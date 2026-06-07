महागडे स्किन केअर वापरून त्वचा खराब झाली आहे? मग ‘या’ पद्धतीने घरीच करा टोमॅटो फेशिअल, डेड स्किन होईल गायब

चेहऱ्यावरील ग्लो वाढवण्यासाठी हल्ली सर्वच महिला बाजारात उपलब्ध असलेल्या महागड्या ब्युटी क्रीम, सीरम आणि विविध स्किन केअर प्रॉडक्टचा वापर करतात. कधी चेहऱ्यावरील चमक वाढवण्यासाठी बाजारात उपलब्ध असलेल्या अतिशय महागड्या स्किन ट्रीटमेंट करून घेतल्या जातात. बोटॉक्स, स्किन फिलर इत्यादी ट्रीटमेंट केल्यामुळे काहीकाळापुरती त्वचा अतिशय देखणी आणि सुंदर दिसते. पण कालांतराने चेहऱ्यावर खूप जास्त पिंपल्स, ऍक्ने आणि सुरकुत्या येऊन त्वचा पूर्णपणे खराब होऊन जाते. त्वचेची काळजी घेण्यासाठी महागड्या स्किन ट्रीटमेंट, स्किन केअर प्रॉडक्टचा वापर करण्याऐवजी घरगुती आणि नॅचरल उपचार करावेत. यामुळे त्वचेवर नैसर्गिक ग्लो येतो आणि त्वचा खूप जास्त सुंदर दिसते.(फोटो सौजन्य – istock)
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उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये चेहऱ्यावर वाढलेले टॅनिंग घालवण्यासाठी महिला फेशिअल किंवा क्लीनअप करून घेतात. पण याचा फारसा परिणाम चेहऱ्यावर दिसून येत नाही. २ किंवा ३ दिवस फेशिअल ग्लो टिकतो आणि त्यानंतर पुन्हा एकदा त्वचा होती तशीच होऊन जाते. म्हणूनच आज आम्ही तुम्हाला टोमॅटो फेशिअल करण्याची सोपी पद्धत सांगणार आहोत. विटामिन सी, अँटीऑक्सिडंट्स गुणधर्मांनी समृद्ध असलेले टोमॅटो त्वचा हायड्रेट आणि ग्लोइंग ठेवण्यास मदत करतात. टोमॅटोच्या वापरामुळे त्वचेवर वाढलेला टॅन कमी होऊन त्वचा सुंदर आणि उजळदार दिसते. चेहऱ्यावरील अतिरिक्त तेलकटपणा, डाग आणि निस्तेजपणा कमी करण्यास मदत करते. चला तर जाणून घेऊया टोमॅटो फेशिअल करण्याची सोपी पद्धत.
फेशिअल करताना सगळ्यात आधी त्वचा स्वच्छ करून घ्यावी. यासाठी वाटीमध्ये दूध घेऊन त्यात टोमॅटोचा रस घालून मिश्रण मिक्स करा. तयार केलेले मिश्रण चेहऱ्यावर लावून हलक्या हाताने मसाज करा.यामुळे त्वचेच्या छिद्रांमध्ये जमा झालेली घाण, चेहऱ्यावरील तेलकटपणा कमी होण्यास मदत होईल. त्यानंतर त्वचा पाण्याने किंवा कापसाच्या मदतीने स्वच्छ करून घ्या. त्वचा आतून खोलवर स्वच्छ करण्यासाठी किल्नझिंग करणे आवश्यक आहे.
उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये चेहऱ्यावर वाढलेले टॅनिंग कमी करण्यासाठी फेस स्क्रब करावे. फेस स्क्रब केल्यामुळे डेड स्किन नष्ट होते. यासाठी टोमॅटोचे दोन भाग करून एका तुकड्यावर कॉफी पावडर टाकून हलक्या हाताने संपूर्ण चेहऱ्यावर मसाज करा. मसाज करताना त्वचा खूप जास्त घासू नये. यामुळे त्वचेची गुणवत्ता पूर्णपणे खराब होऊन जाते. चेहऱ्यावर वाढलेले टॅनिंग कमी करण्यासाठी आणि त्वचेच्या छिद्रांमध्ये जमा झालेली घाण स्वच्छ करण्यासाठी स्क्रबिंग करणे आवश्यक आहे.
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फेस मसाज करताना सगळ्यात आधी वाटीमध्ये एलोवेरा जेल, टोमॅटोचा रस, आणि मध मिक्स करा. तयार केलेल्या मिश्रण संपूर्ण चेहऱ्यावर आणि मानेवर लावून काहीवेळ तसेच ठेवा. त्यानंतर हातांना पाणी लावून हलक्या हाताने चेहऱ्यावर मसाज करा. मसाज केल्यामुळे रक्तप्रवाह सुधारतो आणि त्वचेची खराब झालेली गुणवत्ता सुधारण्यास मदत होते. मसाज करून झाल्यानंतर चेहऱ्यावर फेसपॅक लावावा. वाटीमध्ये मुलतानी माती, टोमॅटोचा रस, कॉफी पावडर घालून फेसपॅक तयार करा. तयार केलेला फेसपॅक चेहऱ्यावर लावून काहीवेळ तसाच ठेवून द्या आणि नंतर पाण्याने त्वचा स्वच्छ करा.