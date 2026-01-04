Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Lifestyle »
  • Use Basil Leaves To Get Rid Of Pimples Naturally Lifestyle News In Marathi

1 रुपयाही खर्च होणार नाही, चेहऱ्यावरील सर्व डाग होतील दूर… फक्त बाल्कनीतील या पानांचा वापर करा

Home Remedies : चेहऱ्यावर पिंपल्स येणे सामान्य गोष्ट आहे पण जेव्हा याचे डाग चेहऱ्यावरून जाता जात नाहीत तेव्हा खरी समस्या उद्भवते. योगगुरूंनी चेहऱ्यावरील समस्या दूर करण्यासाठी एक सोपा घरगुती उपाय शेअर केला आहे.

Updated On: Jan 04, 2026 | 08:15 PM
1 रुपयाही खर्च होणार नाही, चेहऱ्यावरील सर्व डाग होतील दूर... फक्त बाल्कनीतील या पानांचा वापर करा

(फोटो सौजन्य – istock)

Follow Us:
Follow Us:
  • प्रदूषण, धूळ, बदलते वातावरण, चुकीच्या सवयी आणि रासायनिक उत्पादनांचा जास्त वापर यामुळे मुरुमांची समस्या वाढते.
  • रासायनिक प्रोडक्ट्स त्वचेला नुकसान करून लालसरपणा, सूज आणि फोड वाढवू शकतात
  • याउलट चेहऱ्यावर घरगुती उपाय अधिक सुरक्षित ठरतात.
चुकीच्या सवयी, बदलते वातावरण, प्रदुषण आणि अशी कारणे चेहऱ्याला खराब करण्यास महत्त्वाची भूमिका बजावतात. तसं पाहायला गेल तर चेहऱ्यावर मुरुम, पिंपल्स येणे सामान्य गोष्ट आहे आणि याचे कोणतेही एकच असे कारण नाही तर यामागे वेगवेगळी कारणे असू शकतात. कधीकधी ते आपल्या निष्काळजीपणामुळेही घडून येऊ शकते. पण अधिकतरवेळी ते नैसर्गिक कारणांमुळे घडते जसे की, प्रदूषित हवा, धूळ आणि घाण. रासायनिक घटकांचा जास्त वापर हे देखील यासाठी कारणीभूत ठरु शकते. ही तर झाली मुरुमे होण्याची कारणे आता त्यांना त्वचेवरुन दूर करण्यासाठी नक्की काय करायला हवं ते जाणून घेऊया. आज आपण या लेखात मुरुमे दूर करण्यासाठी कोणत्या घरगुती उपायंची मदत होऊ शकते ते जाणून घेणार आहोत.

कालांतराने लोकरीच्या कपड्यांवरील धागे निघायला लागलेत? मग या ट्रिकचा वापर करा; जुना स्वेटर दिसेल नव्यासारखा

महागड्या उत्पादनांचा वापर

वर नमूद केल्या प्रमाणे अनेकजण आपल्या चेहऱ्याला सुंदर बनवण्यासाठी रासायनिक प्रोडक्टसचा वापर करतात खरं पण ते प्रत्येकवेळी आपल्या त्वचेसाठी योग्य असतील असे नाही. बाजारातील रासायनिक प्रोडक्ट्स अनेकदा त्वचेवर वाईट परिणाम करतात ज्यामुळे त्वचेच्या समस्या आणखी वाढू लागतात. यामुळे फोड येणे , लालसरपणा आणि सूज येणे यांसारख्या समस्यांना आमंत्रण मिळते. नैसर्गिक असल्याचा दावा केल्या जाणाऱ्या प्रोडक्ट्समध्येही बऱ्याचदा काही असे घटक मिसळलेले असतात जे आपल्या त्वचेला हानी पोहचवतात. अशावेळी आम्ही तुम्हाला सांगतो की, तुम्ही घरगुती उपायांची अधिक मदत घ्या. यात कोणतेही रसायन नसल्याने चेहऱ्यावर याचा वाईट परिणाम होत नाही.

चेहऱ्यावर येईल सेलिब्रिटींप्रमाणे चमकदार ग्लो! चमचाभर मसूर डाळीचा ‘या’ पद्धतीने करा वापर,पिंपल्स होतील कायमचे नष्ट

उत्पादनांऐवजी काय करावे?

योगगुरु कैलाश बिश्नोई यांनी स्पष्ट केलं की, चेहऱ्यावरील मुरुमांची समस्या दूर करण्यासाठी आपण तुळशीच्या पानांचा वापर करु शकतो. त्यांच्या मते आरोग्याच्या आणि त्वचेच्या अनेक समस्या घरबसल्याच दूर करता येऊ शकतात. आजकाल जवळजवळ सर्वांच्याच घरी तुळशीची रोपे पाहायला मिळतात. अन्यथा आपल्या शेजाऱ्यांच्या घरी तर तुम्हाला नक्कीच हे रोप मिळून जाईल. तुळशीचे पाने फक्त त्वचेसाठीच नाही तर आरोग्यासाठीही अनेक पटींनी फायदेशीर ठरतात. याच्या मदतीने त्वचेवरील समस्या दूर करायचे असल्यास प्रथम तुळशीची पाने मिक्सरमध्ये फिरवून याचा रस तयार करा. पाने पूर्णपणे पिळून रस काढा. तयार रस दररोज रात्री त्वचेवरील मुरुमांवर लावा आणि सकाळी चेहरा धुवा. याच्या मदतीने चेहरा हळूहळू साफ होईल. तुम्ही तुळशीच्या पानांचा रस बर्फाच्या ट्रेमध्ये टाकून रोज एक ते दोन बर्फ देखील मुरुमांवर चोळू शकता.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

Web Title: Use basil leaves to get rid of pimples naturally lifestyle news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 04, 2026 | 08:15 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

टॉयलेट सीटचं नाही तर घरातील या 6 जागा असतात सर्वाधिक अस्वच्छ, साफ न केल्यास वाढू शकते आजारांची भीती
1

टॉयलेट सीटचं नाही तर घरातील या 6 जागा असतात सर्वाधिक अस्वच्छ, साफ न केल्यास वाढू शकते आजारांची भीती

वाढत्या वयानुसार हँगओव्हरचा त्रास का वाढतो? संशोधनातून समोर आलं मूळ कारणं
2

वाढत्या वयानुसार हँगओव्हरचा त्रास का वाढतो? संशोधनातून समोर आलं मूळ कारणं

सुगंधी कढीपत्याच्या पानांचे शरीरासोबतच त्वचा आणि केसांना होतील भरमसाट फायदे, ‘या’ पद्धतीने करा पानांचे सेवन
3

सुगंधी कढीपत्याच्या पानांचे शरीरासोबतच त्वचा आणि केसांना होतील भरमसाट फायदे, ‘या’ पद्धतीने करा पानांचे सेवन

Skin Care Tips: हिवाळ्यात त्वचा कायमच राहील ताजी टवटवीत! ‘या’ साध्या सोप्या सवयी त्वचा करतील सुंदर
4

Skin Care Tips: हिवाळ्यात त्वचा कायमच राहील ताजी टवटवीत! ‘या’ साध्या सोप्या सवयी त्वचा करतील सुंदर

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

IND vs NZ T20 Head to Head: एकदिवसीय मालिकेनंतर आता टी-२० चा थरार! नागपूरमध्ये रंगणार पहिली लढत; हेड-टू-हेड रेकॉर्डमध्ये कोण वरचढ?

Jan 20, 2026 | 09:26 PM
PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

PMC Election: 86 लाख रोकड, १२ लाखांची दारू अन्…; आचारसंहिता भंगाच्या तब्बल ‘इतक्या’ तक्रारी

Jan 20, 2026 | 09:20 PM
पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

पाल्याला कधी पाठवावे Play School मध्ये? वाचा, पीडियास्ट्रेशन काय म्हणतात?

Jan 20, 2026 | 09:15 PM
तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

तुमच्यासाठी Tata Punch Facelift किती सुरक्षित? Bharat NCAP च्या क्रॅश टेस्टमध्ये किती मिळाली सेफ्टी रेटिंग?

Jan 20, 2026 | 09:11 PM
Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Crime News: ५ मृतदेह, ३ पिस्तुलं आणि कपाळावर गोळी! हत्या की आत्महत्या? पोलीसही चक्रावले

Jan 20, 2026 | 09:01 PM
“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

“५ वर्षांत मुंब्र्यात फक्त MIM…”, जितेंद्र आव्हाडांना त्यांच्याच बालेकिल्ल्यात आव्हान देणारी Sahar Shaikh कोण आहे?

Jan 20, 2026 | 08:31 PM
Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Ahilyanagar News: वारी-हिंगोणी रस्त्याची दुरावस्था! उपोषणावर शेकडो तरुण ठाम, रस्ता डांबरीकरणासाठी तहसीलदारांना निवेदन

Jan 20, 2026 | 08:27 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Kolhapur Election Results : कोल्हापूरात 23 वर्षीय ॲड. मानसी लोळगे बनली कमी वयाची नगरसेविका

Jan 20, 2026 | 08:20 PM
Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Sunil Shelke Vs Bala Bhegade : ZP व पंचायत समिती निवडणुकीच्या युतीवरुन मामा भाच्यांत युद्ध

Jan 20, 2026 | 08:10 PM
Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Kolhapur News : कोल्हापूरात निवडणूक भत्ता मिळाला नसल्याने आशा सेविका आक्रमक…!

Jan 20, 2026 | 08:05 PM
Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Ratnagiri News : रत्नागिरी नगरपरिषदेत सभापती निवड प्रक्रिया

Jan 20, 2026 | 07:58 PM
Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Dapoli News : दापोलीमध्ये शिवसेना भाजप युती होणार का? योगेश कदमांनी दिला संकेत

Jan 20, 2026 | 07:53 PM
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM