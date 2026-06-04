Cooking Tips: मातीच्या भांड्यात पहिल्यांदा स्वयंपाक करताना चुकूनही करू नका ‘या’ गोष्टी, नाहीतर…

Health Tips: वजन कमी करायचंय? साखरेऐवजी वापरा ”हे हेल्दी पर्याय, क्रेविंग राहील कंट्रोलमध्ये
नवीन मातीचे भांडे थेट गॅसवर ठेवणे धोकादायक ठरू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, नवीन क्ले पॉट किमान काही तास पाण्यात भिजवून ठेवावा. त्यामुळे मातीतील छिद्रांमध्ये ओलावा टिकून राहतो आणि भांडे उष्णता सहन करण्यास सक्षम बनते. काही जण रात्रभर भिजवून ठेवण्याचाही सल्ला देतात.
पाण्यातून काढल्यावर भांडे कोरडे होऊ द्यावे. नंतर त्याला आतील व बाहेरील बाजूस मोहरीच्या किंवा शेंगदाण्याच्या तेलाचा चांगला लेप लावावा. तेलाचा लेप लावल्यानंतर त भांडे १ ते २ दिवस कडक उन्हात पूर्णपणे सुकू द्यावे.
मातीची भांडी तापमानातील अचानक बदल सहन करू शकत नाहीत. त्यामुळे सुरुवातीला नेहमी कमी आचेवर स्वयंपाक सुरू करावा. थंड भांडे थेट मोठ्या आचेवर ठेवल्यास ते फुटण्याची शक्यता वाढते. हळूहळू तापमान वाढवल्यास भांडे जास्त काळ टिकते आणि अन्नही व्यवस्थित शिजते.
मातीच्या भांड्यांचा आतील भाग नाजूक असतो. त्यामुळे स्वयंपाक करताना स्टील किंवा धातूचे चमचे वापरणे टाळावे. त्याऐवजी लाकडी किंवा सिलिकॉनचे चमचे वापरणे अधिक सुरक्षित मानले जाते. यामुळे भांड्याला ओरखडे लागत नाहीत आणि त्याची गुणवत्ता टिकून राहते.
मातीची भांडी स्वच्छ करताना हार्श डिटर्जंटचा वापर टाळावा. कोमट पाणी आणि मऊ स्क्रबर वापरून ती स्वच्छ करावीत. भांडे पूर्णपणे कोरडे झाल्यानंतरच ठेवावे, अन्यथा त्यात दुर्गंधी किंवा बुरशी निर्माण होऊ शकते.
तज्ज्ञांच्या मते, मातीच्या भांड्यात अन्न हळूहळू शिजते, त्यामुळे त्यातील नैसर्गिक चव आणि पोषक घटक टिकून राहतात. कमी तेलातही स्वादिष्ट पदार्थ तयार होतात. त्यामुळे आरोग्याबाबत जागरूक असलेले अनेक लोक पुन्हा पारंपरिक मातीच्या भांड्यांकडे वळताना दिसत आहेत.
Parenting Tips: सुट्टीत मुलांचा स्क्रीनटाइम वाढलाय? मोबाईलपासून दूर ठेवण्यासाठी करा ‘हे’ सोपे उपाय