कोळेगांवच्या उपसरपंचपदी मंगल बेंदगुडे यांची बिनविरोध निवड

पिलीव प्रतिनिधी : माळशिरस तालुक्यातील कोळेगांव येथील ग्रामपंचायत उपसरपंच सविता नागनाथ दुपडे यांनी आपल्या पदाचा राजीनामा दिल्यामुळे रिक्त झालेल्या जागेवर मंगल गोपाळ बेंदगुडे यांची उपसरपंच पदी बिनविरोध निवड करण्यात आली आहे. ही निवड प्रक्रिया लोकनियुक्त सरपंच सुषमा धनंजय दुपडे यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. यावेळी निवडणूक निर्णय अधिकारी म्हणून ग्रामपंचायत अधिकारी बी. आर. बाबर आणि ग्राम महसूल अधिकारी ज्योस्ना लोखंडे यांनी काम पाहिले.
या निवडीच्या विशेष सभेला गावातील अनेक मान्यवर आणि ग्रामस्थ मोठ्या संख्येने उपस्थित होते. यामध्ये प्रामुख्याने माजी उपसरपंच धनंजय दुपडे,माजी सरपंच रंगनाथ बेंदगुडे,अधिकराव सावंत,अनिल बेंदगुडे, कैलास दुपडे,ॲड. धनंजय दुपडे, प्रसाद दुपडे, दत्तात्रेय बेंदगुडे, नागेश दुपडे, पांडुरंग माने,ग्रामपंचायत सदस्य केशव सावंत यांच्यासह सर्व ग्रामपंचायत सदस्य, विविध संस्थांचे पदाधिकारी व ग्रामस्थ उपस्थित होते.
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बिनविरोध निवडीची घोषणा होताच कोळेगांव ग्रामस्थांच्या वतीने आनंदोत्सव साजरा करण्यात आला. त्यानंतर नूतन उपसरपंच मंगल बेंदगुडे यांचा सत्कार सरपंच सुषमा दुपडे यांच्या हस्ते शाल व पुष्पगुच्छ देऊन करण्यात आला. या निवडीबद्दल मंगल बेंदगुडे यांच्यावर सर्व स्तरातून अभिनंदनाचा वर्षाव होत आहे.
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