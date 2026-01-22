Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Road Accidents: मराठवाड्यात रस्ते अपघातांचा हाहाकार! बीड आणि हिंगोलीत मृत्यूचा दर सर्वाधिक; काय आहे प्रमुख कारण?

मराठवाड्यातील महामार्गांवर अपघातांचे प्रमाण वाढले असून बीड, नांदेड आणि हिंगोली जिल्हे सर्वाधिक धोकादायक ठरले आहेत. गेल्या ३ वर्षांतील ब्लॅक स्पॉट्स आणि मृत्यूची आकडेवारी वाचण्यासाठी क्लिक करा.

Updated On: Jan 22, 2026 | 03:26 PM
Road Accidents (Photo Credit- X)

  • मराठवाड्यात रस्ते अपघातांचा हाहाकार!
  • बीड आणि हिंगोलीत मृत्यूचा दर सर्वाधिक
  • प्रशासनाकडून उपाययोजना कधी?
Marathwada Road Accidents: मराठवाड्‌यातील राष्ट्रीय व राज्य महामार्गावर अपघातांचे प्रमाण दिवसेंदिवस वाढत असून, मागील तीन वर्षात अनेक रस्ते अपघातप्रवण क्षेत्र म्हणून अधिकृतरीत्त्या घोषित करण्यात आले आहेत. विशेषतः बीड, नांदेड व हिंगोली हे तीन जिल्हे सर्वाधिक धोकादायक ठरत असून, या भागांत मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी होत असल्याचे अधिकृत आकडेवारीतून समोर आले आहे.

मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यात ३६ अपघातप्रवण क्षेत्रांची नोंद असून, या ठिकाणी २८४ अपघातांमध्ये १५४ जणांचा मृत्यू झाला आहे. बीड जिल्ह्यात २८ ठिकाणी अपघातप्रवण क्षेत्रे असून, तेथे २७३ अपघातांत तब्बल २५८ जणांना जीव गमवावा लागला आहे. हिंगोली जिल्ह्यातही २८ अपघातप्रवण ठिकाणी २५१ अपघातांत १६७ जणांचा १९२ मृत्यू झाल्याची नोंद आहे. नांदेड जिल्ह्यात २३ ठिकाणी अपघात होऊन १८१ जणांचा मृत्यू झाला आहे. जालना जिल्ह्यात परभणी जिल्ह्यात अपघातप्रवण क्षेत्रे नोंदविण्यात आली आहेत.

१५ तर ६ नांदेड जिल्ह्यातील भोकर पाटा, देगलूर औद्योगिक वसाहतीजवळील रस्ता, पिंपळगाव परिसर, तसेच घाटमार्गावर अपघातांचे प्रमाण अधिक आहे. या ठिकाणी अरुंद रस्ते, वेगमर्यादेचे उल्लंघन, अपुरी प्रकाशव्यवस्था व वाहतुकीचा ताण ही प्रमुख कारणे असल्याचे दिसून येते. बीड जिल्ह्यात मंजरसुभा, नंदगोपाळ दुग्ध केंद्र परिसर, अंबाजोगाईजवळील चौक तसेच ग्रामीण भागातील फाट्यांवर वारंवार अपघात होत आहेत.

तपसणीची गरज

तपसणीची गरज

विशेषतः ग्रामीण भागातील महामागाँवर बैग नियंत्रणासाठी आवश्यक उपाययोजना नसल्याने दुचाकीस्वार व पादचारी यांचा जीव धोक्यात येत आहे. दरम्यान, अपघातप्रवण क्षेत्रांवर तातडीने रस्त्यांची रुंदी वाढविणे वळणांवर गतीरोधक, योग्य दिशादर्शक फलक, प्रकाश व्यवस्था, तसेच नियमित तपासणी व दुरुस्ती करणे आवश्यक असल्याची मागणी नागरिकांकडून होत आहे.

वाहतूक नियोजनाचा अभाव ठरतेय मुख्य कारण

हिंगोली जिल्ह्यात कुरुंदा-कोठारी मार्ग, ज्वाळा बाजार परिसर, तसेच काही चौफुल्यांवर दुचाकी व अवजड वाहनांच्या धडका वाढल्या आहेत. अपघातप्रवण क्षेत्र घोषित होण्यामागे ठरावीक निकष असतात. एखाद्या पाचशे मीटरच्या रस्ता भागात सलग तीन वर्षांत गंभीर अपघात होऊन मोठ्या प्रमाणात मृत्यू झाल्यास त्या ठिकाणास अपघातप्रवण क्षेत्र घोषित केले जाते. मात्र, असे घोषित झाल्यानंतरही अनेक ठिकाणी सुधारणा कामे वेळेत होत नसल्याने अपघातांची मालिका सुरूच राहते, ही गंभीर बाब ठरत आहे. वाहतूक नियोजनाचा अभाव, खराब रस्ते, अपुरी सूचना फलक व्यवस्था अतिक्रमणे, रात्री अपुरी प्रकाशव्यवस्था आणि वाहनचालकांकडून वेगमर्यादेचे उल्लंघन ही अपघातांची मुख्य कारणे मानली जात आहेत.

Web Title: Road accidents increasing in marathwada black spots beed nanded hingoli data

Published On: Jan 22, 2026 | 03:25 PM

