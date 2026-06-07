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तोंडात विरघळणारे स्वादिष्ट डेझर्ट! लालचुटुक स्ट्रॉबेरीपासून घरीच बनवा खमंग हलवा, नोट करून घ्या झटपट होणारी रेसिपी

Updated On: Jun 07, 2026 | 03:30 PM IST
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सारांश

आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये स्ट्रॉबेरी हलवा बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो आणि चव सुद्धा चांगली लागते.

तोंडात विरघळणारे स्वादिष्ट डेझर्ट! लालचुटुक स्ट्रॉबेरीपासून घरीच बनवा खमंग हलवा, नोट करून घ्या झटपट होणारी रेसिपी

तोंडात विरघळणारे स्वादिष्ट डेझर्ट! लालचुटुक स्ट्रॉबेरीपासून घरीच बनवा खमंग हलवा, नोट करून घ्या झटपट होणारी रेसिपी

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विस्तार

लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं गोड पदार्थ खायला खूप जास्त आवडतात. अनेक घरांमध्ये जेवणानंतर शिरा, बासुंदी किंवा एखादा गोड पदार्थ आणून खाल्ला जातो. पण नेहमीच तेच ठराविक पदार्थ खाण्याऐवजी सोप्या पद्धतीमध्ये घरी काहीतरी नवीन बनवून पाहावे. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये स्ट्रॉबेरी हलवा बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. आंबटगोड लालचुटुक स्ट्रॉबेरीपासून बनवलेला हलवा चवीला अतिशय सुंदर लागतो. याशिवाय पाहुणे घरी आल्यानंतर घाईगडबडीच्या वेळी गोड पदार्थ काय बनवावा, बऱ्याचदा सुचत नाही. अशावेळी स्ट्रॉबेरी हलवा तुम्ही बनवू शकता. कधी कधी बाजारात स्ट्रॉबेरी उपलब्ध नसतात, त्यावेळी तुम्ही अननस, आंबा किंवा केळी टाकून सुद्धा हलवा बनवू शकता. स्ट्रॉबेरी हे फळ केवळ चवीसाठीच नाहीतर त्वचेसाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहे. स्ट्रॉबेरीमध्ये असलेले विटामिन सी आणि इतर आवश्यक पोषक घटक आरोग्य त्वचा ग्लोइंग आणि चमकदार ठेवतात. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • स्ट्रॉबेरी
  • रवा
  • साखर
  • वेलची पावडर
  • सुका मेवा
  • तूप
  • दूध
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कृती:

  • स्ट्रॉबेरी हलवा बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, स्ट्रॉबेरी पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या. त्यानंतर मध्यम आकारात तुकडे करून मिक्सरच्या भांड्यात टाकून बारीक पेस्ट तयार करा.
  • कढईमध्ये तूप गरम करण्यासाठी ठेवा. गरम तुपात सुका मेवा भाजून घ्या आणि काढून घ्या.
  • त्यानंतर पुन्हा एकदा तूप टाकून गरम झाल्यानंतर त्यात रवा घालून मंद आचेवर लालसर होईपर्यंत भाजा. रवा कायमच मंद आचेवर भाजावा. यामुळे कढईला खाली चिकट नाही.
  • भाजलेला रवा ताटात काढून घ्या. कढईमध्ये तूप गरम करून त्यात तयार केलेली स्ट्रॉबेरी पेस्ट घालून भाजून घ्या. यामुळे स्ट्रॉबेरीचा कच्चेपणा निघून जाईल आणि पदार्थाची चव वाढेल.
  • स्ट्रॉबेरी पेस्ट गरम झाल्यानंतर त्यात भाजलेला रवा घालून चमच्याने सतत मिक्स करत राहा. यामुळे गुठळ्या पूर्णपणे मोडून जातील.
  • त्यानंतर त्यात आवश्यतेनुसार दूध घालून रवा झाकण मारून शिजण्यासाठी ठेवा. रवा शिजल्यानंतर त्यात तुमच्या आवडीनुसार साखर घालून मंद आचेवर व्यवस्थित मिक्स करून घ्या.
  • सगळ्यात शेवटी वेलची पावडर आणि भाजलेला सुका मेवा घालून व्यवस्थित हलवा मिक्स करून घ्या. आवश्यकता वाटल्यास वरून चमचाभर तूप टाकावे.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेला स्ट्रॉबेरी हलवा.

Web Title: How to make strawberry halwa at home simple food recipe strawberry halwa recipe

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Published On: Jun 07, 2026 | 03:30 PM

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