पोटात साचून राहिलेल्या घाणीमुळे चेहऱ्यावर पिंपल्स येतात का? आरशासारख्या नितळ त्वचेसाठी करून पहा ‘हे’ प्रभावी उपाय

चेहऱ्यावरील ग्लो पोटाच्या आरोग्यावर अवलंबून असतो. पोट स्वच्छ आणि साफ असेल तर चेहऱ्यावर सुद्धा चमकदार ग्लो येतो. पण पोटाचे आरोग्य बिघडल्यानंतर गाल, हनुवटी आणि चेहऱ्यावर मोठे मोठे पिंपल्स येतात. चेहऱ्यावर आलेले पिंपल्स ग्लो नष्ट करून टाकतात. आतड्यांमध्ये किंवा रक्तात जमा झालेल्या विषारी घाणीचा परिणाम संपूर्ण चेहऱ्यासोबतच आरोग्यावर सुद्धा लगेच दिसून येतो. त्यामुळे शरीराची काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. चेहऱ्यावर येणारे मोठे आणि लालसर फोड शरीराच्या अंतर्गत अस्वच्छतेचे, पोटातील जंतांचे प्रमुख लक्षण आहे. त्यामुळे सकाळी उठल्यानंतर पोट व्यवस्थित स्वच्छ होणे फार आवश्यक आहे. पिंपल्स घालवण्यासाठी केमिकल युक्त क्रीम किंवा सीरमचा वापर करण्याऐवजी घरगुती आणि आयुर्वेदिक उपाय करणे फार आवश्यक आहे. आतड्यांमध्ये घाण बाहेर पडून गेल्यास चेहऱ्यावर किंवा इतर कुठेही पिंपल्स येत नाहीत आणि त्वचा कायमच उजळदार राहते. चला तर जाणून घेऊया गट हेल्थ सुधारण्यासाठी कोणते घरगुती उपाय करावेत.(फोटो सौजन्य – istock)
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कडुलिंब संपूर्ण शरीरासाठी फायदेशीर आहे. सकाळी उठल्यानंतर टोपात पाणी घेऊन त्यात कडुलिंबाची पाने, तुळशीची पाने आणि काळीमिरी टाकून उकळवून घ्या. त्यानंतर पाण्याला व्यवस्थित उकळी आल्यावर पाणी गाळून घ्या. उपाशी पोटी पाण्याचे सेवन केल्यास शरीर स्वच्छ होण्यास मदत होतील. कडुलिंबाच्या पानांमध्ये अँटी-बॅक्टेरियल गुणधर्म आढळून येतात तर काळीमिरीच्या सेवनामुळे शरीरात जमा झालेली घाण बाहेर पडून जाते. तसेच पोटात जंत झाले असल्यास कडुलिंबाची पाने चावून त्यावर गरम पाणी प्यावे. यामुळे त्वचा स्वच्छ होण्यासोबतच शरीर सुद्धा स्वच्छ होईल.
संध्याकाळच्या वेळी चहा पिण्याऐवजी ओवा आणि बडीशेपचे पाणी प्यावे. हे पाणी पचनसंस्था चांगली ठेवण्यासाठी मदत करते. एक ग्लासभर पाण्याला उकळी काढून त्यात ओवा आणि बडीशेप घालून मिक्स करा. टोपातील पाणी अर्धा झाल्यानंतर गाळून घ्या आणि सेवन करा. यामुळे पोटातील खराब बॅक्टेरिया नष्ट होतील आणि पोटाला आलेली सूज कमी होईल. आयुर्वेदिक गुणधर्मांनी समृद्ध असलेले गुणकारी घटक शरीरासाठी खूप जास्त फायदेशीर ठरतात.
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सकाळी उठल्यानंतर पोट व्यवस्थित स्वच्छ होत नसेल किंवा बद्धकोष्ठता वाढत असल्यास एरंडेल तेल घेतल्यास फरक दिसून येईल. एरंडेल तेल कायमच गरम पाण्यात किंवा नारळाच्या दुधात मिक्स करून प्यावे. बिघडलेली पचनसंस्था सुधारण्यासाठी एरंडेल तेल खूप प्रभावी ठरते. हे तेल आतड्यांमध्ये जमा झालेली घाण स्वच्छ करण्यासोबतच पोटात वाढलेले जंत नष्ट करण्यास मदत करतात. चेहरा नैसर्गिकरित्या डिटॉक्स करण्यासाठी एरंडेल तेलाचा वापर करावा.