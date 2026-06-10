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वीजेचे बिल शून्याच्या जवळ आणायचंय? मग Solar Panel बसवताना या 4 चूका अजिबात करु नका

Updated On: Jun 10, 2026 | 08:15 PM IST
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सारांश

Solar Panel Tips : उन्हाळ्यात पाॅवरचा कटचा होणारा त्रास आणि विजेचे अधिक बिल पाहून अनेकजण आता सोलार पॅनेल्सची निवड करत आहेत. याच्या मदतीने विजेचे बिल कमी करता येऊ शकते पण पॅनेलला बसवताना काही महत्त्वपूर्ण चूका टाळायला हव्यात नाहीतर मोठे नुकसान होऊ शकते.

वीजेचे बिल शून्याच्या जवळ आणायचंय? मग Solar Panel बसवताना या 4 चूका अजिबात करु नका

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

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विस्तार
  • घरातील ऊर्जा गरजा समजून न घेता निर्णय घेतल्यास अपेक्षित बचत आणि कार्यक्षमता मिळणे कठीण ठरू शकते.
  • बसवणीपूर्वी जागेची योग्य तपासणी आणि दीर्घकालीन नियोजन करणे अत्यंत महत्त्वाचे मानले जाते.
  • सिस्टीमची निवड, देखभाल आणि उपलब्ध जागेचा योग्य वापर याकडे लक्ष दिल्यास अधिक फायदा मिळू शकतो
उन्हाळ्यात उष्णतेमुळे घरात एसी, कुलर, पंखा यांचा सर्वाधिक वापर होतो. वाढता विजेचा वापर विजेच्या बिलातही मोठी वाढ घडवून आणतो ज्यामुळे लोकांसोबत इथे आड आणि तिथे विहिर अशी परिस्थिती निर्माण होते. उष्णतेमुळे आपण पंख्याशिवाय राहू शकत नाही तर वाढते विजेची बिलही भरण्याची इच्छा होत नाही. हेच कारण आहे की मागील काही काळापासून अनेक लोक सोलार पॅनल्सची मदत घेऊ लागले आहेत. हे छतावर बसवले जाणारे एक साैर पॅनेल आहे जे सूर्यप्रकाशाचे थेट विजेमध्ये रूपांतर करतात. यामुळे तुमचे वीज बिल शून्य होते.

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सोलार पॅनेलचा वापर फक्त विजेच्या बिलापासून सुटका देत नाही तर ते लो-मेंटेनेंस देखील आहे. पण बऱ्याचदा लोक योग्य आणि पुरेशी माहिती न घेता हे सोलार पॅनेल्स आपल्या घरात बसवतात ज्यामुळे कमी वीज निर्मिती, वारंवार होणारे बिघाड किंवा जास्त खर्च अशा अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. सोलार पॅनेल लावताना नेहमी सावली तपासावी, वर्षभराचे बिल चेक करावे आणि वीज कपातीनुसार सिस्टीमची निवड करावी. चला याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.

सावली न तपासणे

सोलार पॅनेल हा साैरऊर्जेवर काम करत असतो ज्यामुळे याला बसवताना योग्य ठिकाणाची निवड करणे फार महत्त्वपूर्ण ठरते. छतावर सोलार पॅनेल बसवताना कधीही वरील शेड चेक करावा. जर घरात बसवण्यात आलेल्या शेडमुळे छतावर सावली येत असेल तर अशा ठिकाणी सोलार पॅनेल बसवणे काही कामाचे ठरणार नाही. पॅनेल बसवताना, जवळच्या इमारती, झाडे किंवा पाण्याच्या टाक्यांची सावली सौर पॅनेलवर पडणार नाही याची खात्री करुन घ्या. एका रिपोर्टनुसार, सावलीचा सोलार पॅनेलच्या कर्यक्षमतेवर मोठा परिणाम होत असतो.

वार्षिक विजेचे बिल न चेक करणे

सोलार पॅनेल लावण्याआधी सर्वात आधी आपल्या घरातील वर्षभराचे विजेचे बिल चेक करा. अनेक लोक शेजाऱ्यांचा किंवा ओळखीच्या लोकांचे पाहून त्याच क्षमतेचे पॅनेल बसवतात. परंतु हे लक्षात घेणं गरजेचं असतं की प्रत्येत घरातील विजेची क्षमता ही वेगळी असते. यामुळेच वर्षभराचे विजेचे बिल चेक करुन मग योग्य क्षमतेच्या पॅनेलची निवड करा.

कोणत्या सिस्टीमची निवड करायला हवी?

जर तुम्ही राहत असलेल्या ठिकाणी दररोज २ तासांपेक्षा जास्त काळ वीजपुरवठा खंडित होत असेल तर तुमच्यासाठी हायब्रिड सोलार सिस्टीम एकदम परफेक्ट आहे. यात बॅटरी बॅकअपची सुविधा उपबल्ध असते. याचबरोबर जर तुमच्या परिसरात वीजपुरवठ्यातील व्यत्यय फार नसेल किंवा वीजपुरवठा फार वेळ खंडित होत नसेल तर तुम्ही ऑन-ग्रिड सोलार सिस्टमची निवड करु शकता. हा एक स्वस्त आणि कॉस्ट-इफेक्टिव सिस्टीम आहे.

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पॅनेलच्या खालील जागा वाया घालवण्याची चूक

सोलार पॅनेल बसवताना पॅनेलखाली असेलेली जागा कधीही मोकळी ठेवू नका. तुम्ही या जागेचा योग्य वापर करु शकता. तुम्ही इथे झाडे लावू शकता. यामुळे फक्त जागेचा वापरच होणार नाही तर घरातील वातावरण देखील हिरवेगार आणि थंड राहिल.

 

Web Title: Solar panel installation mistakes to avoid for lower electricity bills

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Published On: Jun 10, 2026 | 08:15 PM

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