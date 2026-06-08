सकाळच्या नाश्ता होईल आणखीनच स्पेशल ! १० मिनिटांमध्ये झटपट बनवा क्रिस्पी स्मॅश्ड पोटॅटो सॅलड, नोट करा रेसिपी

सकाळच्या नाश्त्यात लहान मुलांपासून ते अगदी मोठ्यांपर्यंत सगळ्यांचं काहींना काही नवीन पदार्थ खाण्यास हवे असतात. कधी विकतचे पदार्थ आणून खाल्लेले जातात तर कधी घरी बनवलेले पदार्थ खाल्लेले जातात. कांदापोहे, उपमा, शिरा खाऊन कंटाळा आल्यानंतर काहींना काही नवीन खाण्याची इच्छा झाल्यास झटपट तुम्ही क्रिस्पी स्मॅश्ड पोटॅटो सॅलड बनवू शकता. सकाळच्या वेळी उपाशी पोटी कामानिमित्त बाहेर जाऊ नये. दीर्घकाळ उपाशी राहिल्यामुळे शरीराला गंभीर आजारांची लागण होऊन आरोग्य बिघडण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे कायमच पोटभर नाश्ता करावा. नाश्ता केल्यामुळे पोट भरलेले राहते आणि शरीराला सुद्धा फायदे होतात. चहा कॉफीसोबत काहींना काही हटके पदार्थ खायचा असल्यास तुम्ही क्रिस्पी स्मॅश्ड पोटॅटो सॅलड बनवू शकता. हे सॅलड लहान मुलांच्या आरोग्यासाठी सुद्धा उत्तम आहे. पौष्टिक पदार्थांच्या सेवनामुळे दिवसाची सुरुवात केल्यास संपूर्ण आरोग्य कायमच हेल्दी राहील. चला तर जाणून घेऊया क्रिस्पी स्मॅश्ड पोटॅटो सॅलड बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – AI)
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