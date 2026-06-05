राज्य सरकारचा मोठा निर्णय! मराठा समाजासाठी आठ नव्या योजना, ओबीसींप्रमाणे शैक्षणिक सवलती मिळणार

राज्यातील मराठा समाजबांधवांसाठी आनंदाची बातमी असून राज्य सरकारने मराठा समाजच्या आर्थिक आणि शैक्षणिक प्रगतीसाठी एक ऐतिहासिक पाऊल उचलले आहे. आता इतर मागासवर्गीय समजाप्रमाणेच मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांनाही शैक्षणिक सवलती आणि इतर सोयी-सुविधा लागू करण्याचा मोठा निर्णय राज्य सरकारने घेतला आहे. आज (शुक्रवार, ५ जून) सकाळीच मराठा आरक्षण आंदोलनातील मृतांच्या वारसांना आर्थिक मदत देण्याचा निर्णय मंजूर करण्यात आला होता. अश्यातच, आता मराठा समाजासाठी ८ विशेष योजना सुरु करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. शासनाच्या या निर्णयानुसार, मराठा समाजातील हजारो विद्यार्थ्यांना उच्च आणि व्यावसायिक शिक्षणासाठी मोठा दिलासा मिळणार आहे.
NEET Exam: ‘नीट’ परीक्षा पारदर्शक आणि तणावरहित वातावरणात पार पाडा; मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे कडक निर्देश
शालांत परीक्षोत्तर शिष्यवृत्ती मराठा विद्यार्थ्यांनाही लागू
उच्च शिक्षणासाठी आर्थिक पाठबळ मिळणार
वाहन चालक व वाहक प्रशिक्षण योजना सुरू होणार
कौशल्य विकासाद्वारे रोजगाराच्या नवीन संधी
माध्यमिक व उच्च माध्यमिक स्तरावरील विद्यार्थ्यांना मदत
शाळा सोडण्याचे प्रमाण कमी करण्यास मदत
विविध अभ्यासक्रमांच्या शुल्काची प्रतिपूर्ती
विद्यार्थ्यांवरील आणि पालकांवरील आर्थिक भार कमी
महाराष्ट्रातील मराठा विद्यार्थ्यांना बाहेरील राज्यांतील व्यावसायिक अभ्यासक्रमांसाठी मदत
अनुदानित व विनाअनुदानित संस्थांमध्ये प्रवेश घेतलेल्यांनाही फायदा
मराठा विद्यार्थ्यांना व्यापक शैक्षणिक संधी
विविध व्यावसायिक क्षेत्रांमध्ये प्रवेशाचा मार्ग मोकळा
CAP नंतरच्या रिक्त जागांवर प्रवेश घेतलेल्यांना लाभ
शैक्षणिक मदतीत समानतेचा दृष्टिकोन
स्वतंत्र आदेशाची प्रतीक्षा करण्याची गरज नाही
या निर्णयामुळे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांना शिक्षण आणि कौशल्य विकासाला चालना मिळणार आहे. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल विद्यार्थ्यांसाठी संधी वाढणार असून उच्च शिक्षणातील सहभाग वाढवण्याचा प्रयत्न याटाऊन होणार आहे. या निर्णयाद्वारे मराठा समाजातील विद्यार्थ्यांसाठी शिक्षणाच्या अधिक संधी उपलब्ध होणार असून शिष्यवृत्ती, शुल्क प्रतिपूर्ती आणि कौशल्य प्रशिक्षणामुळे शैक्षणिक व व्यावसायिक प्रगतीला गती मिळण्याची शक्यता आहे.
Buldhana News : उपवर्गीकरणाविरोधात एकवटला समाज! ५८ जातींच्या प्रतिनिधींचा सहभाग; जिल्हा कचेरीसमोर आंदोलन