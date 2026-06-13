गर्भपातामुळे नोकरी जाण्याची महिलांमध्ये भीती! ७.८ कोटी नोकरदार महिलांची चिंता; क्वेस्ट ग्लोबलने यूगव्हच्या सहकार्याने केले संशोधन

एक धक्कादायक निष्कर्ष समोर आला आहे की, अंदाजे ७८ दशलक्ष भारतीय महिलांना गर्भपाताची माहिती दिल्यास नोकरी जाण्याची किंवा करिअरवर प्रतिकूल परिणाम होण्याची भीती वाटते. दरम्यान, ८० दशलक्ष महिला सार्वजनिक टीकेच्या भीतीने गप्प राहतात. गर्भपातानंतर जर कंपनी मालकांनी त्यांना पाठिंबा दिला नाही, तर ७ कोटी भारतीय महिला नोकरी सोडण्याचा विचार करतात.(फोटो सौजन्य – AI)
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हे संशोधन क्वेस्ट ग्लोबलने यूगव्हच्या सहकार्याने केले आहे. या संशोधनातून गर्भपात ही कार्यक्षेत्रातील एक मोठी समस्या असल्याचे समोर आले आहे. अशा महिलांना मदत करण्यासाठी, क्वेस्ट ग्लोबलने ‘ब्रेक द सायलेन्स’ मोहीम सुरू केली आहे, ज्याचा उद्देश कामाच्या गर्भपाताविषयी ठिकाणी संवादाला प्रोत्साहन देणे आहे.
कामाच्या ठिकाणी काळापासून दुर्लक्ष केले जात आहे, ज्यामुळे अनेक महिलांना काम करत असताना आपले दुःख गप्पपणे सहन करावे लागते. ते पुढे म्हणाले, मी मुंबईसह भारतातील सर्व सीईओ आणि व्यावसायिक नेत्यांना आवाहन करतो की, गर्भपात हे कामाच्या ठिकाणी एक वास्तव आहे, हे त्यांनी स्वीकारण्यासाठी आमच्यात सामील व्हावे, असे मत अजित प्रभू, सह-संस्थापक आणि सीईओ, क्वेस्ट ग्लोबल यांनी मांडले आहे.
हे सर्वेक्षण मुंबईसह संपूर्ण भारतातील २५-३९ वयोगटातील २,००० महिला आणि २०० पुरुषांमध्ये करण्यात आले. यामध्ये स्टेम, तंत्रज्ञान, अभियांत्रिकी आणि कॉर्पोरेट क्षेत्रांमधील विविध व्यवस्थापन स्तरांवरील व्यक्ती तसेच विविध संघांचे नेतृत्व करणारे पुरुष व्यवस्थापक यांचा समावेश होता. अभ्यासात असे आढळून आले की, बहुतेक महिला स्वेच्छेने नव्हे, तर भीतीपोटी गप्पपणे दुःख सहन करतात. चारपैकी तीन महिला सांगतात की गर्भपातामुळे त्यांचा आत्मविश्वास कमी होतो.
भारतात दरवर्षी लाखो महिलांना गर्भपाताचा अनुभव येतो, त्यापैकी अनेक जणी त्यावेळी कामावर असतात. ‘ब्रेक द सायलेन्स’ मोहिमेचा एक भाग म्हणून, क्वेस्ट ग्लोबलने ‘युअर दोस्त’ यांच्या सहकार्याने एक २४ तासांची हेल्पलाइन सुरू केली आहे. गर्भपातामध्ये विशेष प्रशिक्षित मानसशास्त्रज्ञ गोपनीय आणि तज्ञ साहाय्य प्रदान करतात. यामध्ये समवयस्क साहाय्य गट, एचआर व्यावसायिक आणि व्यवस्थापकांसाठी संवेदनशील संभाषणे हाताळण्यावरील प्रशिक्षण साहित्य, जागरूकता वाढवणारे वेबिनार आणि कामाच्या ठिकाणी वापरण्यासाठी विनामूल्य डाउनलोड करण्यायोग्य संसाधने यांचाही समावेश आहे.
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प्रत्येक आकडेवारीमागे एक स्त्री असते, जी एका अदृश्य ओझ्याला न जुमानता पुढे जाण्यासाठी धडपडत असते. त्या कठीण काळात तिला मिळणारा पाठिंबा महत्त्वाचा असतो. तिला कंपनीत आपलेपणा वाटतो की नाही, ती कंपनीत टिकून राहते की नाही आणि तिच्या करिअरमध्ये प्रगती करते की नाही, हे त्यावरच अवलंबून असते. जर आपल्याला अधिक महिलांनी आपल्या नोकरीत टिकून राहावे आणि नेतृत्वाची पदे स्वीकारावीत असे वाटत असेल, तर त्यांना जेव्हा सर्वात जास्त एकटेपणा जाणवतो, त्या क्षणांकडे आपल्याला लक्ष देण्याची गरज आहे. गर्भपात हा अशाच क्षणांपैकी एक आहे आणि कामाच्या ठिकाणी मिळणारा पाठिंबा खूप मोठा फरक घडवू शकतो.
Ans: काही महिलांना गर्भपातानंतर कामाच्या ठिकाणी भेदभाव, गैरसमज किंवा नोकरीवर परिणाम होण्याची चिंता वाटू शकते. त्यामुळे मानसिक ताण वाढू शकतो.
Ans: नोकरीचे नियम, कंपनीची धोरणे आणि देशातील कायदे यावर परिस्थिती अवलंबून असते. आरोग्याशी संबंधित कारणांमुळे महिलांना भेदभावाला सामोरे जाऊ नये यासाठी अनेक ठिकाणी कर्मचारी संरक्षणाचे नियम असतात.
Ans: होय, दुःख, चिंता, तणाव किंवा भावनिक बदल जाणवू शकतात. अशावेळी कुटुंबीय, मित्र आणि आवश्यक असल्यास तज्ज्ञांची मदत घेणे उपयुक्त ठरते.