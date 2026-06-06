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कडाक्याच्या उन्हाळ्यात पचनासाठी परफेक्ट आहे मूगाच्या डाळीची पौष्टिक खिचडी, १५ मिनिटांमध्ये झटपट तयार होईल पदार्थ

Updated On: Jun 06, 2026 | 10:14 AM IST
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सारांश

उन्हाळ्यासह इतर सर्वच ऋतूंमध्ये पचनास हलक्या असलेल्या पदार्थांचे सेवन करावे. यामुळे शरीराला खूप जास्त फायदे होतात. आज आम्ही तुम्हाला १५ मिनिटांमध्ये मुगडाळ खिचडी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत.

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात पचनासाठी परफेक्ट आहे मूगाच्या डाळीची पौष्टिक खिचडी

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात पचनासाठी परफेक्ट आहे मूगाच्या डाळीची पौष्टिक खिचडी

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विस्तार

उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर आहारात अनेक बदल केले जातात. तिखट, तेलकट किंवा अतिउष्ण पदार्थांचे सेवन केल्यामुळे शरीराला हानी पोहचण्याची खूप जास्त शक्यता असते. मसालेदार किंवा तळलेले पदार्थ खाल्ल्यानंतर अपचन, ॲसिडिटी आणि पोटात जळजळ वाढून आरोग्य बिघडून जाते. त्यामुळे उन्हाळ्यात आहारात सहज पचन होणाऱ्या पदार्थांचे सेवन करावे. या दिवसांमध्ये डॉक्टरसुद्धा हलक्या पदार्थांचे सेवन करण्याचा सल्ला देतात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला १५ मिनिटांमध्ये तयार होणारी डाळ खिचडी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. दालखिचडी सगळ्यांसाठी कम्फर्ट फूड आहे. जेवण बनवण्याचा कंटाळा आल्यानंतर किंवा हलके पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट तुम्ही मूग डाळीची खिचडी बनवू शकता. गरमागरम खिचडी आणि पापड हे कॉम्बिनेशन खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडते. मुगाच्या डाळीची खिचडी तुम्ही दुपारच्या जेवणात किंवा रात्रीच्या जेवणात सुद्धा खाऊ शकता. आजारपणात प्रामुख्याने दालखिचडी खाण्याचा सल्ला दिला जातो.चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

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साहित्य:

  • तांदूळ
  • मूग डाळ
  • पाणी
  • हळद
  • कांदा
  • हिरवी मिरची
  • आलं लसूण पेस्ट
  • तूप
  • टोमॅटो
  • कोथिंबीर
  • जिरं
  • लसूण
  • मोहरी
  • कढीपत्ता
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कृती:

  • मूग डाळ खिचडी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, तांदूळ आणि मूग डाळ पाण्यात भिजत ठेवा. यामुळे भात शिजल्यानंतर तो मऊ होईल.
  • कुकरच्या भांड्यात भिजवलेले तांदूळ, मुगडाळ, हळद आणि गरजेनुसार पाणी घालून कुकरचे झाकण लावून शिट्ट्या काढा.
  • कढईमध्ये तूप गरम करून त्यात मोहरी, जिरं, कढीपत्ता आणि कांदा, टोमॅटो घालून शिजण्यासाठी ठेवा. त्यानंतर त्यात मीठ घालून काहीवेळ झाकण मारून तसेच ठेवा.
  • त्यानंतर त्यात आलं लसूण मिरची पेस्ट घालून मिक्स करा. कांदा व्यवस्थित शिजल्यानंतर त्यात शिजवून घेतलेला मऊ भात घालून मिक्स करा.
  • ५ ते ६ मिनिटं झाकण मारून खिचडी शिजून द्यावी. सगळ्यात शेवटी बारीक चिरून घेतलेली कोथिंबीर घालून मिक्स करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली मूगडाळीची खिचडी.

Web Title: How to make moong dal khichdi at home simple food recipe summer recipe

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Published On: Jun 06, 2026 | 10:14 AM

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