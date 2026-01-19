उपवासाच्या दिवशी खिचडी खाऊन कंटाळा आल्यास १० मिनिटांमध्ये बनवा स्वादिष्ट रताळ्याची रबडी, पौष्टिक चवीचा गोड पदार्थ

Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

नियमित रताळ खाल्ल्यास शरीराला भरमसाट फायदे होतील. आज आम्ही तुम्हाला सोप्या पद्धतीमध्ये रताळ्याची रबडी बनवण्याची रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो.

Updated On: Jan 19, 2026 | 02:42 PM
उपवासाच्या दिवशी सकाळच्या नाश्त्यात किंवा दुपारच्या जेवणात साबुदाणा खिचडी बनवून खाल्ली जाते. प्रत्येक घरात साबुदाण्याची खिचडी कायमच बनवली जाते. पण उपाशी पोटी साबुदाणे खाल्ल्यामुळे पचनक्रिया बिघडण्याची जास्त शक्यता असते. ऍसिडिटी, अपचन आणि गॅसची समस्या उद्भवते. त्यामुळे उपवास केल्यानंतर साबुदाणा खिचडी खाण्याऐवजी रताळ्याचा वापर करून बनवलेले पदार्थ खावेत. रताळ्याची चव गोडसर असते. त्यामुळे मधुमेह असलेले रुग्णसुद्धा रताळ्याचे सेवन करू शकतात. आज आम्ही तुम्हाला उपवासाच्या दिवशी खाण्यासाठी रताळ्याची रबडी कशी बनवावी, याची सोपी रेसिपी सांगणार आहोत. हा पदार्थ कमीत कमी साहित्यात झटपट तयार होतो. रताळ्यांमध्ये फायबर्स, विटामिन ए, विटामिन सी आणि बी-6, पोटॅशियम, मॅग्ननिज इत्यादी अनेक घटक आढळून येतात. त्यामुळे हिवाळ्यात सकाळच्या नाश्त्यामध्ये किंवा इतर वेळी रताळ्याचे सेवन करावे. पोषक तत्वांनी समृद्ध असलेली रताळी खाल्ल्यास आरोग्य सुधारण्यास मदत होते. रताळ्यांमध्ये असलेले एंटीऑक्सिडेंट्स त्वचा तरुण ठेवण्यासाठी मदत होते. चला तर जाणून घेऊया रताळ्याची रबडी बनवण्याची सोपी रेसिपी.(फोटो सौजन्य – pinterest)

साहित्य:

  • रताळ
  • खजूर
  • काजू
  • बदाम
  • दूध
  • सुकलेल्या गुलाबाच्या पाकळ्या
कृती:

  • रताळ्याची रबडी बनवण्यासाठी सर्वप्रथम, रताळी स्वच्छ पाण्याने धुवून घ्या. रताळ्यांवरील माती काढून टाकण्यासाठी रताळी काहीवेळ पाण्यात ठेवावी.
  • कुकरच्या भांड्यात स्वच्छ धुवून घेतलेली रताळी टाकून त्यात आवश्यकतेनुसार पाणी घालून शिजण्यासाठी ठेवा.
  • कुकरच्या ४ ते ५ शिट्ट्या झाल्यानंतर गॅस बंद करून रताळी थंड होण्यासाठी ठेवा. रताळी थंड झाल्यानंतर त्यांची साल काढून घ्या आणि रताळ्याचे तुकडे करा.
  • कढईमध्ये दूध गरम करण्यासाठी ठेवा. दुधाला उकळी आल्यानंतर गॅस बंद करून दूध थंड करा.
  • मिक्सरच्या भांड्यात शिजवलेली रताळी, दूध, बदाम, काजू, वेलची पावडर घालून पेस्ट तयार करा.
  • तयार केलेली रबडी भांड्यात काढून वरून सुका मेवा आणि सुकलेल्या गुलाबाच्या पाकळ्या टाकून खाण्यासाठी सर्व्ह करा.
  • तयार आहे सोप्या पद्धतीमध्ये बनवलेली रताळ्याचे चविष्ट रबडी. हा पदार्थ लहान मुलं आवडीने खातील.

Published On: Jan 19, 2026 | 02:42 PM

