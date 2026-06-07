तोंडात विरघळणारे स्वादिष्ट डेझर्ट! लालचुटुक स्ट्रॉबेरीपासून घरीच बनवा खमंग हलवा, नोट करून घ्या झटपट होणारी रेसिपी

लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं गोड पदार्थ खायला खूप जास्त आवडतात. अनेक घरांमध्ये जेवणानंतर शिरा, बासुंदी किंवा एखादा गोड पदार्थ आणून खाल्ला जातो. पण नेहमीच तेच ठराविक पदार्थ खाण्याऐवजी सोप्या पद्धतीमध्ये घरी काहीतरी नवीन बनवून पाहावे. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये स्ट्रॉबेरी हलवा बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. आंबटगोड लालचुटुक स्ट्रॉबेरीपासून बनवलेला हलवा चवीला अतिशय सुंदर लागतो. याशिवाय पाहुणे घरी आल्यानंतर घाईगडबडीच्या वेळी गोड पदार्थ काय बनवावा, बऱ्याचदा सुचत नाही. अशावेळी स्ट्रॉबेरी हलवा तुम्ही बनवू शकता. कधी कधी बाजारात स्ट्रॉबेरी उपलब्ध नसतात, त्यावेळी तुम्ही अननस, आंबा किंवा केळी टाकून सुद्धा हलवा बनवू शकता. स्ट्रॉबेरी हे फळ केवळ चवीसाठीच नाहीतर त्वचेसाठी सुद्धा खूप जास्त फायदेशीर आहे. स्ट्रॉबेरीमध्ये असलेले विटामिन सी आणि इतर आवश्यक पोषक घटक आरोग्य त्वचा ग्लोइंग आणि चमकदार ठेवतात. चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
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