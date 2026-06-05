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Buldhana News : भादोला वन बीटमध्ये अवैध मुरुमाचे उत्खनन! २ ट्रॅक्टर, १ जेसीबी जप्त; वनविभागाची कारवाई

Updated On: Jun 05, 2026 | 08:53 PM IST
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सारांश

बुलढाणा वनविभागाने भादोला वन बीटमधील अवैध मुरूम उत्खनन प्रकरणात मोठी कारवाई करत तीन जणांना अटक केली आहे. या कारवाईत दोन ट्रॅक्टर-ट्रॉली आणि एक जेसीबीसह सुमारे १९.५० लाख रुपयांचा मुद्देमाल जप्त करण्यात आला.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार

वनजमिनीत सुरू असलेल्या अवैध मुरूम उत्खननाविरोधात बुलढाणा वनविभागाने मोठी कारवाई करत तीन जणांना अटक केली आहे. भादोला वन बीटमधील कक्ष क्रमांक ५२३ मध्ये अवैधरित्या मुरूमाचे उत्खनन करून त्याची वाहतूक करण्यात येत असल्याची माहिती वनविभागाला मिळाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली. या कारवाईत दोन ट्रॅक्टर-ट्रॉली आणि एक जेसीबी जप्त करण्यात आली असून, जप्त वाहनांसह एकूण १९ लाख ५० हजार रुपयांचा मुद्देमाल ताब्यात घेण्यात आला आहे.

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वनविभागाला मिळालेल्या गुप्त माहितीनुसार विभागीय वन अधिकारी जमीर शेख यांनी तत्काळ कारवाईचे आदेश दिले. त्यानंतर वन अधिकाऱ्यांनी तपास मोहीम हाती घेत आरोपींचा शोध सुरू केला. या तपासादरम्यान महेश भीमराव जाधव (वय ४०), योगेश वसंतराव एकडे (वय ४१, रा. भादोला) आणि विजय रामा इटकर (वय ३१, रा. पिंपरखेड) यांना ताब्यात घेण्यात आले. चौकशीत वनजमिनीतून मुरूमाचे उत्खनन करून त्याचा वापर विविध कामांसाठी केल्याचे समोर आले.

तपासादरम्यान वन अधिकाऱ्यांनी संबंधित गावात जाऊन पाहणी केली असता नव्याने बांधण्यात आलेल्या रस्त्याच्या साईड पट्ट्यांसाठी वनजमिनीतून अवैधरित्या मुरूम काढण्यात आल्याचे उघड झाले. वनक्षेत्रातील नैसर्गिक संपत्तीचा विनापरवाना वापर करून गौण खनिजाची वाहतूक करण्यात आल्याचेही निदर्शनास आले. यानंतर संबंधित आरोपींविरुद्ध वन गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे.

ही कारवाई सहाय्यक वनसंरक्षक वैभव काकडे आणि वनक्षेत्रपाल सुनील वाकोडे यांच्या मार्गदर्शनाखाली पार पडली. कारवाईत वनपाल प्रदीप मुंढे, वनरक्षक नितेश गवई, समाधान झोटे, गजानन शिंदे, गजानन पोटे, विक्रम राऊत, बाळासाहेब घुले तसेच वनमजूर रवींद्र तायडे, दीपक सोनुने, पवन मुळे, अमोल चव्हाण आणि प्रवीण सोनवणे यांनी सक्रिय सहभाग घेतला.

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वनजमिनीतून अवैधरित्या गौण खनिजाचे उत्खनन करणाऱ्यांविरोधात यापुढेही कठोर कारवाई सुरू राहणार असल्याचा इशारा वनविभागाने दिला आहे. या कारवाईमुळे वनक्षेत्रात बेकायदेशीर उत्खनन करणाऱ्यांचे धाबे दणाणले असून, नैसर्गिक संसाधनांच्या संरक्षणासाठी प्रशासन अधिक सतर्क झाल्याचे दिसून येत आहे.

Web Title: Buldhana news illegal murrum excavation in bhadola forest beat

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Published On: Jun 05, 2026 | 08:53 PM

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