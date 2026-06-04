Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Cooking Tips: मातीच्या भांड्यात पहिल्यांदा स्वयंपाक करताना चुकूनही करू नका ‘या’ गोष्टी, नाहीतर…

Updated On: Jun 04, 2026 | 04:53 PM IST
जाहिरात
सारांश

How To Cook In Clay Pots: जर तुम्ही देखील मातीच्या भांड्यात पहिल्यांदाच जेवण बनवत असाल तर या महत्वाच्या गोष्टी लक्षात ठेवा, जाणून घ्या.

photo- yandex
Follow Us:
Follow Us:
विस्तार
  • मातीच्या भांड्यात स्वयंपाक करताय?
  • ‘या’ चुका टाळा
  • अन्यथा होईल नुकसान
भारतीय स्वयंपाकघरात पुन्हा एकदा मातीच्या भांड्यांचा ट्रेंड वाढताना दिसत आहे. पारंपरिक चव, आरोग्यदायी स्वयंपाक आणि नैसर्गिक पद्धतीमुळे अनेकजण आता क्ले पॉट किंवा मातीच्या भांड्यांमध्ये स्वयंपाक करण्याला प्राधान्य देत आहेत. मातीच्या भांड्यात शिजवलेले अन्न अधिक चविष्ट आणि पौष्टिक मानले जाते. मात्र ही भांडी पहिल्यांदाच वापरताना काही महत्त्वाच्या गोष्टी लक्षात न ठेवल्यास फुटू शकतात. त्यामुळे वापरण्यापूर्वी योग्य तयारी करणे आवश्यक आहे.

Health Tips: वजन कमी करायचंय? साखरेऐवजी वापरा ”हे हेल्दी पर्याय, क्रेविंग राहील कंट्रोलमध्ये

वापरण्यापूर्वी भांडे पाण्यात भिजवणे गरजेचे

नवीन मातीचे भांडे थेट गॅसवर ठेवणे धोकादायक ठरू शकते. तज्ज्ञांच्या मते, नवीन क्ले पॉट किमान काही तास पाण्यात भिजवून ठेवावा. त्यामुळे मातीतील छिद्रांमध्ये ओलावा टिकून राहतो आणि भांडे उष्णता सहन करण्यास सक्षम बनते. काही जण रात्रभर भिजवून ठेवण्याचाही सल्ला देतात.

तेलाचा लेप लावणे

पाण्यातून काढल्यावर भांडे कोरडे होऊ द्यावे. नंतर त्याला आतील व बाहेरील बाजूस मोहरीच्या किंवा शेंगदाण्याच्या तेलाचा चांगला लेप लावावा. तेलाचा लेप लावल्यानंतर त भांडे १ ते २ दिवस कडक उन्हात पूर्णपणे सुकू द्यावे.

अचानक जास्त आचेवर ठेवू नका

मातीची भांडी तापमानातील अचानक बदल सहन करू शकत नाहीत. त्यामुळे सुरुवातीला नेहमी कमी आचेवर स्वयंपाक सुरू करावा. थंड भांडे थेट मोठ्या आचेवर ठेवल्यास ते फुटण्याची शक्यता वाढते. हळूहळू तापमान वाढवल्यास भांडे जास्त काळ टिकते आणि अन्नही व्यवस्थित शिजते.

धातूच्या चमच्यांचा वापर टाळा

मातीच्या भांड्यांचा आतील भाग नाजूक असतो. त्यामुळे स्वयंपाक करताना स्टील किंवा धातूचे चमचे वापरणे टाळावे. त्याऐवजी लाकडी किंवा सिलिकॉनचे चमचे वापरणे अधिक सुरक्षित मानले जाते. यामुळे भांड्याला ओरखडे लागत नाहीत आणि त्याची गुणवत्ता टिकून राहते.

स्वच्छतेकडे विशेष लक्ष द्या

मातीची भांडी स्वच्छ करताना हार्श डिटर्जंटचा वापर टाळावा. कोमट पाणी आणि मऊ स्क्रबर वापरून ती स्वच्छ करावीत. भांडे पूर्णपणे कोरडे झाल्यानंतरच ठेवावे, अन्यथा त्यात दुर्गंधी किंवा बुरशी निर्माण होऊ शकते.

मातीच्या भांड्यातील अन्न अधिक आरोग्यदायी

तज्ज्ञांच्या मते, मातीच्या भांड्यात अन्न हळूहळू शिजते, त्यामुळे त्यातील नैसर्गिक चव आणि पोषक घटक टिकून राहतात. कमी तेलातही स्वादिष्ट पदार्थ तयार होतात. त्यामुळे आरोग्याबाबत जागरूक असलेले अनेक लोक पुन्हा पारंपरिक मातीच्या भांड्यांकडे वळताना दिसत आहेत.

Parenting Tips: सुट्टीत मुलांचा स्क्रीनटाइम वाढलाय? मोबाईलपासून दूर ठेवण्यासाठी करा ‘हे’ सोपे उपाय

Web Title: Clay pot cooking tips prevent breaking care instructions

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 04, 2026 | 04:53 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Sleeping Tips: तुम्हालाही रात्री झोपताना घोरण्याची सवय आहे का? मग ‘या’ सोप्या टिप्स करा फॉलो
1

Sleeping Tips: तुम्हालाही रात्री झोपताना घोरण्याची सवय आहे का? मग ‘या’ सोप्या टिप्स करा फॉलो

कच्चा कांदा खाल्ल्यामुळे शरीराला फायदे होतात की तोटे? कांद्याच्या सेवनामुळे आतड्यांमध्ये इन्फेक्शन होते का? जाणून घ्या सविस्तर
2

कच्चा कांदा खाल्ल्यामुळे शरीराला फायदे होतात की तोटे? कांद्याच्या सेवनामुळे आतड्यांमध्ये इन्फेक्शन होते का? जाणून घ्या सविस्तर

Papaya Health Facts: कच्ची पपई खाणे फायदेशीर की हानिकारक? आरोग्यावर काय परिणाम होतो?
3

Papaya Health Facts: कच्ची पपई खाणे फायदेशीर की हानिकारक? आरोग्यावर काय परिणाम होतो?

Health Tips: अंड्याचा पिवळा भाग खाल्ल्याने खरंच वजन वाढतं? जाणून घ्या यामागचे सत्य
4

Health Tips: अंड्याचा पिवळा भाग खाल्ल्याने खरंच वजन वाढतं? जाणून घ्या यामागचे सत्य

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Cooking Tips: मातीच्या भांड्यात पहिल्यांदा स्वयंपाक करताना चुकूनही करू नका ‘या’ गोष्टी, नाहीतर…

Cooking Tips: मातीच्या भांड्यात पहिल्यांदा स्वयंपाक करताना चुकूनही करू नका ‘या’ गोष्टी, नाहीतर…

Jun 04, 2026 | 04:53 PM
Cockroach Janta Party ला ‘या’ प्रसिद्ध अभिनेत्याचं समर्थन! राजकारणात सक्रिय, म्हणाले ‘आंदोलनातही होणार सहभागी’

Cockroach Janta Party ला ‘या’ प्रसिद्ध अभिनेत्याचं समर्थन! राजकारणात सक्रिय, म्हणाले ‘आंदोलनातही होणार सहभागी’

Jun 04, 2026 | 04:52 PM
Laptop Screen : लॅपटॉप स्क्रीन साफ करताना मोठी चूक? चष्म्याच्या क्लिनरचा वापर ठरू शकतो धोकादायक

Laptop Screen : लॅपटॉप स्क्रीन साफ करताना मोठी चूक? चष्म्याच्या क्लिनरचा वापर ठरू शकतो धोकादायक

Jun 04, 2026 | 04:50 PM
Sukhoi SJ 100: भारत आणि रशिया पुन्हा एकत्र! 200 सुपरजेट विमानांबाबत मोठा संकेत; विमान वाहतूक क्षेत्रात घडवू शकतो मोठे बदल

Sukhoi SJ 100: भारत आणि रशिया पुन्हा एकत्र! 200 सुपरजेट विमानांबाबत मोठा संकेत; विमान वाहतूक क्षेत्रात घडवू शकतो मोठे बदल

Jun 04, 2026 | 04:44 PM
दिव्यांग खोका प्रकरणावरून शिवसेना आक्रमक, मुख्याधिकाऱ्यांच्या दालनात धडक; नगराध्यक्षांवरील आराेपांचा केला निषेध

दिव्यांग खोका प्रकरणावरून शिवसेना आक्रमक, मुख्याधिकाऱ्यांच्या दालनात धडक; नगराध्यक्षांवरील आराेपांचा केला निषेध

Jun 04, 2026 | 04:38 PM
100 अब्ज डॉलर गुंतवणुकीवर भर! भारत-नॉर्वे बिझनेस समिटमुळे आर्थिक सहकार्याला नवी चालना

100 अब्ज डॉलर गुंतवणुकीवर भर! भारत-नॉर्वे बिझनेस समिटमुळे आर्थिक सहकार्याला नवी चालना

Jun 04, 2026 | 04:35 PM
India Venezuela संबंधांना नवी दिशा; राष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिग्ज यांची PM मोदींसोबत महत्त्वपूर्ण बैठक

India Venezuela संबंधांना नवी दिशा; राष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिग्ज यांची PM मोदींसोबत महत्त्वपूर्ण बैठक

Jun 04, 2026 | 04:33 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM