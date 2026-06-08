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१० मिनिटांमध्ये त्वचा होईल स्वच्छ आणि उजळदार! चेहऱ्यावरील केस आणि टॅनिंग घालवण्यासाठी ‘या’ पद्धतीने करा साखरेचा वापर

Updated On: Jun 08, 2026 | 09:30 AM IST
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सारांश

चेहऱ्यावर वाढलेले अनावश्यक केस काढण्यासाठी पार्लरला जाऊन महागड्या ट्रीटमेंट घेण्याऐवजी साखरेचा वापर करून घरीच फेस वॅक्स करावे. यामुळे त्वचेला कोणतीही हानी पोहचत नाही आणि चेहरा कायमच उजळदार दिसतो.

१० मिनिटांमध्ये त्वचा होईल स्वच्छ आणि उजळदार! चेहऱ्यावरील केस आणि टॅनिंग घालवण्यासाठी 'या' पद्धतीने करा साखरेचा वापर

१० मिनिटांमध्ये त्वचा होईल स्वच्छ आणि उजळदार! चेहऱ्यावरील केस आणि टॅनिंग घालवण्यासाठी 'या' पद्धतीने करा साखरेचा वापर

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विस्तार

महिलांसह सर्वच पुरुषांना आपली त्वचा कायमच सुंदर आणि चमकदार हवी असते. चेहऱ्यावरील ग्लो वाढवण्यासाठी महिला सतत काहींना काही उपाय करतात. कधी फेशिअल, क्लीनअप केले जाते तर कधी बाजारात उपलब्ध असलेल्या वेगवेगळ्या स्किन केअरचा वापर त्वचेसाठी केला जातो. पण बऱ्याचदा चेहऱ्यावरील नको असलेले केस काढण्यासाठी वारंवार पार्लरमध्ये जावे लागते. फेशिअल हेअर वाढल्यानंतर त्वचा निस्तेज आणि टॅन झाल्यासारखी वाटते. अशावेळी पार्लरमध्ये जाऊन थ्रेडिंग किंवा वॅक्सिंग केले जाते. थ्रेडिंग किंवा वॅक्सिंग केल्यामुळे संवेदनशील त्वचेवर रॅश किंवा लालसरपणा वाढू लागतो. याशिवाय काहीवेळा चेहऱ्यावरील नको असलेले केस काढण्यासाठी आणि टॅनिंग घालवण्यासाठी केमिकल युक्त प्रॉडक्टचा वापर केला जातो.(फोटो सौजन्य – istock)

Skin Care Tips: टॅन अन् डल स्कीनला करा बाय, घरीच तयार करा ‘हा’ फेस पॅक; त्वचा होईल चमकदार

चेहऱ्यावर वाढलेले टॅनिंग आणि नको असलेले केस काढण्यासाठी कायमच पार्लरला जाण्याची आवश्यकता नसते. हे केस तुम्ही घरच्या घरी सोपे उपाय करून सुद्धा काढू शकता. घरगुती पदार्थांचा वापर केल्यामुळे त्वचेला कोणतीही हानी पोहचत नाही आणि त्वचा कायमच उजळदार राहते. वारंवार केमिकल प्रॉडक्टचा वापर केल्यामुळे त्वचेचे गंभीर नुकसान होण्याची जास्त शक्यता असते. त्यामुळे कायमच घरगुती उपाय करून त्वचेची काळजी घ्यावी. आज आम्ही तुम्हाला साखरेचा वापर करून चेहऱ्यावरील नको असलेले केस कशा पद्धतीने काढावेत, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. यामुळे तुमच्या त्वचेचे कोणतेही नुकसान होणार नाही आणि चेहरा कायमच सुंदर राहील.

फेस वॅक्स करण्याची सोपी पद्धत:

  • साखर
  • पाणी
  • लिंबू
  • कॉफी पावडर
  • नारळाचे तेल
गॅसवर टोप गरम करण्यासाठी ठेवा. गरम टोपात एक ते दोन कप पाणी घालून उकळी काढा. त्यानंतर त्यात साखर पूर्णपणे विरघळून द्या. साखरेच्या मिश्रणात लिंबाचा रस घालून पाक घट्टसर करा. चमच्याने पाक सतत मिक्स करत राहा. पाक घट्ट झाल्यानंतर गॅस बंद करून त्यात कॉफी आणि नारळाचे तेल घालून व्यवस्थित मिक्स करा आणि काहीवेळ तसेच ठेवून द्या. तयार केलेले मिश्रण चेहऱ्यावर लावण्याआधी त्वचा पाण्याने स्वच्छ करून घ्या. त्यानंतर कॉटनच्या सुती कपड्याने त्वचा स्वच्छ पुसून घ्या. त्यानंतर कॉटनच्या कपड्यात तयार केलेले वॅक्स ओतून चेहऱ्यावर केस असलेल्या ठिकाणी हलक्या हाताने दाब द्या आणि ओढून घ्या. अशा पद्धतीने संपूर्ण चेहऱ्यावर असलेले केस तुम्ही वॅक्स करून काढू शकता. महिन्यातून दोनदा किंवा तीनदा या पद्धतीने तुम्ही चेहऱ्यावर वॅक्स करू शकता. साखरेचा वापर केल्यामुळे त्वचा मऊ आणि चमकदार होण्यास मदत होते.

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लिंबाच्या रसाचा वापर केल्यामुळे चेहऱ्यावर असलेले काळे डाग आणि पिंपल्स कमी होण्यास मदत होते. पार्लरमध्ये जाऊन कायमच वॅक्सिंग करण्यापेक्षा घरच्या घरी सोप्या पद्धतीमध्ये फेस वॅक्स करावे.यामुळे त्वचेला कोणतीही हानी पोहचत नाही आणि चेहरा कायमच सुंदर राहतो. कॉफीमध्ये असलेल्या गुणकारी घटकांमुळे चेहऱ्यावर वाढलेला टॅनिंग कमी होतो. वारंवार केलेल्या केमिकल ट्रीटमेंट किंवा लेझर ट्रीटमेंट उतार वयात त्वचेचे नुकसान करतात. त्यामुळे शक्यतो नैसर्गिक उपाय करावेत.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Skin will be clear and bright in 10 minutes use sugar in this way to get rid of facial hair and tanning

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Published On: Jun 08, 2026 | 09:30 AM

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