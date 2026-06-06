कडाक्याच्या उन्हाळ्यात पचनासाठी परफेक्ट आहे मूगाच्या डाळीची पौष्टिक खिचडी, १५ मिनिटांमध्ये झटपट तयार होईल पदार्थ

उन्हाळा ऋतूला सुरुवात झाल्यानंतर आहारात अनेक बदल केले जातात. तिखट, तेलकट किंवा अतिउष्ण पदार्थांचे सेवन केल्यामुळे शरीराला हानी पोहचण्याची खूप जास्त शक्यता असते. मसालेदार किंवा तळलेले पदार्थ खाल्ल्यानंतर अपचन, ॲसिडिटी आणि पोटात जळजळ वाढून आरोग्य बिघडून जाते. त्यामुळे उन्हाळ्यात आहारात सहज पचन होणाऱ्या पदार्थांचे सेवन करावे. या दिवसांमध्ये डॉक्टरसुद्धा हलक्या पदार्थांचे सेवन करण्याचा सल्ला देतात. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला १५ मिनिटांमध्ये तयार होणारी डाळ खिचडी बनवण्याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. दालखिचडी सगळ्यांसाठी कम्फर्ट फूड आहे. जेवण बनवण्याचा कंटाळा आल्यानंतर किंवा हलके पदार्थ खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट तुम्ही मूग डाळीची खिचडी बनवू शकता. गरमागरम खिचडी आणि पापड हे कॉम्बिनेशन खायला सगळ्यांचं खूप जास्त आवडते. मुगाच्या डाळीची खिचडी तुम्ही दुपारच्या जेवणात किंवा रात्रीच्या जेवणात सुद्धा खाऊ शकता. आजारपणात प्रामुख्याने दालखिचडी खाण्याचा सल्ला दिला जातो.चला तर जाणून घेऊया रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)
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