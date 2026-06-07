Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

ऐतिहासिक पैठण नगरीत कचऱ्याचे साम्राज्य! ७० हजार लोकसंख्येसाठी अवघ्या २ घंटागाड्या; पावसाळ्यापूर्वी रोगराईची भीती

Updated On: Jun 07, 2026 | 04:40 PM IST
जाहिरात
सारांश

पैठण शहरातील ७० हजार लोकसंख्येसाठी केवळ २ घंटागाड्या सुरू असून स्वच्छता यंत्रणा पूर्णपणे कोलमडली आहे. पावसाळ्याच्या तोंडावर रोगराई पसरण्याची भीती व्यक्त होत असून नगराध्यक्षांनी लवकरच १५ नव्या घंटागाड्या आणण्याचे आश्वासन दिले आहे.

ऐतिहासिक पैठण नगरीत कचऱ्याचे साम्राज्य! ७० हजार लोकसंख्येसाठी अवघ्या २ घंटागाड्या

ऐतिहासिक पैठण नगरीत कचऱ्याचे साम्राज्य! ७० हजार लोकसंख्येसाठी अवघ्या २ घंटागाड्या

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

 

  • ऐतिहासिक पैठण नगरीत कचऱ्याचे साम्राज्य!
  • ७० हजार लोकसंख्येसाठी अवघ्या २ घंटागाड्या
  • पावसाळ्यापूर्वी रोगराईची भीती
पैठण (वा.): शहरातील स्वच्छता व्यवस्थेचा बोजवारा उडाला असून तब्बल ७० हजारांच्या जवळपास लोकसंख्या आणि १२ प्रभागांच्या शहराची स्वच्छता सध्या केवळ दोन घंटागाड्यांवर अवलंबून आहे. शहरात अनेक ठिकाणी कचऱ्याचे ढीग साचले असून नाल्यांची नियमित साफसफाई होत नसल्याने पावसाळ्याच्या तोंडावर संक्रमणजन्य रोगराई पसरण्याची भीती व्यक्त केली जात आहे.

पैठण शहरातील दारूसलाम, परदेशीपुरा, सादात मोहल्ला, काहारवाडा, इंदिरानगर, नेहरू चौक, जोहरीवाडा, पापानगर, कावसन, नारळा, गंगलवाडी आदी भागांमध्ये सध्या कचरा व घाणीचे साम्राज्य पसरल्याचे चित्र दिसून येत आहे. शहरात शिवसेनेची सत्ता असताना स्वच्छतेच्या मूलभूत प्रश्नाकडे दुर्लक्ष होत असल्याची टीका नागरिकांतून होत आहे. कचरा संकलनाची जबाबदारी असलेल्या खाजगी ठेकेदाराने काम सोडल्याने परिस्थिती आणखी गंभीर बनली आहे.

परिणामी अनेक भागांमध्ये वेळेवर कचरा उचलला जात नसल्याने दुर्गंधी आणि अस्वच्छतेचा सामना नागरिकांना करावा लागत आहे. माजी नगराध्यक्ष सूरज लोळगे यांच्या कार्यकाळात स्वच्छ भारत मिशन अंतर्गत शहराला दहा घंटागाड्या उपलब्ध झाल्या होत्या. मात्र सध्या त्यापैकी तब्बल आठ घंटागाड्या नादुरुस्त अवस्थेत पडून असल्याची माहिती समोर आली आहे. केवळ दोन गाड्यांवर संपूर्ण शहरातील कचरा संकलनाची जबाबदारी असल्याने स्वच्छता व्यवस्था कोलमडली आहे.

नो-नेटवर्क भागातील नागरिकांना दिलासा! ‘या’ तारखेपासून थेट घरात येणार नळ; महापालिका आयुक्त अमोल येडगे यांची मोठी घोषणा

नगरपालिकेत सफाई कामगारांचीही मोठी कमतरता भासत आहे. अनेक कायमस्वरूपी सफाई कर्मचाऱ्यांना इतर कामांवर ठेवण्यात आल्याने प्रत्यक्ष स्वच्छता कामासाठी मनुष्यबळ अपुरे पडत आहे, त्यामुळे रस्ते, नाल्या आणि सार्वजनिक ठिकाणांची नियमित साफसफाई होत नसल्याचे चित्र दिसत आहे. पावसाळ्यात ही परिस्थिती आणखी गंभीर होण्याची शक्यता असून डेंग्यू, मलेरिया, गॅस्ट्रो यांसारख्या साथीच्या आजारांना निमंत्रण मिळू शकते, असा इशारा आरोग्य क्षेत्रातील जाणकारांनी दिला आहे.

दरम्यान, नादुरुस्त घंटागाड्या दुरुस्त करण्यासाठी नगरपालिकेकडे पुरेशा निधीचा अभाव असल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र शहराच्या आरोग्याशी संबंधित असलेल्या या गंभीर प्रश्नावर तातडीने उपाययोजना करून स्वच्छता व्यवस्था सुरळीत करण्याची मागणी नागरिकांकडून जोर धरत आहे.

लवकरच नवीन घंटागाड्या सेवेत नगराध्यक्ष

पैठण शहराची स्वच्छता व्यवस्था अधिक सक्षम करण्यासाठी नगरपरिषदेच्या स्वच्छता विभागात लवकरच १५ नवीन घंटागाड्या दाखल होणार आहेत. मात्र, विधान परिषदेची आचारसंहिता लागू झाल्यामुळे या घंटागाड्यांच्या प्राप्ती प्रक्रियेला विलंब झाला आहे दरम्यान, नागरिकांची गैरसोय होऊ नये यासाठी नगरपरिषद प्रशासनाने पयांयी व्यवस्था म्हणून पाच ट्रॅक्टरद्वारे कचरा संकलन सुरू केले आहे. शहरातील घनकचरा उचलणे, कचऱ्याचे ढीग हटविणे आणि स्वच्छता मोहीम राबविण्याचे काम युद्धपातळीवर सुरू करण्यात आले असून स्वच्छता व्यवस्थेत सुधारणा करण्यासाठी प्रशासन प्रयत्नशील असल्याचे नगराध्यक्ष विद्या भूषण कावसनकर यांनी स्पष्ट केले.

अखेर छत्रपती संभाजीनगरकरांची तहान भागणार! ‘अमृत-२’ योजनेतून प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा सुरू; शहराला मिळणार अतिरिक्त पाणी

Web Title: Paithan city garbage crisis only two ghantagadi for 70 thousand population

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 07, 2026 | 04:40 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

नो-नेटवर्क भागातील नागरिकांना दिलासा! ‘या’ तारखेपासून थेट घरात येणार नळ; महापालिका आयुक्त अमोल येडगे यांची मोठी घोषणा
1

नो-नेटवर्क भागातील नागरिकांना दिलासा! ‘या’ तारखेपासून थेट घरात येणार नळ; महापालिका आयुक्त अमोल येडगे यांची मोठी घोषणा

Chhatrapati Sambhajinagar: नोकरीच्या आमिषातून ‘लव्ह ट्रॅप’चा सापळा? YouTube वर लग्न अन् लैंगिक छळ, विवाहित शिक्षिकेची भयावह कहाणी
2

Chhatrapati Sambhajinagar: नोकरीच्या आमिषातून ‘लव्ह ट्रॅप’चा सापळा? YouTube वर लग्न अन् लैंगिक छळ, विवाहित शिक्षिकेची भयावह कहाणी

अखेर छत्रपती संभाजीनगरकरांची तहान भागणार! ‘अमृत-२’ योजनेतून प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा सुरू; शहराला मिळणार अतिरिक्त पाणी
3

अखेर छत्रपती संभाजीनगरकरांची तहान भागणार! ‘अमृत-२’ योजनेतून प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा सुरू; शहराला मिळणार अतिरिक्त पाणी

Farmer Protest: सरकारची कर्जमाफी म्हणजे डोळ्यात धूळफेक… शेतकरी संघटना आक्रमक, शासन निर्णयाची केली होळी
4

Farmer Protest: सरकारची कर्जमाफी म्हणजे डोळ्यात धूळफेक… शेतकरी संघटना आक्रमक, शासन निर्णयाची केली होळी

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Vaibhav Sooryavanshi: ‘मला फक्त खेळायचं नाही तर 10-20 वर्षे…’.; वैभवने सांगितला भविष्याचा प्लॅन

Vaibhav Sooryavanshi: ‘मला फक्त खेळायचं नाही तर 10-20 वर्षे…’.; वैभवने सांगितला भविष्याचा प्लॅन

Jun 07, 2026 | 06:06 PM
LPG Price hike: ‘सरकार प्रादेशिक पक्ष फोडण्यात व्यस्त त्यांना महागाई दिसत नाही,’ गॅस दरवाढीवरून रोहित पवार संतापले

LPG Price hike: ‘सरकार प्रादेशिक पक्ष फोडण्यात व्यस्त त्यांना महागाई दिसत नाही,’ गॅस दरवाढीवरून रोहित पवार संतापले

Jun 07, 2026 | 06:05 PM
दिल्लीत E85 पेट्रोल पंपाचा शुभारंभ! भारताच्या ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी तख्तापलट?

दिल्लीत E85 पेट्रोल पंपाचा शुभारंभ! भारताच्या ऑटोमोबाईल क्षेत्रासाठी तख्तापलट?

Jun 07, 2026 | 06:00 PM
Sonam Mhaswekar : 5 मिनिटांच्या भेटीसाठी केला 6 तासांचा प्रवास! चाहत्याचे प्रेम पाहून देवमाणूस फेम अभिनेत्री झाली भावुक

Sonam Mhaswekar : 5 मिनिटांच्या भेटीसाठी केला 6 तासांचा प्रवास! चाहत्याचे प्रेम पाहून देवमाणूस फेम अभिनेत्री झाली भावुक

Jun 07, 2026 | 05:56 PM
Manav Suthar Milestone: पदार्पण असावं तर असं! पहिल्याच ओव्हरमध्ये विकेट तर २५ वर्षांपूर्वीचा दुर्मिळ रेकॉर्ड काढला मोडीत

Manav Suthar Milestone: पदार्पण असावं तर असं! पहिल्याच ओव्हरमध्ये विकेट तर २५ वर्षांपूर्वीचा दुर्मिळ रेकॉर्ड काढला मोडीत

Jun 07, 2026 | 05:45 PM
LLB CET Result 2026 : तीन वर्षीय लॉ CET चा निकाल जाहीर; ४ विद्यार्थ्यांनी १०० पर्सेंटाइल गुण मिळवत मारली बाजी

LLB CET Result 2026 : तीन वर्षीय लॉ CET चा निकाल जाहीर; ४ विद्यार्थ्यांनी १०० पर्सेंटाइल गुण मिळवत मारली बाजी

Jun 07, 2026 | 05:34 PM
8th Pay Commission : फिटमेंट फॅक्टर वाढला तर सरकारी तिजोरीला बसणार मोठा फटका; तज्ज्ञांनी दिला इशारा

8th Pay Commission : फिटमेंट फॅक्टर वाढला तर सरकारी तिजोरीला बसणार मोठा फटका; तज्ज्ञांनी दिला इशारा

Jun 07, 2026 | 05:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Shailesh Agarwal: काँग्रेसमध्ये मोठा स्फोट! शैलेश अग्रवालांचा प्रदेशाध्यक्षांवर गंभीर आरोप

Jun 07, 2026 | 03:25 PM
MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

MIRA BHAYNDAR: मुक्तिधामसारख्या संवेदनशील आणि महत्त्वाच्या ठिकाणी मूलभूत सुविधांचा अभाव- मनसे

Jun 06, 2026 | 03:27 PM
NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

NAVI MUMBAI: आंतरराष्ट्रीय विमानतळात महाराजांचा भव्य पुतळा, मुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते अनावरण !

Jun 06, 2026 | 03:23 PM
Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Uran: रस्त्यावर चूल पेटवून भाकरी भाजत महागाईचा निषेध, उरणमध्ये अनोखे आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:46 PM
Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Shambhuraj Desai आणि Dhairyasheel Kadam एकाच गाडीतून रवाना!

Jun 04, 2026 | 03:39 PM
Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Kalyan: महावितरणच्या कारभारावर प्रश्नचिन्ह, आठवडाभरात सुधारणा न झाल्यास आंदोलन

Jun 04, 2026 | 03:32 PM
ऐप में पढ़ें