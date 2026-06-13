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शिवसेनेच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर साताऱ्यात पुन्हा प्रश्नचिन्ह, रणजितसिंह भोसले यांची नाराजी

Updated On: Jun 13, 2026 | 05:46 PM IST
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सारांश

सातारा जिल्ह्यातील शिवसेनेच्या संघटनात्मक नियुक्ती प्रक्रियेवरून पक्षांतर्गत चर्चा अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. जिल्ह्यात विविध पदांसाठी इच्छुकांच्या मुलाखती घेण्याचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर काही पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी या प्रक्रियेबाबत आपली मते मांडण्यास सुरुवात केली आहे.

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शिवसेनेच्या नियुक्ती प्रक्रियेवर साताऱ्यात पुन्हा प्रश्नचिन्ह, रणजितसिंह भोसले यांची नाराजी

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विस्तार

सातारा जिल्ह्यातील शिवसेनेच्या संघटनात्मक नियुक्ती प्रक्रियेवरून पक्षांतर्गत चर्चा अधिक तीव्र होताना दिसत आहे. जिल्ह्यात विविध पदांसाठी इच्छुकांच्या मुलाखती घेण्याचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर काही पदाधिकारी व कार्यकर्त्यांनी या प्रक्रियेबाबत आपली मते मांडण्यास सुरुवात केली आहे. या पार्श्वभूमीवर जिल्हाप्रमुख रणजितसिंह भोसले यांनीही पक्षातील निष्ठावंत कार्यकर्त्यांच्या अपेक्षा नेतृत्वापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

भोसले यांनी पक्षासाठी दीर्घकाळ काम करणाऱ्या कार्यकर्त्यांच्या योगदानाचा योग्य सन्मान व विचार होणे आवश्यक असल्याचे मत व्यक्त केले. संघटनात्मक रचना अधिक सक्षम करण्यासाठी निर्णय प्रक्रियेत अनुभवी पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांच्या भावनांचाही विचार व्हावा, अशी अपेक्षा त्यांनी व्यक्त केली.

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शिवसेनेत पदाधिकारी नियुक्तीची परंपरागत पद्धत आणि सध्या अवलंबण्यात येत असलेली मुलाखत पद्धती याबाबत कार्यकर्त्यांमध्ये विविध प्रतिक्रिया उमटत असल्याचे त्यांनी नमूद केले. बदलत्या कार्यपद्धतीबाबत निर्माण झालेल्या भावना वरिष्ठ नेतृत्वाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आल्याचेही त्यांनी सांगितले.

जिल्ह्यात झालेल्या काही बैठकींमध्ये संघटनात्मक विषयांवर चर्चा झाल्याचा उल्लेख करत भोसले यांनी पक्ष संघटना अधिक बळकट करण्यासाठी कार्यकर्त्यांशी सातत्याने संवाद ठेवण्याची गरज अधोरेखित केली. आगामी काळात या विषयावर पक्ष नेतृत्व योग्य भूमिका घेईल, अशी अपेक्षाही त्यांनी व्यक्त केली.

दरम्यान, जिल्ह्यातील नियुक्ती प्रक्रियेभोवती सुरू असलेल्या चर्चेमुळे शिवसेनेच्या अंतर्गत संघटनात्मक घडामोडींकडे राजकीय वर्तुळाचे लक्ष वेधले गेले आहे.

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Web Title: Intra party discussions regarding appointment process of shiv sena in satara

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Published On: Jun 13, 2026 | 05:46 PM

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