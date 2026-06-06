Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • These Serious Symptoms Appear After Increased Level Of Bile In The Blood Take Immediate Home Remedies Acidity Remedies

खवळलेले पित्त होईल क्षणार्धात शांत! रक्तात पित्ताची पातळी वाढल्यानंतर दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, त्वरित करा घरगुती उपाय

Updated On: Jun 06, 2026 | 01:46 PM IST
जाहिरात
सारांश

रक्तात पित्ताची पातळी वाढल्यामुळे संपूर्ण आरोग्याला हानी पोहचते. सतत ऍसिडिटी, अपचन आणि शरीरसंबंधित वेगवेगळी लक्षणे दिसून येतात. त्यामुळे उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये हलक्या आणि सहज पचन होणाऱ्या पदार्थांचे सेवन करावे.

खवळलेले पित्त होईल क्षणार्धात शांत! रक्तात पित्ताची पातळी वाढल्यानंतर दिसून येतात 'ही' गंभीर लक्षणे, त्वरित करा घरगुती उपाय

खवळलेले पित्त होईल क्षणार्धात शांत! रक्तात पित्ताची पातळी वाढल्यानंतर दिसून येतात 'ही' गंभीर लक्षणे, त्वरित करा घरगुती उपाय

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

शरीरात पित्त वाढण्याची कारणे?
पित्त कमी करण्यासाठी घरगुती उपाय?
उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये पित्ताची पातळी का वाढते?

उन्हाळ्यासह इतर सर्वच ऋतूंमध्ये शरीरात पित्त वाढते. दैनंदिन आहारात तिखट किंवा तेलकट पदार्थांचे सेवन केल्यामुळे अ‍ॅसिडिटी, छातीत जळजळ, आंबट ढेकर, त्वचेवर पुरळ तर काहीवेळा डोकेदुखीच्या त्रासाला सुद्धा सामोरे जावे लागते. मानवी शरीराचे आरोग्य तीन दोषांवर अवलंबून असते. प्रत्येक व्यक्तीच्या शरीरात कोणता ना कोणता दोष असतोच. बऱ्याचदा उन्हात कुठेही बाहेर फिरून आल्यानंतर शरीरात नैसर्गिकरित्या अग्नी दोष वाढू लागतो. ज्याच्या परिणामामुळे खाल्लेले अन्नपदार्थ व्यवस्थित पचन होत नाहीत आणि शरीराची पचनक्रिया पूर्णपणे बिघडून जाते. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये आपल्यातील अनेकांना जेवणानंतर किंवा जेवणाआधी घशात आंबट पाणी येणे, सतत ढेकर येणे तर काहीवेळा उलट्या, मळमळ होऊन आरोग्य बिघडून जाते. अ‍ॅसिडिटी वाढल्यानंतर कोणतेही काम करण्याची अजिबात इच्छा होत नाही.(फोटो सौजन्य – istock)

कडाक्याच्या उन्हाळ्यात पचनासाठी परफेक्ट आहे मूगाच्या डाळीची पौष्टिक खिचडी, १५ मिनिटांमध्ये झटपट तयार होईल पदार्थ

दैनंदिन आहारात खाल्लेल्या पदार्थांचा थेट परिणाम शरीरावर दिसून येतो. तिखट किंवा तेलकट पदार्थ खाल्ल्यामुळे अ‍ॅसिडिटीचे प्रमाण वाढते आणि डोकेदुखीचा त्रास होण्यास सुरुवात होते. आयुर्वेदानुसार, शरीरातील पचनक्रिया, चयापचय, रक्ताभिसरण आणि शरीराचे तापमान नियंत्रणात ठेवण्यासाठी पित्त दोष फार आवश्यक आहे. पण याच पित्ताची पातळी वाढल्यानंतर शरीरात वेगवेगळी लक्षणे दिसून येतात. आज आम्ही तुम्हाला रक्तात पित्ताची पातळी वाढल्यानंतर शरीरात कोणती लक्षणे दिसून येतात? यावरील उपाय, याबद्दल सविस्तर माहिती सांगणार आहोत. चला तर जाणून घेऊया.

वातावरणात सतत होणाऱ्या बदलांचा परिणाम आरोग्यावर लगेच दिसून येतो. कधी दमट तर कधी उष्ण वातावरणामुळे आरोग्य बिघडून जाते. शरीरात पित्ताची पातळी वाढल्यानंतर खूप जास्त त्रास होतो. वाढलेल्या पित्ताचे परिणाम संपूर्ण शरीरावर लगेच दिसून येतात. पित्त वाढल्यानंतर अनेक लोक मेडिकलमधील गोळ्या आणून खातात. पण यामुळे काहीकाळापुरताच फरक पडतो. पण कालांतराने पुन्हा एकदा पित्ताची पातळी वाढते. खवळलेले पित्त शांत करण्यासाठी आणि रक्तातील उष्णता मुळापासून नष्ट करण्यासाठी घरगुती उपाय करावेत. घरगुती उपाय केल्यामुळे शरीरात अनेक बदल दिसून येतील आणि खवळलेले पित्त शांत होण्यास मदत होईल.

रक्तात पित्ताची पातळी वाढल्यानंतर दिसून येणारी लक्षणे:

  • अंगावर सतत खाज सुटणे
  • हाता-पायांच्या तळव्यांमध्ये तीव्र जळजळ
  • डोळ्यांची जळजळ होऊन तीव्र अर्धशिशी
  • डोकेदुखी, उलट्या, मळमळ होणे
  • सतत आंबट ढेकर येणे
  • तोंड कडू किंवा आंबट होणे
  • चिडचिड होणे आणि मानसिक अस्वस्थता वाढणे
वयाच्या ५० व्या वर्षांनंतर पुरुषांमध्ये का वाढतोय Prostate Cancer चा धोका? शरीरात दिसणाऱ्या ‘या’ लक्षणांकडे अजिबात करू नका दुर्लक्

खवळलेले पित्त शांत करण्यासाठी घरगुती उपाय:

रक्तात वाढलेले पित्त शांत करण्यासाठी घरगुती उपाय करावेत. यासाठी एक ग्लासभर थंड दूध प्यावे. थंड दूध प्यायल्यामुळे पोटातील हायड्रोक्लोरिक अ‍ॅसिड त्वरित शांत होते. याशिवाय एक चमचा तूप खाल्ल्यास पित्त शांत होण्यास मदत होते. आयुर्वेदामध्ये तूप हे पित्तशामक म्हणून ओळखले जाते. याशिवाय वारंवार शरीरात पित्त वाढत असेल तर सकाळी उठल्यानंतर एक ग्लास जिऱ्याचे पाणी प्यावे. पित्त झाल्यासारखे वाटल्यास चमचाभर बडीशेप किंवा जिरं चावून खावे. १ चमचाभर गुलकंद खाल्ल्यास शरीरात वाढलेली उष्णता कमी होईल आणि आरोग्य सुधारेल.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: शरीरात पित्त वाढल्याची लक्षणे कोणती असतात?

    Ans: पोटात जळजळ होणे, आंबट ढेकर येणे, छातीत जळजळ, मळमळ, तोंडात कडूपणा, डोकेदुखी आणि त्वचेवर पुरळ येणे ही पित्त वाढल्याची सामान्य लक्षणे असू शकतात.

  • Que: पित्त वाढण्यामागील प्रमुख कारणे कोणती?

    Ans: तिखट, तेलकट आणि मसालेदार पदार्थांचे जास्त सेवन, अनियमित जेवण, तणाव, अपुरी झोप आणि उन्हात जास्त वेळ राहणे यामुळे पित्त वाढू शकते.

  • Que: पित्त शांत करण्यासाठी कोणते घरगुती उपाय उपयुक्त आहेत?

    Ans: थंड ताक पिणे, कोमट पाण्यात धणे किंवा बडीशेप भिजवून त्याचे पाणी पिणे, नारळपाणी आणि आवळ्याचे सेवन करणे फायदेशीर ठरू शकते.

Web Title: These serious symptoms appear after increased level of bile in the blood take immediate home remedies acidity remedies

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 06, 2026 | 01:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

चेहऱ्यावर नियमित बर्फ लावल्यास ग्लो येतो का? जाणून घ्या चेहऱ्यावर बर्फ लावण्याची योग्य पद्धत आणि त्वचेला होणारे फायदे
1

चेहऱ्यावर नियमित बर्फ लावल्यास ग्लो येतो का? जाणून घ्या चेहऱ्यावर बर्फ लावण्याची योग्य पद्धत आणि त्वचेला होणारे फायदे

सकाळी पोट नीट साफ होतं नाही? मग स्वयंपाकघरातील या सोप्या उपायांची मदत घ्या, आतड्यांमध्ये अडकलेली सर्व घाण निघेल बाहेर
2

सकाळी पोट नीट साफ होतं नाही? मग स्वयंपाकघरातील या सोप्या उपायांची मदत घ्या, आतड्यांमध्ये अडकलेली सर्व घाण निघेल बाहेर

डोकेदुखीमुळे हैराण झाला आहात? मग कपाळावर लावा सुंठाचा ‘या’ पद्धतीने लेप, पारंपरिक उपाय करून वेदनांपासून मिळेल आराम
3

डोकेदुखीमुळे हैराण झाला आहात? मग कपाळावर लावा सुंठाचा ‘या’ पद्धतीने लेप, पारंपरिक उपाय करून वेदनांपासून मिळेल आराम

चेहरा अचानक काळा पडला आहे? लिव्हरसबंधित समस्या उद्भवल्यानंतर त्वचेमध्ये दिसून येतात ‘हे’ बदल, घरगुती उपाय करून मिळवा आराम
4

चेहरा अचानक काळा पडला आहे? लिव्हरसबंधित समस्या उद्भवल्यानंतर त्वचेमध्ये दिसून येतात ‘हे’ बदल, घरगुती उपाय करून मिळवा आराम

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Cockroach Janata Party: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे प्रवक्ते नेमके किती शिकलेत? वाचा त्यांची शैक्षणिक पात्रता!

Cockroach Janata Party: ‘कॉकरोच जनता पार्टी’चे प्रवक्ते नेमके किती शिकलेत? वाचा त्यांची शैक्षणिक पात्रता!

Jun 06, 2026 | 01:45 PM
खवळलेले पित्त होईल क्षणार्धात शांत! रक्तात पित्ताची पातळी वाढल्यानंतर दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, त्वरित करा घरगुती उपाय

खवळलेले पित्त होईल क्षणार्धात शांत! रक्तात पित्ताची पातळी वाढल्यानंतर दिसून येतात ‘ही’ गंभीर लक्षणे, त्वरित करा घरगुती उपाय

Jun 06, 2026 | 01:40 PM
दोनच आठवड्यांत बदललं चित्र? देशासाठी आनंदाची बातमी! RBI च्या निर्णयानंतर सरकारी तिजोरीत तब्बल ‘इतकी’ मोठी वाढ

दोनच आठवड्यांत बदललं चित्र? देशासाठी आनंदाची बातमी! RBI च्या निर्णयानंतर सरकारी तिजोरीत तब्बल ‘इतकी’ मोठी वाढ

Jun 06, 2026 | 01:35 PM
‘सरपंच’ इज बॅक! Shreyas Iyer सांभाळणार T20 चा कारभार ; इंग्लंड-आयर्लंडचे धाबे दणाणले

‘सरपंच’ इज बॅक! Shreyas Iyer सांभाळणार T20 चा कारभार ; इंग्लंड-आयर्लंडचे धाबे दणाणले

Jun 06, 2026 | 01:30 PM
Baramati Rain : बारामती परिसरात वादळी पावसाने मोठे नुकसान; शहरासह तालुक्यातील अनेक झाडे कोसळली

Baramati Rain : बारामती परिसरात वादळी पावसाने मोठे नुकसान; शहरासह तालुक्यातील अनेक झाडे कोसळली

Jun 06, 2026 | 01:30 PM
फक्त नवीन Siri नाही… iOS 27 मध्ये मिळणार एकापेक्षा एक जबरदस्त फीचर्स! इथे वाचा संपूर्ण यादी

फक्त नवीन Siri नाही… iOS 27 मध्ये मिळणार एकापेक्षा एक जबरदस्त फीचर्स! इथे वाचा संपूर्ण यादी

Jun 06, 2026 | 01:21 PM
Cockroach Janta Party : ‘कॉकरोच घाबरतही नाहीत…’ जंतर-मंतरवर अभिजीत दीपके यांची हुंकार, शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी

Cockroach Janta Party : ‘कॉकरोच घाबरतही नाहीत…’ जंतर-मंतरवर अभिजीत दीपके यांची हुंकार, शिक्षण मंत्र्यांच्या राजीनाम्याची मागणी

Jun 06, 2026 | 01:19 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Solapur : “आमचा आधारच हिरावला”; लाडकी बहीण योजनेचे हप्ते थांबल्याने आक्रोश

Jun 04, 2026 | 03:27 PM
Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Mumbai: सिक्युरिटी गार्डची नोकरी ते यशस्वी उद्योजक… धारावीच्या या तरुणाने इतिहास कसा रचला?

Jun 04, 2026 | 03:21 PM
Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Solapur News : विधान परिषद निवडणुकीत मोठा ट्विस्ट! काँग्रेस उमेदवार आदित्य फत्तेपूरकरांचा अर्ज बाद!

Jun 03, 2026 | 03:25 PM
पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

पावसाळा तोंडावर, तरीही पाणीप्रश्न कायम, आडेलीतील नागरिकांचा प्रशासनावर संताप

Jun 03, 2026 | 03:20 PM
ऐप में पढ़ें