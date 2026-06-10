वीजेचे बिल शून्याच्या जवळ आणायचंय? मग Solar Panel बसवताना या 4 चूका अजिबात करु नका

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सोलार पॅनेलचा वापर फक्त विजेच्या बिलापासून सुटका देत नाही तर ते लो-मेंटेनेंस देखील आहे. पण बऱ्याचदा लोक योग्य आणि पुरेशी माहिती न घेता हे सोलार पॅनेल्स आपल्या घरात बसवतात ज्यामुळे कमी वीज निर्मिती, वारंवार होणारे बिघाड किंवा जास्त खर्च अशा अनेक समस्यांना सामोरे जावे लागते. सोलार पॅनेल लावताना नेहमी सावली तपासावी, वर्षभराचे बिल चेक करावे आणि वीज कपातीनुसार सिस्टीमची निवड करावी. चला याविषयी सविस्तर माहिती जाणून घेऊया.
सोलार पॅनेल हा साैरऊर्जेवर काम करत असतो ज्यामुळे याला बसवताना योग्य ठिकाणाची निवड करणे फार महत्त्वपूर्ण ठरते. छतावर सोलार पॅनेल बसवताना कधीही वरील शेड चेक करावा. जर घरात बसवण्यात आलेल्या शेडमुळे छतावर सावली येत असेल तर अशा ठिकाणी सोलार पॅनेल बसवणे काही कामाचे ठरणार नाही. पॅनेल बसवताना, जवळच्या इमारती, झाडे किंवा पाण्याच्या टाक्यांची सावली सौर पॅनेलवर पडणार नाही याची खात्री करुन घ्या. एका रिपोर्टनुसार, सावलीचा सोलार पॅनेलच्या कर्यक्षमतेवर मोठा परिणाम होत असतो.
सोलार पॅनेल लावण्याआधी सर्वात आधी आपल्या घरातील वर्षभराचे विजेचे बिल चेक करा. अनेक लोक शेजाऱ्यांचा किंवा ओळखीच्या लोकांचे पाहून त्याच क्षमतेचे पॅनेल बसवतात. परंतु हे लक्षात घेणं गरजेचं असतं की प्रत्येत घरातील विजेची क्षमता ही वेगळी असते. यामुळेच वर्षभराचे विजेचे बिल चेक करुन मग योग्य क्षमतेच्या पॅनेलची निवड करा.
जर तुम्ही राहत असलेल्या ठिकाणी दररोज २ तासांपेक्षा जास्त काळ वीजपुरवठा खंडित होत असेल तर तुमच्यासाठी हायब्रिड सोलार सिस्टीम एकदम परफेक्ट आहे. यात बॅटरी बॅकअपची सुविधा उपबल्ध असते. याचबरोबर जर तुमच्या परिसरात वीजपुरवठ्यातील व्यत्यय फार नसेल किंवा वीजपुरवठा फार वेळ खंडित होत नसेल तर तुम्ही ऑन-ग्रिड सोलार सिस्टमची निवड करु शकता. हा एक स्वस्त आणि कॉस्ट-इफेक्टिव सिस्टीम आहे.
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सोलार पॅनेल बसवताना पॅनेलखाली असेलेली जागा कधीही मोकळी ठेवू नका. तुम्ही या जागेचा योग्य वापर करु शकता. तुम्ही इथे झाडे लावू शकता. यामुळे फक्त जागेचा वापरच होणार नाही तर घरातील वातावरण देखील हिरवेगार आणि थंड राहिल.