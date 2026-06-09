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चेहऱ्यावर वाढलेले पिग्मेंटेशन, काळेपणा घालवण्यासाठी ५ रुपयांच्या ‘या’ पदार्थाचा करा वापर, त्वचेवर येईल फेशिअलसारखा ग्लो

Updated On: Jun 09, 2026 | 05:30 AM IST
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सारांश

चेहऱ्यावर वाढलेले पिंपल्स आणि पिगमेंटेशन घालवण्यासाठी जायफळचा वापर करावा. यामुळे त्वचा चमकदार दिसते. तसेच उतार वयात चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या कमी होतात.

चेहऱ्यावर वाढलेले पिग्मेंटेशन, काळेपणा घालवण्यासाठी ५ रुपयांच्या 'या' पदार्थाचा करा वापर

चेहऱ्यावर वाढलेले पिग्मेंटेशन, काळेपणा घालवण्यासाठी ५ रुपयांच्या 'या' पदार्थाचा करा वापर

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विस्तार

उन्हाळ्यासह इतर सर्वच ऋतूंमध्ये त्वचेची काळजी घेणे फार आवश्यक आहे. चेहऱ्यावरील ग्लो वाढवण्यासाठी महिला सतत काहींना काही करत असतात. कधी स्किन केअर रुटीनमध्ये बदल केला जातो तर कधी बाजरात उपलब्ध असलेल्या वेगवेगळ्या क्रीम आणून चेहऱ्यावर लावल्या जातात. पण वारंवार त्वचेवर चुकीचे किंवा केमिकल युक्त प्रॉडक्ट वापरल्यामुळे त्वचा निस्तेज होऊन जाते. उन्हाळ्याच्या दिवसांमध्ये चेहऱ्यावर वाढलेला टॅन घालवण्यासाठी महिला सतत काहींना काही करत असतात. फेसपॅक, फेसमास्क, फेसशीट इत्यादी अनेक वेगवेगळे गोष्टी वापरल्या जातात. याशिवाय सोशल मीडियावर दाखवल्या जाणाऱ्या स्किन ट्रीटमेंट करून त्वचेची काळजी घेतली जाते. पण याचा फारसा परिणाम चेहऱ्यावर दिसून येत नाही. त्यामुळे त्वचेची काळजी घेण्यासाठी घरगुती उपाय करावेत. आज आम्ही तुम्हाला चेहऱ्यावर वाढलेला काळेपणा आणि पिग्मेंटेशन घालवण्यासाठी जायफळाचा कशा पद्धतीने वापर करावा? याबद्दल जाणून घेऊया सविस्तर.(फोटो सौजन्य – istock)

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जायफळचा कशा पद्धतीने वापर करावा:

जायफळमध्ये अँटी-बॅक्टेरियल, अँटी-इन्फ्लेमेटरी आणि अँटी-एजिंग गुणधर्म मोठ्या प्रमाणावर आढळून येतात. जेवणाची चव वाढवण्यासाठी आणि खाल्लेले अन्नपदार्थ पचन होण्यासाठी जायफळाचा वापर जेवणातील पदार्थ बनवण्यासाठी केला जातो. गोड पदार्थ बनवताना प्रामुख्याने जायफळ वापरले जाते. तसेच जायफळचा वापर त्वचेसाठी सुद्धा केला जातो. त्वचा आतून स्वच्छ आणि हायड्रेट ठेवण्यासाठी जायफळाचा वापर करावा. जायफळामध्ये असलेले गुणकारी घटक त्वचेला एक्सफोलिएट करतात. तसेच वाढत्या वयात चेहऱ्यावर आलेले पिगमेंटेशन आणि त्वचेच्या इतर समस्यांपासून आराम मिळवण्यासाठी जायफळाचा वापर करावा.

पिगमेंटेशन आणि काळ्या डागांसाठी उपाय:

चेहऱ्यावर आलेले काळे डाग आणि पिगमेंटेशन घालवण्यासाठी जायफळचा वापर करावा. यासाठी जायफळ मध्यभागी कापून घ्या. त्यानंतर सहान घेऊन त्यावर थोडस दूध टाका आणि जायफळ उगळून घ्या. घट्टसर मिश्रण तयार झाल्यानंतर जायफळची पेस्ट वाटीमध्ये काढून घ्या आणि संपूर्ण चेहऱ्यावर लावून हलक्या हाताने मसाज करा. काहीवेळ ठेवल्यानंतर त्वचा पाण्याने स्वच्छ धुवून टाका. जायफळचा वापर केल्यामुळे चेहऱ्यावर आलेल्या सुरकुत्या सुद्धा कमी होण्यास मदत होते.

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स्किन ब्राइटनिंग मास्क:

उन्हामुळे टॅन झालेली त्वचा पुन्हा एकदा चमकदार आणि सुंदर करण्यासाठी जायफळ फेसमास्क चेहऱ्यावर लावावे. यासाठी तुम्ही जायफळ पावडरचा सुद्धा वापर करू शकता. वाटीमध्ये जायफळ पावडर घेऊन त्यात मध मिक्स करा. तयार केलेली पेस्ट संपूर्ण चेहऱ्यावर लावून काहीवेळ तशीच ठेवा आणि नंतर त्वचा पाण्याने स्वच्छ धुवून घ्या. मधाच्या वापरामुळे त्वचेचा रंग उजळदार होण्यास मदत होईल आणि त्वचा सुंदर दिसेल.

टीप – हा लेख केवळ सामान्य माहितीसाठी लिहिण्यात आला असून कोणत्याही प्रकारच्या उपचाराचा दावा यामध्ये करण्यात आलेला नाही. कोणताही उपाय करण्यापूर्वी आपल्या डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

 

Web Title: Use this product for rs 5 to get rid of increased pigmentation blackness on the face

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Published On: Jun 09, 2026 | 05:30 AM

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