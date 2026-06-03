Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Food Recipe: संध्याकाळच्या स्नॅक्सला द्या रेस्टॉरंट स्टाईल ट्विस्ट! सोप्या पद्धतीमध्ये घरी बनवा टेस्टी पनीर सीख कबाब

Updated On: Jun 03, 2026 | 02:37 PM IST
जाहिरात
सारांश

संध्याकाळच्या वेळी भूक लागल्यानंतर काय बनवावं बऱ्याचदा सुचत नाही. अशावेळी तुम्ही सोप्या पद्धतीमध्ये पनीर सीख कबाब बनवू शकता. पुदिन्याच्या चटणीसोबत कबाब अतिशय सुंदर लागतात. जाणून घ्या रेसिपी.

सोप्या पद्धतीमध्ये घरी बनवा टेस्टी पनीर सीख कबाब

सोप्या पद्धतीमध्ये घरी बनवा टेस्टी पनीर सीख कबाब

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

दिवसभर काम करून घरी आल्यानंतर प्रत्येकाला भूक लागते. संध्याकाळच्या नाश्त्यात प्रामुख्याने विकतचे पदार्थ आणून खाल्ले जातात. वडापाव, सामोसा, चाट, पाणीपुरी इत्यादी चविष्ट पदार्थ आणून खाल्ले जातात. पण नेहमीच तिखट किंवा तेलकट पदार्थ खाणे शरीरासाठी अजिबात चांगले नाही. यामुळे रक्तात खराब कोलेस्ट्रॉलची पातळी वाढण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे संध्याकाळच्या नाश्त्यात शक्यतो घरी बनवलेले टेस्टी पदार्थ खावेत. आज आम्ही मऊ आणि टेस्टी पनीर सीख कबाब बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. यापूर्वी तुम्ही चिकन किंवा मटण कबाब नक्कीच खाल्ले असतील. नोंव्हेजपासून बनवलेल्या कबाबपेक्षा पनीरचे कबाब चवीला अतिशय टेस्टी लागतात. हा पदार्थ तुम्ही घरातील पार्टी किंवा इतर कोणत्याही कार्यक्रमासाठी बनवू शकता. कमीत कमी साहित्यात झटपट बनवलेले पनीर सीख कबाब घरातील प्रत्येकाला खूप जास्त आवडतील. पनीरपासून बनवलेले पदार्थ चवीला अतिशय सुंदर लागतात. त्यामुळे कोणत्याही वेळी भूक लागल्यानंतर कायमच विकतचे पदार्थ खाण्याऐवजी घरी बनवलेले टेस्टी आणि हेल्दी पदार्थ खावेत. चला तर जाणून घेऊया पनीर सीख कबाब बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – istock)

महाराष्ट्रातील गावरान पौष्टिक नाश्ता! हाडांचे कॅल्शियम वाढवण्यासाठी झटपट बनवा हेल्दी नाचणीची उकड, कायमच राहाल फिट

साहित्य:

  • गाजर
  • रंगीत शिमला मिरची
  • कांदा
  • पनीर
  • चाट मसाला
  • लाल तिखट
  • हळद
  • गरम मसाला
  • मीठ
  • बेसन
  • कोथिंबीर
  • तेल
Recipe : भाजी नाही यावेळी फणसाचे कबाब बनवून खा, चव इतकी अप्रतिम की एकदा चाखाल तर पुन्हा बनवाल; नोट करा रेसिपी

कृती:

  • पनीर सीख कबाब बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, रंगीत शिमला मिरची पाण्याने स्वच्छ धुवून कोरडी करा आणि मध्यम आकारात तुकडे करून घ्या.
  • मिक्सरच्या भांड्यात तीन वेगवेगळ्या रंगाच्या शिमला मिरची, कांदा घालून जाडसर पेस्ट वाटून घ्या.
  • कॉटनच्या कपड्यावर तयार केलेली पेस्ट ओतून त्यातील पाणी पूर्णपणे काढून घ्या. पाणी पूर्णपणे काढून टाकल्यानंतर वाटीमध्ये भाज्यांचे मिश्रण काढा.
  • भाज्यांच्या मिश्रणात किसून घेतलेले पनीर, चवीनुसार मीठ, लाल तिखट, चाट मसाला, हळद, गरम मसाला, बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालून व्यवस्थित मिश्रण मिक्स करा.
  • सर्व साहित्य व्यवस्थित एकजीव होण्यासाठी त्यात भाजलेले चमचाभर बेसन घालून मिक्स करा. सर्व मिश्रणाचा गोळा तयार झाल्यानंतर काहीवेळ तसेच ठेवून द्या.
  • कबाब बनवण्यासाठी पातळ काठी घेऊन त्याला तयार केलेले मिश्रण लावून घ्या. गरम तव्यावर तेल टाकून तयार पनीर कबाब दोन्ही बाजूने कुरकुरीत शॅलो फ्राय करा.
  • तयार आहेत सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेले पनीर सीख कबाब. हा पदार्थ हिरव्या चटणीसोबत किंवा सॉससोबत चांगला लागेल.

Web Title: How to make paneer sikh kabab at home simple paneer recipe food recipe

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 03, 2026 | 02:37 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Recipe : भाजी नाही यावेळी फणसाचे कबाब बनवून खा, चव इतकी अप्रतिम की एकदा चाखाल तर पुन्हा बनवाल; नोट करा रेसिपी
1

Recipe : भाजी नाही यावेळी फणसाचे कबाब बनवून खा, चव इतकी अप्रतिम की एकदा चाखाल तर पुन्हा बनवाल; नोट करा रेसिपी

महाराष्ट्रातील गावरान पौष्टिक नाश्ता! हाडांचे कॅल्शियम वाढवण्यासाठी झटपट बनवा हेल्दी नाचणीची उकड, कायमच राहाल फिट
2

महाराष्ट्रातील गावरान पौष्टिक नाश्ता! हाडांचे कॅल्शियम वाढवण्यासाठी झटपट बनवा हेल्दी नाचणीची उकड, कायमच राहाल फिट

उपसावाच्या दिवशी शरीरात टिकून राहील ऊर्जा! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा Fasting Energy Smoothie, नोट करून घ्या रेसिपी
3

उपसावाच्या दिवशी शरीरात टिकून राहील ऊर्जा! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा Fasting Energy Smoothie, नोट करून घ्या रेसिपी

Recipe : चिकन लव्हर्ससाठी खास, शेफ रणवीर बरारने शेअर केली Bang Bang Chicken ची रेसिपी; एकदा खाल तर पुन्हा बनवाल
4

Recipe : चिकन लव्हर्ससाठी खास, शेफ रणवीर बरारने शेअर केली Bang Bang Chicken ची रेसिपी; एकदा खाल तर पुन्हा बनवाल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Food Recipe: संध्याकाळच्या स्नॅक्सला द्या रेस्टॉरंट स्टाईल ट्विस्ट! सोप्या पद्धतीमध्ये घरी बनवा टेस्टी पनीर सीख कबाब

Food Recipe: संध्याकाळच्या स्नॅक्सला द्या रेस्टॉरंट स्टाईल ट्विस्ट! सोप्या पद्धतीमध्ये घरी बनवा टेस्टी पनीर सीख कबाब

Jun 03, 2026 | 02:37 PM
शहरांमधील SUV गाड्या बनत आहेत का वाहतूक कोंडीचे प्राथमिक कारण? जाणून घ्या

शहरांमधील SUV गाड्या बनत आहेत का वाहतूक कोंडीचे प्राथमिक कारण? जाणून घ्या

Jun 03, 2026 | 02:34 PM
IND W vs ENG W: टीम इंडियाची वाढली चिंता! इंग्लंडकडून मालिका पराभव, विश्वचषकाआधी संघ किती सज्ज?

IND W vs ENG W: टीम इंडियाची वाढली चिंता! इंग्लंडकडून मालिका पराभव, विश्वचषकाआधी संघ किती सज्ज?

Jun 03, 2026 | 02:32 PM
Chhatrapati Sambhajinagar: बारावीसाठी आता ‘बायोमेट्रिक’! वर्गात सीसीटीव्ही कॅमेरे लागणार, विद्यार्थ्यांवर तिसऱ्या डोळयांची नजर

Chhatrapati Sambhajinagar: बारावीसाठी आता ‘बायोमेट्रिक’! वर्गात सीसीटीव्ही कॅमेरे लागणार, विद्यार्थ्यांवर तिसऱ्या डोळयांची नजर

Jun 03, 2026 | 02:29 PM
अत्यंत खराब खेळ शिकायचा आहे? मग Pakistan कडे पहा; ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध बाबर आझम अन्…

अत्यंत खराब खेळ शिकायचा आहे? मग Pakistan कडे पहा; ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध बाबर आझम अन्…

Jun 03, 2026 | 02:25 PM
रहस्यांनी भरलेले अनोखे दृष्य! तिबेटमध्ये निसर्गाचा चमत्कार, अंधाऱ्या रात्री आकाशात चमकताना दिसले लाल प्रकाशाचे स्तंभ; Video Viral

रहस्यांनी भरलेले अनोखे दृष्य! तिबेटमध्ये निसर्गाचा चमत्कार, अंधाऱ्या रात्री आकाशात चमकताना दिसले लाल प्रकाशाचे स्तंभ; Video Viral

Jun 03, 2026 | 02:25 PM
Madhyapradesh Crime: आधी अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार, ५० हजारात सौदा, पेट्रोल टाकून जाळले; प्रियकरानेच केला घृणास्पद प्रकार!

Madhyapradesh Crime: आधी अल्पवयीन मुलीवर सामूहिक बलात्कार, ५० हजारात सौदा, पेट्रोल टाकून जाळले; प्रियकरानेच केला घृणास्पद प्रकार!

Jun 03, 2026 | 02:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

SOLAPUR: महाविकास आघाडी एकदिलाने लढणार! फत्तेपूरकरांचा विजयाचा विश्वास

Jun 02, 2026 | 03:19 PM
Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Mumbai: २०.७२ कोटींच्या ड्रग्ज रॅकेटचा पर्दाफाश, जहीराबादमध्ये छापा

Jun 02, 2026 | 03:15 PM
Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Bhiwandi: विषारी दारू मृत्यू प्रकरणानंतर आठवलेंचे मोठे विधान

Jun 02, 2026 | 03:10 PM
Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Palghar: प्रशासनाविरोधात आदिवासींचा एल्गार, जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर बेमुद्दत आंदोलन

Jun 02, 2026 | 02:59 PM
Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Chandrashekhar Bawankule : त्या सर्व बहिणींची खाती पुन्हा सुरू होणार

Jun 01, 2026 | 03:47 PM
Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Amravati News : अमरावतीत वंचितचे शक्तीप्रदर्शन; डॉ. निलेश विश्वकर्मांचा अर्ज दाखल!

Jun 01, 2026 | 03:39 PM
Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Sanjay Shirsat On Ambadas Danve : आम्ही महायुतीतच राहणार, दानवेंनी त्यांच्या नेत्याला सांगावे

Jun 01, 2026 | 03:37 PM