरकुरीत
  • होईपर्यंत भाजून घ्या. हिरवी चटणी आणि कांद्याच्या चकत्यांसोबत गरमागरम सर्व्ह करा.
  • चणाडाळ आणि तांदळाच्या मिश्रणाऐवजी तांदळाचे पीठ आणि भाजलेले बेसन वापरू शकता. त्यामुळे कबाब अधिक कुरकुरीत आणि चवदार होतात.

Web Title: How to make jackfruit kabab at home recipe in marathi

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Published On: Jun 03, 2026 | 10:17 AM

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