पनीर की अंडा भुर्जी? दोघांमध्ये आरोग्यासाठी सर्वाधिक फायदेशीर काय? फरक जाणून घ्या

Travel : दोन भावांनी नोकरी सोडून बनवला मातीचा आलिशान विला, हजारो पैसे घालवून लोक येतात राहायला; कुठे आहे ते जाणून घ्या
अंडा भुर्जी
अंडा प्रोटीनचा संपूर्ण स्त्रोत आहे. यात अमीनो एसिड आढळून येते. एका अंड्यात साधारणत: ६-७ ग्रॅम इतके प्रोटीन, व्हिटॅमिन B१२, व्हिटॅमिन D आणि कोलीन असते. हे घटक मेंदूच्या विकासात आणि स्नायूंना दुरुस्त करण्यात मदत करतात.
पनीर भुर्जी
पनीरमध्येही प्रोटीनचा चांगला स्त्रोत आढळतो. यात कॅल्शिमचे प्रमाण भरपूर असते जे दातांसाठी आणि हाडांसाठी फायदेशीर ठरते. १०० ग्रॅम पनीरमध्ये साधारण १८-२० ग्रॅम प्रोटीनचा साठा आढळून येतो. याचबरोबर पनीरमध्ये अंड्याच्या तुलनेत चरबीचे प्रमाण कमी असते.
अंडा भुर्जी
कमी कॅलरी आणि भरपूर प्रोटीनचा साठा असल्याने वजन कमी करण्यासाठी अंडा भुर्जीचे सेवन फायद्याचे ठरते.
पनीर भुर्जी
यात प्रोटीनसोबतच चरबीचे प्रमाण अधिक असल्याने बाॅडी बिल्डिंग किंवा ज्यांना आपलं वजन वाढवायचं आहे अशा लोकांसाठी याचे सेवन फायद्याचे ठरते.
अंडा भुर्जी
अंड शरीरात सहज पचले जाते आणि यातील पोषक घटक शरीरात लवकर शोषले देखील जाते.
पनीर भुर्जी
काहींना याचे सेवन हेवी वाटू शकते. विशेषत: ज्यांना पचनाच्या समस्या आहेत किंवा जे लॅक्टोज इन्टॉलरेंस आहेत अशांनी पनीरचे सेवन कमी करावे.
चेहऱ्यावर नियमित बर्फ लावल्यास ग्लो येतो का? जाणून घ्या चेहऱ्यावर बर्फ लावण्याची योग्य पद्धत आणि त्वचेला होणारे फायदे
अंडा भुर्जी
जे मांसाहारी आहेत त्यांच्यासाठी अंडा भुर्जी हा संतुलित आणि हलका पर्याय ठरेल.
पनीर भुर्जी
जे लोक शाकाहारी आहेत त्यांनी पनीर भुर्जीचा पर्याय निवडावा.
अंडा भुर्जी
अंड्याचे सेवन पूर्वी कोलेस्ट्राॅलसाठी पूर्वी चिंतेचा विषय मानला जायचा पण याचे मर्यादित सेवन आरोग्यासाठी सुरक्षित ठरते.
पनीर भुर्जी
पनीरमध्ये सॅच्यूरेचेड फॅट जास्त असते, यामुळे हृदयाच्या समस्या असणाऱ्या रुग्णांनी याचे सेवन मर्यादेत करावे.