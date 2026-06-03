Food Recipe: संध्याकाळच्या स्नॅक्सला द्या रेस्टॉरंट स्टाईल ट्विस्ट! सोप्या पद्धतीमध्ये घरी बनवा टेस्टी पनीर सीख कबाब

दिवसभर काम करून घरी आल्यानंतर प्रत्येकाला भूक लागते. संध्याकाळच्या नाश्त्यात प्रामुख्याने विकतचे पदार्थ आणून खाल्ले जातात. वडापाव, सामोसा, चाट, पाणीपुरी इत्यादी चविष्ट पदार्थ आणून खाल्ले जातात. पण नेहमीच तिखट किंवा तेलकट पदार्थ खाणे शरीरासाठी अजिबात चांगले नाही. यामुळे रक्तात खराब कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे संध्याकाळच्या नाश्त्यात शक्यतो घरी बनवलेले टेस्टी पदार्थ खावेत. आज आम्ही मऊ आणि टेस्टी पनीर सीख कबाब बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. यापूर्वी तुम्ही चिकन किंवा मटण कबाब नक्कीच खाल्ले असतील. नोंव्हेजपासून बनवलेल्या कबाबपेक्षा पनीरचे कबाब चवीला अतिशय टेस्टी लागतात. हा पदार्थ तुम्ही घरातील पार्टी किंवा इतर कोणत्याही कार्यक्रमासाठी बनवू शकता. कमीत कमी साहित्यात झटपट बनवलेले पनीर सीख कबाब घरातील प्रत्येकाला खूप जास्त आवडतील. पनीरपासून बनवलेले पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतात. त्यामुळे कोणत्याही वेळी भूक लागल्यानंतर कायमच विकतचे पदार्थ खाण्याऐवजी घरी बनवलेले टेस्टी आणि हेल्दी पदार्थ खावेत. चला तर जाणून घेऊया पनीर सीख कबाब बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)
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