Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

खेड तालुक्यातील शेतकरी अद्यापही पावसाच्या प्रतीक्षेत; धूळवाफेवर भात पेरणीला सुरुवात

Updated On: Jun 11, 2026 | 01:12 PM IST
जाहिरात
सारांश

दरवर्षी सुमारे तीन ते साडेतीन हजार हेक्टर क्षेत्रावर भाताचे पीक घेतले जाते. भात लागवडीपूर्वी रोपे तयार करण्यासाठी साळ पेरणी हा महत्त्वाचा टप्पा असतो. या पेरणीतून तयार होणारी रोपे पुढे मुख्य शेतात पुनर्लागवडीसाठी वापरली जातात.

खेड तालुक्यातील शेतकरी अद्यापही पावसाच्या प्रतीक्षेत; धूळवाफेवर भात पेरणीला सुरुवात

खेड तालुक्यातील शेतकरी अद्यापही पावसाच्या प्रतीक्षेत; धूळवाफेवर भात पेरणीला सुरुवात

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

राजगुरूनगर : खेड तालुक्याच्या पश्चिम पट्ट्यात खरीप हंगामाची चाहूल लागली असून भात रोपे तयार करण्यासाठी शेतकऱ्यांनी धूळवाफेवर साळीच्या पेरणीला सुरुवात केली आहे. काही भागात झालेल्या वळवाच्या पावसामुळे शेतीच्या कामांना गती मिळाली असून आता बळीराजा समाधानकारक पावसाच्या प्रतीक्षेत आहे. खेड तालुक्याच्या पश्चिम भागाची ओळख भाताचे आगार म्हणून आहे.

पोषक हवामान, सुपीक जमीन आणि मुबलक पर्जन्यमान यामुळे येथे मोठ्या प्रमाणावर भात लागवड केली जाते. दरवर्षी सुमारे तीन ते साडेतीन हजार हेक्टर क्षेत्रावर भाताचे पीक घेतले जाते. भात लागवडीपूर्वी रोपे तयार करण्यासाठी साळ पेरणी हा महत्त्वाचा टप्पा असतो. या पेरणीतून तयार होणारी रोपे पुढे मुख्य शेतात पुनर्लागवडीसाठी वापरली जातात. त्यामुळे शेतकऱ्यांनी पावसाच्या आशेवर धूळवाफेवर पेरणी सुरू केली आहे.

Mira Bhayandar Case : ‘दोषींना कोणतीही माफी नाही…’, मीरा-भाईंदर अत्याचार प्रकरणावर प्रताप सरनाईक यांची कठोर भूमिका

तालुक्याच्या पश्चिम भागात सरासरी १८०० ते २००० मिलिमीटर पाऊस पडत असल्याने खरीप हंगामात भात हे प्रमुख पीक मानले जाते. मात्र, यंदा हवामान विभागाने अल निनोच्या प्रभावामुळे पर्जन्यमान कमी राहण्याची शक्यता व्यक्त केल्याने शेतकऱ्यांच्या चिंतेत भर पडली आहे. मॉन्सूनपूर्व पाऊसही अत्यल्प झाल्याने शेतकरी चिंताग्रस्त आहेत.

पर्यावरणपूरक पद्धतीने रोपवाटिका तयार

सध्या उपलब्ध असलेल्या ओलाव्याचा आणि आगामी पावसाचा अंदाज लक्षात घेऊन शेतकऱ्यांनी पेरणीची कामे हाती घेतली आहेत. भाताची रोपे तयार करण्यासाठी अनेक शेतकरी पारंपरिक पद्धतीने जमीन भाजून त्यावर साळ पेरणी करतात, तर काही शेतकरी सेंद्रिय खते व शेणखतांचा वापर करून पर्यावरणपूरक पद्धतीने रोपवाटिका तयार करत आहेत.

ठळक मुद्दे नेमके काय?

Web Title: Farmers in khed taluka are still awaiting rain

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jun 11, 2026 | 01:12 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Free Ration Distribution: राजगुरूनगर परिसरात अलर्ट! १५ जूननंतर मोफत रेशन वितरण थांबणार
1

Free Ration Distribution: राजगुरूनगर परिसरात अलर्ट! १५ जूननंतर मोफत रेशन वितरण थांबणार

Khed News: उन्हाळी सुट्टी ठरली शेवटची! जगबुडी नदीत ३ तरुणांचा बुडून दुर्दैवी मृत्यू, कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर
2

Khed News: उन्हाळी सुट्टी ठरली शेवटची! जगबुडी नदीत ३ तरुणांचा बुडून दुर्दैवी मृत्यू, कुटुंबावर दुःखाचा डोंगर

पुण्यात पावसाचा लंपडाव सुरुच; ढग येतात खरे पण पाऊस मात्र नाही, आता नुसतीच प्रतिक्षा…
3

पुण्यात पावसाचा लंपडाव सुरुच; ढग येतात खरे पण पाऊस मात्र नाही, आता नुसतीच प्रतिक्षा…

Weather Update : देशातील 16 राज्यांत मान्सून दाखल; 11 जूनपासून उत्तर भारतात पावसाला होणार सुरुवात
4

Weather Update : देशातील 16 राज्यांत मान्सून दाखल; 11 जूनपासून उत्तर भारतात पावसाला होणार सुरुवात

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
बलात्कारानंतर जीव वाचवण्यासाठी पीडिता नग्नावस्थेत धावली; 2020 च्या प्रकरणात नराधमाला कोर्टाने सुनावली ‘ही’ शिक्षा

बलात्कारानंतर जीव वाचवण्यासाठी पीडिता नग्नावस्थेत धावली; 2020 च्या प्रकरणात नराधमाला कोर्टाने सुनावली ‘ही’ शिक्षा

Jun 11, 2026 | 03:04 PM
Kala Bharati Association : कला भारती असोसिएशनच्या सदस्यांचा भाजपमध्ये प्रवेश; महिला सशक्तिकरणावर भर

Kala Bharati Association : कला भारती असोसिएशनच्या सदस्यांचा भाजपमध्ये प्रवेश; महिला सशक्तिकरणावर भर

Jun 11, 2026 | 03:03 PM
50 हून अधिक तरुणींना त्रास देणारा विकृत जाळ्यात; व्हॉट्सॲप ग्रुपवरून नंबर घेयचा अन्…

50 हून अधिक तरुणींना त्रास देणारा विकृत जाळ्यात; व्हॉट्सॲप ग्रुपवरून नंबर घेयचा अन्…

Jun 11, 2026 | 03:02 PM
मुंबईकरांचा प्रवास होणार अधिक स्मार्ट! मेट्रो अ‍ॅक्वा लाईन 3 वरील 16 स्थानकांवर ‘Vi’ची नेटवर्क सेवा उपलब्ध

मुंबईकरांचा प्रवास होणार अधिक स्मार्ट! मेट्रो अ‍ॅक्वा लाईन 3 वरील 16 स्थानकांवर ‘Vi’ची नेटवर्क सेवा उपलब्ध

Jun 11, 2026 | 02:56 PM
ICC Women’s T20 World Cup 2026: मिशन वर्ल्ड कप! ‘या’ ताकदीच्या जोरावर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जिंकणार?

ICC Women’s T20 World Cup 2026: मिशन वर्ल्ड कप! ‘या’ ताकदीच्या जोरावर टीम इंडिया वर्ल्ड कप जिंकणार?

Jun 11, 2026 | 02:54 PM
अमेरिकेतही महागाई फोफावली, दर 4 % च्या पार; भारतीय Share Market आणि RBI वर काय होणार परिणाम?

अमेरिकेतही महागाई फोफावली, दर 4 % च्या पार; भारतीय Share Market आणि RBI वर काय होणार परिणाम?

Jun 11, 2026 | 02:50 PM
Realme चा नवा स्मार्टफोन! Realme P4R 5g; प्रत्येक खिशाला परवडणारा… एकूण बॅटरी पॉवर : 8000 mAh!

Realme चा नवा स्मार्टफोन! Realme P4R 5g; प्रत्येक खिशाला परवडणारा… एकूण बॅटरी पॉवर : 8000 mAh!

Jun 11, 2026 | 02:49 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Sangli News : सांगलीत कृष्णा नदीचा काठ बनतोय ‘ब्लॅक स्पॉट’!

Jun 10, 2026 | 04:19 PM
PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

PALGHAR: डहाणूतील प्रकरणात मोठी घडामोड; आरोपीवर बलात्कार आणि पॉक्सो अंतर्गत गुन्हा दाखल

Jun 10, 2026 | 04:16 PM
Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Shaktipeeth: “रक्ताचा सडा पडला तरी चालेल, शक्तीपीठ रद्दच करा!” कोल्हापुरात महिला शेतकरी आक्रमक

Jun 09, 2026 | 03:36 PM
Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Chandrashekhar Bawankule: नगरसेवक स्वतःचे पैसे गोळा करुन प्रशिक्षणाला जातायत

Jun 09, 2026 | 03:31 PM
Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Latur News : देणगीत आर्थिक गैरव्यवहार प्रकरणी शिवणीकरसह तिघांवर गुन्हा दाखल

Jun 08, 2026 | 03:41 PM
Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Anil Deshmukh : राज्यात अमली पदार्थ सेवनाच्या घटना चिंताजनक

Jun 08, 2026 | 03:37 PM
Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Gokul Election 2026 : ‘गोकूळ’वरून सतेज पाटलांचे महायुतीला टोले; शिवाजी पाटलांच्या भूमिकेचे समर्थन!

Jun 07, 2026 | 03:29 PM
ऐप में पढ़ें