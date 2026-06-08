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Kashedi Ghat Accident: कशेडी घाटात भीषण अपघात! डंपरमध्ये कार घुसल्याने कल्याणच्या तरुणाचा मृत्यू, आई गंभीर जखमी

Updated On: Jun 08, 2026 | 07:28 PM IST
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सारांश

मुंबई-गोवा महामार्गावरील कशेडी घाटात कार आणि डंपरचा भीषण अपघात झाला आहे. या अपघातात कल्याण येथील निकेश बालन नावाच्या ३० वर्षीय तरुणाचा मृत्यू झाला असून त्याची आई गंभीर जखमी झाली आहे.

Kashedi Ghat Accident: कशेडी घाटात भीषण अपघात! डंपरमध्ये कार घुसल्याने कल्याणच्या तरुणाचा मृत्यू, आई गंभीर जखमी
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विस्तार
  • कशेडी घाटात कार डंपरखाली घुसून भीषण अपघात
  • कल्याणच्या तरुणाचा मृत्यू
  • आई गंभीर जखमी
Kashedi Ghat Accident News: मुंबई-गोवा महामार्गावरील कशेडी घाटात सोमवारी दुपारी झालेल्या भीषण अपघातात कल्याण येथील एका तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला असून त्याची आई गंभीर जखमी झाली आहे. भरधाव कार पुढे जाणाऱ्या डंपरच्या मागील भागात घुसल्याने हा अपघात घडला. या घटनेमुळे काही काळ परिसरात खळबळ उडाली होती.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सोमवारी दुपारी सुमारे १ वाजण्याच्या सुमारास मुंबईच्या दिशेने जाणारी एक कार कशेडी घाटातील भोगाव हद्दीत आली असता चालकाचे वाहनावरील नियंत्रण सुटले. त्यामुळे कार थेट पुढे जाणाऱ्या डंपरच्या मागील बाजूस जाऊन जोरदार धडकली. धडक इतकी भीषण होती की कारच्या पुढील भागाचा अक्षरशः चुराडा झाला.

या अपघातात कारमधील निकेश बालन (वय अंदाजे ३०, रा. कल्याण) आणि त्यांची आई लीसी बालन (वय ६३) हे गंभीर जखमी झाले. अपघाताची माहिती मिळताच कशेडी पोलीस मदत केंद्राचे पोलीस उपनिरीक्षक रामेश्वर ढाकणे, उपनिरीक्षक गिमनेकर, पोलीस हवालदार केदार व इतर कर्मचाऱ्यांनी तातडीने घटनास्थळी धाव घेत बचावकार्य सुरू केले. जखमींना तत्काळ पोलादपूर ग्रामीण रुग्णालयात दाखल करण्यात आले.

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मात्र उपचार सुरू असताना निकेश बालन यांची प्रकृती अधिक खालावल्याने त्यांचा मृत्यू झाला. तर गंभीर जखमी झालेल्या लीसी बालन यांच्यावर प्राथमिक उपचार करून पुढील उपचारासाठी कळंबोली येथील एमजीएम रुग्णालयात हलविण्यात आले आहे. त्यांची प्रकृती चिंताजनक असल्याची माहिती मिळत आहे.

अपघाताची माहिती मिळताच काळभैरव रेस्क्यू टीमचे अरुण मोहिते आणि लक्ष्मण कळंबे यांनीही घटनास्थळी धाव घेऊन मदतकार्यात सहभाग घेतला. अपघातग्रस्त वाहने रस्त्यात अडथळा निर्माण करीत असल्याने क्रेनच्या साहाय्याने कार आणि डंपर बाजूला करण्यात आले. त्यानंतर महामार्गावरील वाहतूक सुरळीत करण्यात आली.

या घटनेची नोंद पोलादपूर पोलीस ठाण्यात करण्यात आली असून पोलीस हवालदार रंजेश पवार हे वरिष्ठांच्या मार्गदर्शनाखाली पुढील तपास करीत आहेत. मुंबई-गोवा महामार्गावरील कशेडी घाटात वारंवार होणाऱ्या अपघातांमुळे वाहनचालकांनी अधिक सतर्कता बाळगण्याची गरज व्यक्त होत आहे.

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Web Title: Horrific accident in kashedi ghat youth from kalyan killed after car rams into dumper mother critically injured

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Published On: Jun 08, 2026 | 07:28 PM

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